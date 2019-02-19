Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Предложение президента вернуться в биатлон, наверное, было в полушутку»

В «Раубичах» прошла «Гонка легенд». Звезды биатлона прошлых лет вышли на старт в трех гонках. А после завершения состоялись официальные проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.

Дарья решила не участвовать в масс-старте, о чем рассказала нам на автограф-сессии.

Дарья Домрачева о проводах из большого спорта: «Если задуматься, то можно взгрустнуть. Но лучше буду радоваться»

Масс-старт. Женщины.

1. Надежда Скардино (0 промахов) – 5:55,5

2. Анна Богалий-Титовец (1) -+42,0

3. Симона Хаусвальд (1) +42,4.

Зато Надежда Скардино показала себя во всей красе и стала первой.

Надежда Скардино в масс-старте стала ориентиром для остальных.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Представляю, как было сложно девочкам, - улыбалась после финиша Надежда. - Но они не побоялись и приехали. Конечно, нам с Дашей было проще, так как мы только в прошлом сезоне завершили карьеры. Мы не утратили те качества. Рада, что выиграла, отстрелялась на ноль. Замечательные эмоции. Впереди главный старт – эстафета.

- Вы так бежали – хотели соперницам сбить дыхание?

- Они говорили, чтобы бежала быстрее – они будут за мной. Потом мои эмоции взяли верх – побежала быстро. Хотя это не быстро.

- Как вообще настроение? Все-таки прощаетесь с большим спортом.

- Для каждого спортсмена это немного печальный момент. Мы столько лет отдали спорту. Мы, наверное, привыкли получать эмоции, видеть результат своей работы три раза в неделю на стартах. Но сейчас много соревнований для любителей, если мне будет не хватать таких ощущений, то выйду и пробегу на каком-нибудь старте.

У мужчин первым стал Андрей Дериземля. За ним на пьедестале разместились Сергей Новиков и Оле-Эйнар Бьорндален. Кстати, белорус и норвежец стояли на олимпийском пьедестале в Ванкувере.

Масс-старт. Мужчины.

1. Андрей Дериземля (1) 5:29,4

2. Оле-Эйнар Бьорндален (3) +18,9

3. Сергей Новиков (1) +22,2

Дарья Домрачева в своей стихии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В смешанной эстафете в паре бежали Домрачева и Бьорндален. На завершающую стрельбу Бьордален пришел чуть раньше Новикова, но трижды промахнулся. Новиков не закрыл одну мишень и на финише не стал церемониться, прикатив первым. Свои недочеты Бьорндален объяснил тем, что стрелял не из своей винтовки.

Смешанная эстафета

1. Надежда Скардино / Сергей Новиков (1) 10:30,1

2. Дарья Домрачева / Оле-Эйнар Бьорндален (4) +3,2

3. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андерсен (2) +52,1

Надежда Скардино и Сергей Новиков с медалями "Гонки легенд".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален. Объятия на финише.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дарья Домрачева поделилась эмоциями после финиша.

- Как изменилась жизнь, когда не надо готовиться к стартам?

- С одной стороны, свободного времени больше не стало. С другой стороны, могу заняться делами, на которые раньше было мало времени. Большой спорт – большие жертвы. Сейчас нет такого, что мне чего-то не хватает. Практически каждый день тренируюсь, стараюсь хотя бы час выделить на активности. Для организма спортсмена это важно.

- Вы с Надеждой Скардиной могли бы делиться знаниями с молодым поколением.

- Мы только завершили карьеры. Чувствую, что мне надо отдохнуть от биатлона. Конечно, у меня много знаний и опыта. Надо все это переварить. Дальше будет видно.

- Есть ощущение, что вам будет не хватать драйва биатлона?

- Нет. Наверное, это больше ощущается у болельщиков. Я переключаюсь на другие дела. Жизнь продолжается. Так же занимаюсь спортом. Но сейчас нет нон-стоп графика: гонка – восстановление – гонка – восстановление… После стольких лет такой жизнь хочется от этого режима немного передохнуть.

- Но биатлон без Дарьи Домрачевой прямо сейчас сложно воспринимать, особенно в нашей команде.

- Все понимают, что век спортсмена короток. Это яркий период жизнь. Но рано или поздно он заканчивается. Появятся другие имена. Наши болельщики еще получать возможность порадоваться победам.

Гляжусь в тебя как в зеркало.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Есть вероятность, что ваши будущие проекты будут связаны с биатлоном и спортом?

- Думаю, не сразу, но в будущем возможно. За плечами много опыта и знаний. Было бы интересно это использовать.

- Какая была реакция на слова президента, когда он сказал, что вам надо возвращаться? Слышали это предложение, но не слышали ответ.

Александр Лукашенко: «Сказал Домрачевой и Скардино, что им надо возвращаться в биатлон»

- На самом деле, я уже не помню все подробности беседы. Сами понимаете, это, наверное, было сказано в полушутку. Пусть в каждой шутке есть доля правды. Наверное, у болельщиков теплится надежда… Или это желание, чтобы спортивные победы продолжались. Но…

- Часто просят вернуться?

- Часто, конечно. Но в данный момент, в этой ситуации, которая есть, уверена, что сделала правильный выбор.

- Так себе представляли завершение карьеры?

- Я не представляла (смеется). Просто занималась биатлоном, тренировалась все время. Понимала, что рано или поздно большой спорт со всеми гонками подойдет к концу. Но не думала о таком дне.

- Как объясните прогресс Ирины Кривко?

- Видела своими глазами, как Ира прогрессировала в прошлом сезоне. Основной шаг вперед она сделала тогда. Результаты, плоды той работы мы видим и сейчас. Большая роль в этом шаге, прыжке вперед принадлежит рукам и голове Альфреда Эдера. Ему большое спасибо. Сегодня видим, что важно только грамотно продолжать начатое. Это личный тренер Ирины Кривко делает профессионально. Ире желаю стойкости, чтобы шла по нарастающей, у нее есть все предпосылки, чтобы добиться больших побед в будущем.

- Кто может претендовать на второй номер в нашей сборной?

- Динара Алимбекова. Уже в таком возрасте она олимпийская чемпионка. Хочется, чтобы такие знания не отяжеляли плечи, а давали возможность идти вперед.

(будет дополнено)