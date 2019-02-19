Белоруска, которая стала иммиграционным агентом в Австралии: «Австралии нужны лесники и айтишники не старше 45»

Виталий работает в IT-сфере, Ольга стала иммиграционным агентом. «Комсомолка» поговорила с минчанкой о сложностях иммиграции, востребованных профессиях в Австралии и о том, почему люди уезжают на другой конец света

- Мой муж - программист, учился в БГУИРе. Но после учебы его распределили не по специальности, а на завод с зарплатой в 150 долларов. Такой поворот событий подтолкнул нас на мысли об иммиграции - ведь IT-специалисты востребованы во всем мире, и мы решили, что стоит попробовать, - рассказывает Ольга Гриневецкая.

Через не один год усиленной подготовки супруги смогли удачно пройти отбор по программе профессиональной иммиграции в Австралию (SkillSelect). А уже через месяц после переезда Виталий начал работать в IT-компании по своему профилю в Сиднее.

- Мне повезло не так быстро. Только мое сотое резюме стало успешным, - признается Ольга - Никогда не думала, что иммиграция станет моей профессиональной деятельностью. Все решил случай. Я училась на курсе по бизнес-администрированию, и один из преподавателей спросил: кому интересно получить должность помощника иммиграционного агента? Найти работу нелегко, поэтому все в группе были заинтересованы в таком предложении. Но я ни на что не рассчитывала, ведь в нашей группе только я была без местного опыта работы, и английский язык не был моим родным.

Прежде чем стать иммиграционным агентом, Ольга проработала ассистентом агента больше двух с половиной лет.

- Но тебя взяли на эту должность! Чем так заинтересовала работодателя?

- В сопроводительном письме рассказала, что я сама иммигрант и знаю гораздо больше про иммиграционную систему и требования, чем кто-либо. Помимо этого описала, как мой опыт и навыки пригодятся мне на этой должности. Мой будущий босс сам оказался иммигрантом: в свое время он иммигрировал в Австралию из Израиля, но он не был русскоговорящим. Во время собеседования упомянула, что первый президент Израиля был родом из Беларуси, чем просто сразила его наповал - он и не знал об этом факте.

Прежде чем стать иммиграционным агентом, Ольга проработала ассистентом агента больше двух с половиной лет.

- В Австралии предоставление иммиграционных услуг строго регламентируется. Работа без регистрации, причем даже просто консультации по иммиграции - это нарушение закона. Для получения регистрации надо учиться на специальном курсе в университете - год при полной загрузке и два при частичной. При полной загрузке обучение очень интенсивное - постоянные задания, экзамены, тесты. Система построена так, что если вы неделю забьете на учебу, то наверстать будет очень сложно. Это как со снегом, который постоянно падает: не будешь расчищать - завалит! Помимо учебы должна была сдать экзамен по английскому языку IELTS модуль Academic на общий балл 7. Это было очень сложно, но я справилась. Сейчас у меня есть официальная регистрация (номер лицензии - MARN 1807885), клиенты, в том числе несколько из Беларуси - в основном это запросы на оценку шансов по независимой иммиграции.

- Сколько стоят твои услуги?

- Это зависит от объема работы и затраченного времени на сам процесс - начиная с бесплатной оценки шансов на иммиграцию потенциального клиента и заканчивая ведением всего процесса получения визы. К примеру, получение рабочей визы состоит из трех этапов: процесс утверждения работодателя департаментом иммиграции, процесс утверждения должности департаментом и только потом само заявление на получение визы. Ведение такого комплекса услуг будет стоить около $3200. Сколько это займет времени, зависит не от меня, а от клиента и госорганов, которые рассматривают заявление. Процесс может длиться несколько месяцев, а может и больше года.

«Сюда едут за погодой, природой и главным девизом континента No worries*»

- Оля, а ради чего твои клиенты уезжают на другой конец света?

- Одна из основных причин для многих - это погода, природа и местный расслабленный образ жизни с главным девизом No worries*! Но, конечно, кто-то едет за зарплатами и другим уровнем жизни - к примеру, знаю семью экологов из Беларуси, которые переехали, потому что здесь их доход гораздо выше, чем на родине. Кто-то едет за получением австралийского паспорта, а потом возвращается домой - с паспортом гражданина Австралии можно посещать США, Канаду, Великобританию, страны Евросоюза без визы, с ним легче получить рабочую визу в Штаты.

