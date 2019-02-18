Врачей хотят обязать сообщать в милицию о ранних половых связях детей

Правоохранители: «По всем выявленным случаям будет проводиться проверка»

15 февраля на коллегии главного управления образования Миноблисполкома с таким предложением выступил начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгений Дубаневич.

Суть предполагаемого нововведения в том, что теперь всех школьниц младше 16 лет ежегодно будут водить на обязательный медосмотр к гинекологу, и если девушка окажется недевственницей, медик будет обязан сообщить об этом напрямую начальнику местного УВД.

По задумке, так нужно делать, чтобы информация не попала куда-то еще и не было общественного порицания. Далее, по предложению Дубаневича, девушку направят к медицинскому психологу, который подготовит ее к общению со следователями. Следователь расспросит обо всех сексуальных партнерах и выявит, действительно ли было совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Речь идет о статье 168 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Наказание по статье - ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом.

Новость буквально взорвала общественность.

- А о девочках этих кто-нибудь подумал? Некоторые ведь, представив реакцию родителей и школы (будьте уверены, в школе узнают и начнут гнобить), посчитают, что проще свести счеты с жизнью, - негодуют одни.

- Половину 18 - 19-летних мальчиков, которые переспали с 15-летними девочками, пустим по малолетке? - возмущаются другие. - Опять же, если 15 летний мальчик переспит с 15-летней девочкой, то все нормально. Обоим же нет 18, а значит, и отвечать никто не будет.

- А как же врачебная тайна? - недоумевают третьи.

Противников новшества уйма. Хотя есть и те, кто считает, что если в результате таких обследований будут раскрыты хотя бы несколько фактов насилия, игра будет стоить свеч.

Правоохранители держат ответ:

- Если речь идет о девочке младше 16 лет, история с врачебной тайной не работает, - пояснил Дубаневич naviny.by. - (…) Если на осмотре выяснится, что сексуальный контакт у девочки был, тогда уже будем беседовать с девочкой, спрашивать, почему это случилось, с кем. Хорошо, если это по любви с мальчиком. Никого еще за это не посадили. Но бывают случаи, что девочка оказалась жертвой насилия. Она в силу своего возраста побоялась об этом кому-то сказать. (…) Под одну гребенку всех грести нельзя, но по всем выявленным случаям будет проводиться проверка. (…) Об этой работе уведомляются законные представители малолетней. Никто самого ребенка на беседу не поведет.

Правоохранители: "По всем выявленным случаям будет проводиться проверка"Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В беседах с детьми о половой неприкосновенности и безопасности Дубаневич посоветовал педагогам «не проводить грань по половому признаку».

- Статистика говорит, что мальчики и девочки становятся жертвами педофилов в равной степени, - отметил представитель УВД.

Как подобную инициативу восприняли в Минздраве и Министерстве образования? Пока ни в одном из ведомств предложение представителя МВД комментировать не берутся. Никакого официального решения еще нет.

Гинеколог: «Медосмотр и так проводится каждый год. Новая инициатива как минимум непродуманная»

- Современные подростки действительно раньше начинают половую жизнь, а гинекологические заболевания молодеют, - рассказывает гинеколог, которого мы попросили прокомментировать возможное нововведение. - Если раньше на гинекологический осмотр девочек приводили в 14 - 15 лет, то сейчас рекомендуют начинать с 11. Но не из-за подозрений в растлении. В этом возрасте у девочек начинается активная выработка женских половых гормонов, формирование половых органов, молочных желез… Если гормональные и прочие нарушения удастся диагностировать в раннем возрасте, шансов избавиться от них и избежать в будущем бесплодия будет намного выше. Чтобы следить за состояние женского здоровья школьниц, ежегодные осмотры у гинеколога и так существуют. Многим предлагают пройти ежегодную медицинскую комиссию, в том числе и гинекологический осмотр, прямо в школе. Это удобно, родителям нет необходимости ехать в поликлинику, отстаивать очереди. Если необходимое оборудование отсутствует, юные пациентки все вместе отправляются в ближайшую поликлинику в сопровождении учителя и медицинского работника. Заставить пройти такой осмотр никто не может. В идеале на прием к гинекологу девочек ведут мамы. Так им спокойнее и комфортнее психологически.

- Что обычно спрашивают у девочек на таких осмотрах и как он проходит?

