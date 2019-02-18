2019-02-18T18:27:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В супермаркете покупатель избил инвалида: «Отец умер в больнице, не приходя в сознание»

Возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Трагедия произошла в одном из супермаркетовТрагедия произошла в одном из супермаркетовФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 5 февраля в одном из минских супермаркетов в микрорайоне Малиновка. Словесная перепалка двух покупателей закончилась тем, что 64-летний инвалид второй группы был избит и скончался в больнице.

- Мой отец, Викентий Русецкий, около пяти лет назад перенес инсульт. Несмотря на свой недуг, папа последние пару лет вел обычный образ жизни: гулял на улице, ходил в магазин. И в тот день он отправился в супермаркет, - рассказывает Юлия, дочь погибшего мужчины. - А спустя какое-то время нашей маме позвонила соседка по дому и рассказала, что нашего отца избили - его забрала «скорая». Как потом выяснилось, папа получил черепно-мозговую травму. В первый день его оперировали больше пяти часов.

Минчанин Викентий Русецкий умер после того, как его избил другой покупатель Фото: из семейного архива

Минчанин Викентий Русецкий умер после того, как его избил другой покупательФото: из семейного архива

Вечером того же дня дочери инвалида, Юлия и Виктория, приехали в супермаркет, где все произошло. Там они пообщались с охранником, посмотрели запись с камер видеонаблюдения. Поговорили минчанки и с покупателями этого магазина.

- По словам покупателей, у отца на кассе рассыпались копейки, и одна монета завалилась за ленту. Папа попросил кассира эту монету достать, но та ответила, что у нее не получится это сделать. Так это было или нет, мы точно не знаем. С самим кассиром мы не говорили. Но камеры видеонаблюдения показали, как дальше развивались события: мужчина из очереди в соседнюю кассу что-то сказал отцу. Папа ему ответил, не поднимая головы... Завязалась словесная перепалка. А потом этот мужчина пошел в сторону отца. Он взял его за шиворот и поволок на улицу. На видеозаписи видно, что правая сторона отца, которая плохо действует, волочится. Он затянул его в тамбур, швырнул о стену. А потом выкинул на улицу. Папа упал на спину и не двигался. Мужчина стал уходить, но вернулся и повернул папу. В этот момент из магазина выскочил охранник. Когда тот предупредил, что вызовет «скорую» и милицию, мужчина стал убегать. Охранник его догнал.

- По словам людей, отец упал так сильно, что они услышали грохот, - уточняет еще одну деталь происшествия Виктория. - Отец не мог дать отпор, постоять за себя. Да, он громко разговаривает, но это из-за того, что у него нарушена речь... При этом, как говорят покупатели, отец никого не оскорблял.

Минчанин умер 9 февраля в больнице, не приходя в сознание.

- Наш отец хотел быть полезным для своей семьи, поэтому не сидел дома. Папа каждый день делал зарядку - работал над собой. До пенсии папа всю жизнь работал: был бригадиром в строительной организации, индивидуальным предпринимателем, - вспоминает Виктория. - Отец вел здоровый образ жизни, не пил, не курил. Кулаками вопросы не решал, помогал людям. Все случившееся для нас дикость. Нас до сих пор трясет, мы не можем есть и спать. Человек находится на свободе - под стражу его так и не взяли. Но я считаю, что он опасен для общества.

Родственники узнали, что мужчина, избивший их отца, работает охранником в игровом клубе в Малиновке.

ОФИЦИАЛЬНО

СК: «Мужчине предъявлено обвинение»

- 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», - рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете. - К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Минимальное наказание, которое грозит мужчине - 5 лет лишения свободы, максимальное - 15.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Многодетная мама: «То, что происходит сейчас в школе, - это иллюзия поддержки, которая продолжит оборачиваться трагедиями»
Мы попросили маму 13 детей Викторию Онохову-Журавлеву из Пружан рассказать, как в школах оказывают психологическую помощь детям, в чем главные проблемы и как их исправить
Новости 24
21-летняя жительница Горок «оплачивала» покупки в интернете чеками, нарисованными в фотошопе
В Каменецком районе легковушка столкнулась с молоковозом
В Гродно молодой человек упал с третьего этажа
Погода на неделю: сначала солнце, потом мокрый снег
217 человек за три дня получили штраф из-за фликеров в Могилевской области
«Проблемы у нас были всегда и, наверное, будут». Лукашенко об отношениях Беларуси и ЕС
В центре Донецка прогремели взрывы
«Запрещаются автомобили на территории ярмарки». Ярмарки в Беларуси будут проходить по-новому
В Гродно произошло первое в этом году ДТП c мопедом
Алина Талай победила в беге на 60 метров с барьерами в Бельгии
В Витебске спасли человека на пожаре в девятиэтажке
«Преимущества при поступлении, заселении в общежитие и распределении». В Беларуси хотят ввести льготы для отслуживших
В Толочинском районе автомобиль задушил хозяина
Подробности страшной аварии в Ружанах, где погибла бабушка с младенцем
Тадеуш Кондрусевич благословил новые колокола Красного костела
Ольга Мазуренок установила новый рекорд на марафоне в Гонконге
В Ружанах перевернулся грузовик с бревнами: погибли 6-месячный ребенок и его бабушка
В январе средняя пенсия оказалась 381 рубль. Ее уровень хотят повысить
В Гомеле пассажирка такси пострадала при столкновении авто с троллейбусом
Вниманию водителей: военная техника на дорогах
Пенсионер позвонил в "102": «Иду убивать людей!»