СК о нападении в школе в Столбцах: «Расследование продолжается»

- Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия. Это исчерпывающая информация, пока в интересах следствия больше ничего сообщать не будем, - прокомментировал Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Известно, что в первые дни после ЧП 15-летний подросток отказывался давать показания. В его рюкзаке нашли молоток, а при личном обыске обнаружили дымовые шашки и петарды. Следователи изучали его активность в соцсетях, проверяли, на какие сайты он заходил и чем интересовался.

Достоверной информации о том, что толкнуло Вадима к такому поступку, пока нет. Агрессии в школе за ним не замечали.

- Мальчик тихий, спокойный, проблем с ним никогда не было. Школу не пропускал. Хорошо учился, - говорила заместитель директора школы Людмила Старовойтова.

О семье Вадима местные жители тоже говорят только хорошее:

- Они отличные люди. Полная семья. Родители родом из деревни. Отец работает в коммунхозе трактористом, мама уборщицей. За домом следят, машина есть.Все делают сами, приличные. Кроме Вадима у них есть еще дочь, она младше его.

Напомним, ЧП в столбцовской школе случилось 11 февраля: 10-классник напал с ножом на учительницу истории. Ее пытались защитить два одноклассника. Педагог погибла, подростки получили ранения – их отвезли в реанимацию. Подозреваемый тем временем убежал из школы – через два часа его задержали сотрудники ОМОН и милиции.

Он никак не объяснил свои действия. В Следственном комитете рассказали, что нападавший не был под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропов. 13 февраля в Столбцах простились с жертвами трагедии - учительницей Мариной Пархимович и 11-классником Сашей.

Школьники, которые были в реанимации, уже идут на поправку – 12 февраля их перевели в хирургическое отделение. С ними в том числе работают психологи.

- Я спрашивала: «Сынок, почему ты не убежал, почему бросился защищать учительницу?». А он: «Оно само так получилось, я даже не задумался в тот момент, что это опасно и что со мной что-то может случиться». Я интересовалась: «А если бы такое опять случилось, что бы сделал?» Не задумываясь, ответил: «Сделал бы то же самое. Я хотел помочь учительнице и не дать в обиду одноклассников». Больше ничего не рассказывает. И я тоже расспрашивать у него о деталях не тороплюсь, - рассказывала «Комсомолке» мама раненого Владислава Цвирко Анжела Владимировна.

Инцидент прокомментировал Александр Лукашенко:

- Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было, - возмутился Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.