2019-02-19T15:44:49+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт: что построят на месте одного из самых давних долгостроев Минска

Многоуровневый паркинг в районе Семашко начали строить еще в 90-е годы, но стройку забросили [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Вместо заброшенного ГСК «Лада» построят многофункциональный центр «Жемчужина». Фото: chibasik.livejournal.com и «Творческой мастерской 7».Вместо заброшенного ГСК «Лада» построят многофункциональный центр «Жемчужина». Фото: chibasik.livejournal.com и «Творческой мастерской 7».

Это, пожалуй, один из самых давних долгостроев. На улице Софьи Ковалевской здание начали строить еще в 1990 году. И изначально здесь должен был быть паркинг на 1200 машино-мест. Но в 1998 году дольщики ГСК «Лада» отказались продолжать строительство из-за нехватки средств, а объект продали с аукциона в 2007 году. Новый собственник хотел построить там автокомплекс, но тоже не довел дело до конца.

На улице Софьи Ковалевской многоэтажный паркинг начали строить еще в 1990 году. Фото: chibasik.livejournal.com.

На улице Софьи Ковалевской многоэтажный паркинг начали строить еще в 1990 году. Фото: chibasik.livejournal.com.

Долгострой находится в районе перекрестка Дзержинского и Семашко. Фото: Google.Maps.

Долгострой находится в районе перекрестка Дзержинского и Семашко. Фото: Google.Maps.

В 2011 году здание начали демонтировать, но… опять не довели дело до конца. Последним собственником значится китайская компания CGICOP. А у комплекса появилось имя - «Жемчужина». По проекту это должен быть многофункциональный комплекс, куда входят офисы, торговые помещения, гостиница. Когда закончится стройка, неизвестно.

Автором проекта нового комплекса выступил известный белорусский архитектор Анатолий Цейтлин. Фото: «Творческая мастерская 7».

Автором проекта нового комплекса выступил известный белорусский архитектор Анатолий Цейтлин. Фото: «Творческая мастерская 7».

Сейчас на сайте «Творческой мастерской 7» появились рендеры будущего здания. Новый многофункциональный комплекс будет называться G-S PLAZA «Жемчужина», в его состав войдет гостиница и административное здание. Заказчиком значится все та же китайская компания CGICOP. Автором проекта нового комплекса выступил известный белорусский архитектор Анатолий Цейтлин.

Новый многофункциональный комплекс будет называться G-S PLAZA «Жемчужина». Фото: «Творческая мастерская 7».

Новый многофункциональный комплекс будет называться G-S PLAZA «Жемчужина». Фото: «Творческая мастерская 7».

В состав комплекса войдет гостиница и административное здание. Фото: «Творческая мастерская 7».

В состав комплекса войдет гостиница и административное здание. Фото: «Творческая мастерская 7».

У комплекса появилось имя - «Жемчужина». Фото: «Творческая мастерская 7».

У комплекса появилось имя - «Жемчужина». Фото: «Творческая мастерская 7».

Сейчас стройка выглядит вот так. Фото: skyscrapercity.com.

Сейчас стройка выглядит вот так. Фото: skyscrapercity.com.

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