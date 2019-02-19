2019-02-19T12:51:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Базовая величина в Беларуси в 2019 году - 25 руб. 50 коп.

Базовая величина влияет на многие пошлины и штрафы
Яна ПТИЧКИНА
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Базовая величина в Беларуси в 2019 году - 25 руб. 50 коп.Базовая величина в Беларуси в 2019 году - 25 руб. 50 коп.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Базовая величина в Беларуси в 2019 году составляет 25 руб. 50 коп. Обычно этот показатель пересматривают раз в год, новая величина начинает действовать с 1 января.

К базовой величине напрямую привязаны многие пошлины и штрафы. Например, пошлина за регистрацию брака - одна базовая (25 руб. 50 коп.), за расторжение - четыре (102 руб.). Штраф за безбилетный проезд равняется от 0,5 до 1 базовой (от 12 руб. 75 коп. до 25 руб. 50 коп.), за неправильную парковку - от 1 до 2 базовых (от 25 руб. 50 коп. до 51 руб.), за превышение скорости, которое зафиксировано камерой, - от 0,5 до 6 базовых (от 12 руб. 75 коп. до 153 руб.).

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