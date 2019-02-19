2019-02-19T16:16:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко задумался, как сократить некоторые меры по поддержке семей

Низкую рождаемость, высокий уровень смертности и депопуляцию населения Беларуси обсуждают на совещании у президента
Ирина АВИДОВА
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Александр Лукашенко обсудил демографию с чиновниками.Александр Лукашенко обсудил демографию с чиновниками.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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19 февраля на совещании у президента чиновники обсуждали демографическую ситуацию и поддержку семей с детьми в Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, при рассмотрении мер по поддержке семей разговор должен идти не только о внедрении новых механизмов, но о совершенствовании системы в целом.

- У нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость, - обратил внимание Александр Лукашенко.

По его мнению, надо разобраться в самой системе поддержки семьи.

Он поинтересовался, насколько уже работающие меры эффективны и способствуют ли они повышению рождаемости.

- Прирост населения, повышение трудового потенциала - вопрос национальной безопасности, и для нас он звучит так же остро, как для других развитых стран, - сказал Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.

Так же президент рассказал о …

… ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ

«Может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь, которая не работает, вообще убрать. К примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи - это все. А если вы на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара - это вы просто распыляете денежные средства. Поэтому нам надо серьезно подумать». «Поэтому давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли».

… СНИЖЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ

«В сфере демографической безопасности мы сталкиваемся с такими же проблемами, как и большинство государств мира. Это снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения. Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года».

… ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ В БЕЛАРУСИ

Президент обратил внимание, что для поддержки семей с детьми в Беларуси приняты исключительные меры. Среди них - оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных и программа семейного капитала.

«Это существенные меры, которые работают. Поэтому надо подумать: если уж усиливать - то меры, которые работают, и убирать те, которые не работают. Все равно человек в результате получит больше».

… СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ

«Мы пока очень много говорим о здоровом образе жизни, щелкаем каблуками, начиная от правительства, в частности, вице-премьера, который должен этим заниматься, главы Администрации и прочих подчиненных… Еще раз предупреждаю: хоть одно неисполненное мое поручение - сразу собирайтесь и уходите». «Я также требовал от министра здравоохранения принять комплексные меры по снижению смертности. Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Костевич: Рождаемость снижается. Численность населения уменьшилась и составила почти 9,476 млн человек

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич доложил на совещании о том, что с 1993 года Беларусь вступила в этап депопуляции: смертность превышает рождаемость.

- Принятые на государственном уровне меры позволили добиться с 2010 года относительной стабилизации демографической ситуации. Однако данная тенденция не приобрела устойчивый характер, о чем свидетельствуют итоги последних двух лет. Рождаемость снижается, - сказал она.

В 2018 году в Беларуси родились менее 95 тыс. детей, что на 8% меньше в сравнении с 2017-м. Уровень смертности остается достаточно высоким: в 2018 году в стране умерли почти 200 тыс. человек, что на 600 человек больше, чем в 2017-м. В результате естественная убыль составила более 25 тыс. человек, увеличившись на 9 тыс.

- Итоги 2018 года: численность населения уменьшилась и составила почти 9,476 млн человек, - привела статистику Ирина Костевич.

Участники рассмотрели меры, которые помогут улучшить демографическую ситуацию в стране - от продления программы семейного капитала до более активного строительства жилья для многодетных семей и предоставления возможности по бесплатному проведению одной попытки ЭКО.

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