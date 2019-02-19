В День родного языка все выпуски новостей на ОНТ выйдут на белорусском

В День родного языка 21 февраля все выпуски «Наших новостей», «Новостей спорта» и прогноза погоды на Общенациональным телевидении выйдут на белорусском языке, также как и программа «Наше утро», ведущими которой станут Люция Геращенко и Герман Титов. Кроме того, ко Дню родного языка присоединится сайт телеканала ont.by и официальные аккаунты ОНТ в социальных сетях. Выпуски новостей на белорусском языке также прозвучат в эфире радиостанции «Центр FM».

По словам главы дирекции утреннего вещания Татьяны Рудаковской, утро четверга будет посвящено теме языков народов мира.

- Поговорим о языках мира и о том, как важно их изучать, порассуждаем о полиглотах и о том, почему одним людям легко дается изучение иностранных языков, а другим - сложно, кроме того, вспомним о самых востребованных языках в мире и о том, как менялась «языковая мода» на протяжении веков, - уточнила Татьяна Рудаковская.

Кстати, «Наши новости» в этот день будут вести Наталья Немогай, Дарья Бегун, Дмитрий Максимович, Елена Михаловская, «Новости спорта» - Мария Лемешева, Андрей Бондаренко, новости погоды - Екатерина Алисиевич.

Для телеканала ОНТ это уже не новый опыт: в 2017 и 2018 годах 21 февраля программа «Наше утро» выходила полностью на белорусском языке. В прошлом году ко Дню родного языка подключилась и информационная служба: на «мове» прозвучали все выпуски «Наших новостей», «Новости спорта», а также прогноз погоды.

Кроме того, постоянные зрители Общенационального телевидения могли заметить, что каждый месяц выпуск программы «Наше утро» выходит по-белорусски.