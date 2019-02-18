В супермаркете покупатель избил инвалида: «Отец умер в больнице, не приходя в сознание»

Трагедия произошла 5 февраля в одном из минских супермаркетов в микрорайоне Малиновка. Словесная перепалка двух покупателей закончилась тем, что 64-летний инвалид второй группы был избит и скончался в больнице.

- Мой отец, Викентий Русецкий, около пяти лет назад перенес инсульт. Несмотря на свой недуг, папа последние пару лет вел обычный образ жизни: гулял на улице, ходил в магазин. И в тот день он отправился в супермаркет, - рассказывает Юлия, дочь погибшего мужчины. - А спустя какое-то время нашей маме позвонила соседка по дому и рассказала, что нашего отца избили - его забрала «скорая». Как потом выяснилось, папа получил черепно-мозговую травму. В первый день его оперировали больше пяти часов.

Минчанин Викентий Русецкий умер после того, как его избил другой покупательФото: из семейного архива

Вечером того же дня дочери инвалида, Юлия и Виктория, приехали в супермаркет, где все произошло. Там они пообщались с охранником, посмотрели запись с камер видеонаблюдения. Поговорили минчанки и с покупателями этого магазина.

- По словам покупателей, у отца на кассе рассыпались копейки, и одна монета завалилась за ленту. Папа попросил кассира эту монету достать, но та ответила, что у нее не получится это сделать. Так это было или нет, мы точно не знаем. С самим кассиром мы не говорили. Но камеры видеонаблюдения показали, как дальше развивались события: мужчина из очереди в соседнюю кассу что-то сказал отцу. Папа ему ответил, не поднимая головы... Завязалась словесная перепалка. А потом этот мужчина пошел в сторону отца. Он взял его за шиворот и поволок на улицу. На видеозаписи видно, что правая сторона отца, которая плохо действует, волочится. Он затянул его в тамбур, швырнул о стену. А потом выкинул на улицу. Папа упал на спину и не двигался. Мужчина стал уходить, но вернулся и повернул папу. В этот момент из магазина выскочил охранник. Когда тот предупредил, что вызовет «скорую» и милицию, мужчина стал убегать. Охранник его догнал.

- По словам людей, отец упал так сильно, что они услышали грохот, - уточняет еще одну деталь происшествия Виктория. - Отец не мог дать отпор, постоять за себя. Да, он громко разговаривает, но это из-за того, что у него нарушена речь... При этом, как говорят покупатели, отец никого не оскорблял.

Минчанин умер 9 февраля в больнице, не приходя в сознание.

- Наш отец хотел быть полезным для своей семьи, поэтому не сидел дома. Папа каждый день делал зарядку - работал над собой. До пенсии папа всю жизнь работал: был бригадиром в строительной организации, индивидуальным предпринимателем, - вспоминает Виктория. - Отец вел здоровый образ жизни, не пил, не курил. Кулаками вопросы не решал, помогал людям. Все случившееся для нас дикость. Нас до сих пор трясет, мы не можем есть и спать. Человек находится на свободе - под стражу его так и не взяли. Но я считаю, что он опасен для общества.

Родственники узнали, что мужчина, избивший их отца, работает охранником в игровом клубе в Малиновке.

ОФИЦИАЛЬНО

СК: «Мужчине предъявлено обвинение»

- 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», - рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете. - К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Минимальное наказание, которое грозит мужчине - 5 лет лишения свободы, максимальное - 15.