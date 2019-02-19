«Бумбокс»: «У нас нет песен, которые могут устареть»

- В песне «Выход» есть слова о грушевом лимонаде, сырой соломе, велике «Салют». Это все реальные воспоминания из вашего детства?

- Только вместо «Салюта» у меня был велосипед, который не складывался пополам. А лимонад грушевый, обрезка сада, сырая солома - да. Я вырос в Черкассах, городе на Днепре, мы плавали на бык - это опора моста, которая выглядывает из воды. Дети часто доплывают до нее и сидят там целый день. («Боюсь глубины, но плыву на бык» - в песне есть такая строчка. - Ред.) Вообще, мое детство счастливое. Я был часто предоставлен сам себе. Помню свои воображаемые игрушки…

- Воображаемые? Это как?

- Когда я хочу купить ребенку игрушку, я иду в детский магазин и покупаю. А мне нужна была палка, которую я мог представить хоть бластером, хоть посохом волшебным. Она могла оказаться чем угодно.

- Вы как-то говорили, что все музыканты инфантильные люди.

- Да, это взрослые дети. Музыканты (да и все творческие люди) могут уйти от реальности в свой воображаемый мир и быть счастливыми, независимо от окружения, физики и возраста. Я один из таких. Хоть и взрослый мужчина, но это не мешает мне оставаться подростком.

Фото: Оля ЗАКРЕВСКАЯ

«ИНОГДА СТЕСНЯЮСЬ, КАКИМ РАНЬШЕ БЫЛ РОМАНТИЧНЫМ, А ПОТОМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ НЫРЯЮ В ТО СОСТОЯНИЕ»

- У вас есть песни, которые вы не исполняете, потому что они устарели?

- У нас нет песен, которые могут устареть, потому что если вы не врете, когда пишете, всегда сможете возвращаться в эту правду. Но некоторые песни играю редко. Есть очень тяжелые песни, с которыми связан какой-то период жизни. Какие-то остросоциальные песни не всегда уместны на концертах - это сугубо мое мнение. Например, я редко играю песню «Злива».

- А что чувствуете, когда поете про белые обои и черную посуду? У каждого музыканта, наверное, есть хит, который будут просить на концертах, сколько бы пластинок ты ни выпустил после.

- Для меня не проблема петь «Вахтерам» - я люблю эту песню и помню все события того времени, как будто происходили вчера. Почему бы мне ее не петь? Я иногда чувствую какое-то неудобство, стесняюсь банальных рифм или того, насколько я был романтичным юношей. А потом думаю: а почему бы не нырнуть в то состояние? И делаю это с удовольствием. Я могу быть уставшим и циничным, за кулисами сказать своим ребятам: «Не очень мне хочется петь какую-то песню сегодня, я не в настроении лирического героя». Но когда выхожу на сцену, это чувство часто проходит.

Я понимаю, что есть разные слушатели. Кто-то слушает музыку целыми альбомами, кто-то знает о группе лишь по популярным песням: так, эти ребята известны за песни «та4то», «За буйки», «Вахтерам»… Человек очертил для себя формат, не очень глубоко зная творчество группы. Часто бывает, что после концертов люди пишут: «Ого, ничего себе, у них столько других крутых песен! Маша, спасибо, что затащила на этот концерт!» И это очень приятно. Потому что мы в первую очередь концертная команда, а не персонажи голубого огонька с блестками…

- Кстати, после вашего выступления летом 2018-го в Минске на фестивале 21vek у многих была как раз такая реакция: ого, а у них такие классные песни!

- Не намокли там? Не заболели? - Андрей вспоминает ливень на фестивале. - Да, такое часто бывает. Очень важно видеть глаза и руки тех, кому нравится музыка. Извините за банальность.

Фото: Артур РАДЬКО

«ЧТО ВАЖНОГО ГОВОРЯТ В НОВОСТЯХ, КРОМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЦУНАМИ?»

- Вы сразу понимаете, станет ли песня хитом, или это происходит достаточно лотерейно?

- Последние лет семь я практически не ошибаюсь в этом вопросе. А если такое и случается, то обычно жизнь удивляет меня в хорошую сторону. На пластинке «Голий король» есть сингл с таким же названием. Это социальная песня, и я понимаю, что она не будет суперхитом. Но люди на концертах ее просят, потому что им интересно не только то, кого я бросил или кто бросил меня, их интересуют мои мысли по поводу других очень важных вещей. Мы живем не только в состоянии любви или разлуки, вокруг все время происходит что-то важное.