Надо четко осознавать, что иммиграция - это не поездка в отпуск в новую страну. Лучше все продумать заранее: найти жилье на первое время, решить, в каком районе вы будете искать постоянное жилье, изучить рынок вакансий, подготовить резюме в соответствии с местными требованиями, иметь представление о тратах помимо оплаты жилья, рассчитать денежную подушку безопасности на первое время.

С паспортом гражданина Австралии можно посещать США, Канаду, Великобританию, страны Евросоюза без визы, с ним легче получить рабочую визу в Штаты.

- А какие специалисты нужны в Австралии? Например, я слышала, что в Канаде не хватает библиотекарей!

- В основном требуются сотрудники с техническими специальностями: например, инженеры, IT-специалисты. Есть списки специальностей, по которым возможна иммиграция: например, там можно найти вакансию «лесник»! В Австралии большое внимание уделяется заботе о природе. Но даже леснику кроме опыта работы необходимо иметь образование и владеть английским языком.

- Ограничен ли возраст иммигрантов?

- В Австралии балльная система профессиональной иммиграции. Вас приглашают подать заявление на визу, а для этого приглашения надо набрать минимум 65 баллов. Баллы даются за возраст, образование, опыт работы, уровень английского языка - минимум эквивалент IELTS 6 во всех категориях. Профессиональная иммиграция возможна до 45 лет, а максимум баллов за возраст дадут, если приглашение на подачу визового заявления будет получено в возрасте 25 - 32 года.

- Знаю, что в Америку нужно ехать трудоголикам, в Нидерландах, наоборот, не стремятся стоить карьеру - выходцы из СНГ очень быстро там двигаются по карьерной лестнице. А как в Австралии?

- В основном никто не перерабатывает и четко разграничивает работу и личную жизнь. Если что-то не успевают, то никто не будет сидеть на работе допоздна - проще завтра на совещании сказать, что надо еще время. Но есть и другие примеры. Знаю про зубную клинику, где собственник и все работники - из Южной Кореи, и, к примеру, зубные техники в лаборатории зачастую работают сверхурочно, чтобы выполнить заказ в сжатые сроки. Там работает другой принцип: не нравится - уходи, придут другие.

Как правило, белорусы приезжают в Австралии на ПМЖ по профессиональной иммиграции. Здание Департамента иммиграции в Сиднее.

«Белорусы пекут пряники и открывают детские сады»

- А как устраиваются белорусы в Австралии?

- Как правило, белорусы приезжают в Австралию на ПМЖ по профессиональной иммиграции или через рабочую визу с последующим получением ПМЖ. Это значит, что у всех главных заявителей уже есть востребованная профессия, опыт работы и английский язык. Практически все устраиваются по своей специальности или в смежной области.

Если говорить о вторых половинках, то тут все по-разному и зависит от уровня владения английским языком. Кто-то устраивается по своей профессии, кто-то идет учиться и осваивает новую специальность, кто-то находит себя в своем бизнесе - организовывают различные развивающие, творческие и танцевальные занятия для детей на русском языке, открывают домашние детские садики, фотостудии, парикмахерские на дому, книжные магазины. Многие занимаются кулинарией: пекут на продажу пряники, популярные торты - «Наполеон», «Медовик», «Киевский», проводят кулинарные мастер-классы.

Дочь Аня получила гражданство Австралии по праву рождения, а ее родителям вручили австралийский паспорт на год позже.

- Насколько дружны белорусы за океаном?

- В Австралии есть большое русскоговорящее сообщество в соцсетях, оно объединяет все постсоветские страны: Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, русскоговорящих из стран Балтии и Молдовы. На просторах Facebook есть и группа «Белорусская диаспора Австралии» - сообщество немногочисленное, но все очень дружелюбные. Всегда помогут советом, рекомендацией или даже работой!

* «Не волнуйтесь» с англ.

Фото: личный архив.