- Спрашиваем, есть ли половая жизнь, задаем вопросы о течении менструального цикла... Если девочка говорит, что половой жизнью не живет - никаких гинекологических зеркал и проникновений. В некоторых случаях может быть произведено ректальное исследование с целью прощупать мышечную стенку между анусом и влагалищем. Таким образом врач определяет развитие половых органов. При женских проблемах возможен и вагинальный осмотр. Существуют специальные зеркала, которые могут проникнуть в шейку матки, не лишая девственности. Если девушка говорит, что половой жизнь она живет, осмотр происходит при помощи проникновения во влагалище. Врач вводит специальный инструмент, с помощью которого он определяет размеры и положение матки.

- Что вы, как доктор, думаете о возможном нововведении?

- Уверена, эту инициативу надо очень серьезно взвесить. Здесь ведь затронуты не только интересы правоохранителей, но и остро стоят вопросы этики, медицины, психологии…

По своему опыту могу сказать, что 80% девочек начинают половую жизнь до 18 лет, и даже до 16. Большинство - по собственному желанию. Иногда и по глупости, чего скрывать. Если представить, как будут проходить выяснения в МВД, оповещения родителей и дальнейшие разбирательства, становится страшно за девочек. А сколько мальчиков могут незаконно признать насильниками? Девочки ведь и от страха, что о них могут плохо подумать, могут сказать о насилии, чтобы себя обелить… Да и о каком доверии к врачу и конфиденциальности информации можно будет говорить в такой истории?

- Если на слово девочкам верить не будут, как врачи будут выяснять, девственницы они или нет? Процедура наверняка не самая приятная.

- Да, есть несколько способов. Чаще, чтобы исследовать девственную плеву, вводится стеклянная лопаточка или палочка, на которой расправляется край плевы. Может использоваться лупа или операционный микроскоп. Можно определить и с помощью введения пальцев... Честно говоря, с просьбой определить, девственница девочка или нет, ко мне еще никогда не обращались.

Психолог: «Реакция ребенка может быть непредсказуемой»

Психолог: «Реакция ребенка может быть непредсказуемой»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- C точки зрения психологии предложение правоохранителей - очень травматичное, - комментирует психолог Центра успешных отношений Янина Коновко. - Первый сексуальный опыт и начало сексуальной жизни для девочек - очень непростой и трепетный момент. Да, понимаю: здесь пересекаются еще и вопросы юридического плана. Возможно, какой-то единичный процент сексуальных преступлений таким образом и смогут выявить, но, думаю, негативных последствий может быть гораздо больше, если подобный осмотр пройдет некорректно.

- Какой может быть реакция неокрепшей подростковой психики на подобный осмотр, особенно если отношения девочки с родителями, так скажем, не идеальные?

- Реакция может быть самой разной. Принудительные меры через врача, милицию и родителей могут нанести серьезную психологическую травму для девушки.

Речь идет об очень остром и уязвимом возрасте. Кто-то может замкнуться в себе, а кто-то и выйти в окно. Чем меньше психологического давления, тем лучше. Да и лишиться девственной плевы можно без полового контакта. В результате спортивных нагрузок, если девочка сама исследовала свое тело… И потом она со слезами на глазах будет доказывать, что все было не в результате насилия?

Лучший способ выявления ранних сексуальных связей - доверительные отношения с ребенком, поддержка и участие. И эта задача лежит точно не на гинекологах и не на правоохранителях, а на родителях.

- Здесь же еще и вопрос личных границ…

- Взрослые не приемлют, когда без стука заходят в их комнату, тогда почему мы позволяем себе поступать так с детьми? Считается нормальным, если подросток требует свою комнату и замок в ней, чтобы никто не врывался без стука и не нарушал личное пространство. Нельзя залазить в его личные вещи, компьютер, телефон, входить в комнату без стука, не говоря уже о его теле. Это безусловные границы.

- А если все же инициативу поддержат? Как, на ваш взгляд, нужно правильно проводить подобный осмотр?

- К каждому гинекологу надо приставлять психолога. Если вдруг выявится факт половой связи, разговаривать и аккуратно выяснять, был ли этот контакт для девочки по согласию. И дальше уже в зависимости от результатов вместе с психологом решать, говорить родителям или нет, сообщать в милицию или нет.