А вот нежная песня-посвящение «Люди» стала хитом - из-за глубины, эмоционального окраса, из-за того что похожие ситуации случаются у всех людей. Есть и другие факторы - тональность, темпоритм, гармония. Написать хит несложно, но я не ставлю перед собой такую задачу.

- А какую?

- Немножко превзойти себя, рассказать вам то, чего я стесняюсь, боюсь и хотел оставить для себя.

Фото: Оля ЗАКРЕВСКАЯ

- В интервью польскому изданию вы упоминали белорусов: приходят на концерт не взять энергию от музыканта, а отдать. Еще совсем недавно это мнение было непопулярным. Правда, пульсирует зал и слова наизусть орет?

- Мне в кайф играть в вашей стране, очень рад, что мы популярны, и я могу себе позволить валять дурака и играть концерты, какие мне хочется. Очень искренняя и эмоциональная публика, чувствую обмен гораздо больше, чем в других странах. Я выступал у вас на разных площадках - от минского клуба, прозванного в народе «Шайба», до стадиона. После белорусских концертов я всегда чувствовал, что напился воды, а не испытываю жажду, извините за такую метафору.

Фото: Оля ЗАКРЕВСКАЯ

- Вы на концертах, в том числе и на фестивале 21vek, посвящаете достаточно старую песню «Наодинці» Олегу Сенцову. Для вас ее восприятие изменилось?

- Нет, она всегда была об одиночестве. Мы никогда не забудем своих политических заключенных и будем стараться их доставать любыми возможными способами. Но я ни в коем случае никому не буду давать советы. Это просто некультурно.

Фото: Оля ЗАКРЕВСКАЯ

- Вы говорили, что не знаете Монеточку, Бузову. Как удается абстрагироваться от новостей?

- Я не смотрю телевизор лет десять. Все важные новости до меня доходят через мое окружение, близких людей. Что вообще важного говорят в новостях, кроме предупреждения о цунами?

- На какой стадии ваша работа над новым альбомом «Таємний Код». Скоро ли он появится?

- Осталось накопить шесть песен. Они уже все готовы, сейчас в процессе работы. Будет дуэт с певицей, которая фантастически поет… Пускай остается интрига. Возможно, будет кавер, но я не уверен пока. До конца марта альбом будет готов.

Фото: Оля ЗАКРЕВСКАЯ

- Несколько песен для этого альбома вы записывали во французской студии La Fabrique в Сен-Реми-де-Прованс. Почему именно там?

- Мы выбирали между студиями во Франции, Британии и Греции. Смотрели на инструменты, но при выборе студии важно не только оборудование. La Fabrique - это residential studio, студия-резиденция, где вы живете, едите, спите и записываетесь в одном и том же месте. Для музыкантов это очень важно: запись пластинки может занять от полугода до нескольких лет, потому что ты отвлекаешься на быт, дорогу.

Если есть возможность выбирать между лучшими мировыми студиями, начинаешь думать, каких артистов, записывающихся там, любишь больше, где вино вкуснее и на великах кататься будет интереснее, где есть баскетбольное кольцо.

Фото: Валентин МАТИЮК

- Кто импонирует из тех, кто записывался на студиях, где работали вы?

- Мне нравится Том Йорк, Моррисси, Ник Кейв.

- Ну и давайте закончим стандартно: чего ждать на концерте в Минске 24 февраля? И приедете ли вы к нам еще в этом году?

- Ждать обновленного состава, очень крутого гитарного и не только звука, несколько новых песен и классические хиты. Когда выйдет пластинка «Таємний Код», мы снимем в ее поддержку несколько видео, отыграем летние фестивали и я куда-нибудь слетаю поучиться кататься на серфе, мы поедем в огромный тур в поддержку альбома. Мне уже наставили концертов с сентября до следующего апреля. Надеюсь, что в этом списке будет и Беларусь: у вас завтраки вкусные в отелях бывают.

- А фестивали?

- К сожалению, я об этом не знаю. Пока сижу на студии и никуда не выхожу.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 24 февраля, 20.00

ГДЕ? Prime Hall

ЦЕНА ВОПРОСА 35 - 85 руб.