Выставка «Образование и карьера»: Поступаем в ВУЗ без ЦТ и делаем искусственное дыхание Анне

- Это Анна! Ее так производитель назвал. Чтобы Анну спасти, надо сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Если все сделаете правильно, загорится лампочка, - у стенда медколледжа - манекен, на котором тренируются реанимировать человека. Развлечения не только веселые, но и полезные. - У врачей установлен минимум: 30 нажатий для сердца, 30 вдохов. Пока не начнет прощупываться пульс, нужно чередовать искусственное дыхание и непрямой массаж.

Стенд Минского торгового колледжа каждый год один из самых ярких. В прошлом году студентки сделали морковную надпись «Я люблю Беларусь», птиц из редиски и цветы из картошки. На этот раз на белой скатерти - Ясь и Янина, наполовину морковные. А девчонки-студентки, сидя прямо на выставке, фигурно вырезают кабачок, называя это сложным словом «карвинг».

К стенду РГСУ привлекают потенциальных абитуриентов.

- Ребята, вам поступление без ЦТ интересно?

В Минском филиале Российского государственного социального университета вместо ЦТ белорусы сдают внутренние вступительные испытания, а для тех, кто приехал учиться из России, действительны результаты ЕГЭ. В университете говорят, что сначала волновались из-за непривычных условий поступления, а потом оказалось, что абитуриентам даже проще сдать внутренние экзамены, чем тестирование. Тем более в филиале проводят подготовительные курсы для тех, кто собирается поступать.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Абитуриенты выполняют задания так же, как на централизованном тестировании, но они чувствуют себя гораздо спокойнее, нет такого эмоционального напряжения, как на ЦТ, - объясняют в администрации вуза.

В прошлом году Минский филиал РГСУ отметил двадцатилетний юбилей. За два десятка лет почти 4500 выпускников получили дипломы государственного образца РГСУ. Сегодня в филиале обучаются больше 1400 студентов. Специалистов готовят по пяти направлениям: «психология», «юриспруденция», «социальная работа», «менеджмент» и «конфликтология». Подготовка конфликтологов - направление достаточно новое. Это те специалисты, которые диагностируют и разрешают конфликты. Студенты изучают психологические и управленческие науки. К этим специалистам обращаются за помощью, когда нужно разрешить хозяйственные, семейные, трудовые и корпоративные конфликты до обращения в суд.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Уже на первом курсе студенты получают знания, которые могут помочь им не только в учебе и дальнейшей профессии, но и в повседневной жизни.

- Знать закон и свои права очень важно в любой ситуации. С законом в повседневной жизни мне сталкиваться еще не приходилось, но пока и не хочется, - улыбается первокурсница специальности «юриспруденция» Ангелина Апанасик. - Зато помочь знакомым не раз удалось. Например, человек хотел уволиться с работы, ему не давали отпуск, и я, опираясь на Гражданский и Трудовой кодексы, подсказала, какими статьями он может воспользоваться, чтобы аргументировать свою позицию для работодателя.

В Беларуси российские дипломы признаются. Также выпускники РГСУ могут уехать работать в Россию или продолжить обучение в Европе, потому что российские вузы уже больше 15 лет в Болонской системе.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Обучение происходит на современной материальной базе, активно внедряются в учебный процесс электронные средства обучения. Одной из отличительных особенностей обучения в филиале является его практикоориентированность. Обучение ведется по российским образовательным стандартам, в требованиях которых предусмотрено: до 10% преподавателей должны работать в организациях, связанных с профилем будущих выпускников. Поэтому читают лекции и принимают экзамены действующие адвокаты, управленцы, психологи, медиаторы.

В магистратуру РГСУ можно поступать с любым высшим образованием. Учатся здесь два с половиной года. Выпускник магистратуры получает второе высшее образование и степень магистра. В этом году филиал ведет прием по трем направлениям магистратуры: «менеджмент», «психология» и «конфликтология».

Еще один стенд - Брестского государственного университета имени Пушкина. БрГУ Пушкина - это 10 факультетов, 3 учебных корпуса, 5 общежитий, спортивный комплекс с бассейном, несколько музеев. Сегодня это самый популярный университет Брестской области. Так, в 2018 году конкурс на факультет физического воспитания составил более трех человек на место.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- Факультет физического воспитания БрГУ имени Пушкина - один из самых престижных в Беларуси, - рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Анжела Саиди. - В этом году факультет физвоспитания отмечает 50-летие. За это время подготовлены олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители первенств и соревнований различного уровня. На факультете работают тренеры, воспитавшие олимпийских чемпионов. Виктор Ярошевич подготовил олимпийскую чемпионку, выпускницу нашего университета легкоатлетку Юлию Нестеренко.

В последние годы в университете вырос интерес к специальностям исторического факультета. Так, на специальность «история и обществоведческие дисциплины» конкурс сложился даже среди медалистов и выпускников профильных классов педагогической направленности. Не меньшей популярностью пользуется и специализация «археология».

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- В самом Бресте, районах Брестской области, на территории Брестской крепости активно ведутся раскопки, восстанавливаются дворцово-парковые комплексы, замки, усадьбы XVIII - XIX столетий, - объясняет Анжела Саиди. - Найденные артефакты по-настоящему поражают не только отечественных ученых-историков, но и представляют интерес для западноевропейских исследователей. Студенты специальности уже на первом курсе проходят археологическую практику, что позволяет им в дальнейшем стать высококлассными специалистами.

Еще три факультета - факультет иностранных языков, юридический и биологический - ежегодно удерживают высокий конкурс и проходной балл. Популярность специальностей этих факультетов объясняется в том числе и географическим положением Бреста и Брестского региона. Биологи необходимы для работы в Национальном парке «Беловежская пуща», который уникален по своим природным богатствам.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

- В лаборатории биофака недавно закупили оборудование для микроклонального размножения растений и проведения анализа наночастиц, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии. - Кстати, именно студенты биологического факультета не только выращивают южную ягоду, арбуз, но и собирают ее уже в июне.

БрГУ Пушкина - один из университетов, куда выпускники педагогических классов могут поступать без экзаменов. Это те абитуриенты, кто в 10 - 11-х классах обучался на факультативных занятиях по педагогике и имеет право поступать на педагогические специальности без ЦТ, пройдя лишь собеседование.