Дарья Домрачева на «Гонке легенд»: «Предложение президента вернуться в биатлон, наверное, было в полушутку»
В «Раубичах» прошла «Гонка легенд». Звезды биатлона прошлых лет вышли на старт в трех гонках. А после завершения состоялись официальные проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.
Дарья решила не участвовать в масс-старте, о чем рассказала нам на автограф-сессии.
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Масс-старт. Женщины.
1. Надежда Скардино (0 промахов) – 5:55,5
2. Анна Богалий-Титовец (1) -+42,0
3. Симона Хаусвальд (1) +42,4.
Зато Надежда Скардино показала себя во всей красе и стала первой.
Надежда Скардино в масс-старте стала ориентиром для остальных.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Представляю, как было сложно девочкам, - улыбалась после финиша Надежда. - Но они не побоялись и приехали. Конечно, нам с Дашей было проще, так как мы только в прошлом сезоне завершили карьеры. Мы не утратили те качества. Рада, что выиграла, отстрелялась на ноль. Замечательные эмоции. Впереди главный старт – эстафета.
- Вы так бежали – хотели соперницам сбить дыхание?
- Они говорили, чтобы бежала быстрее – они будут за мной. Потом мои эмоции взяли верх – побежала быстро. Хотя это не быстро.
- Как вообще настроение? Все-таки прощаетесь с большим спортом.
- Для каждого спортсмена это немного печальный момент. Мы столько лет отдали спорту. Мы, наверное, привыкли получать эмоции, видеть результат своей работы три раза в неделю на стартах. Но сейчас много соревнований для любителей, если мне будет не хватать таких ощущений, то выйду и пробегу на каком-нибудь старте.
У мужчин первым стал Андрей Дериземля. За ним на пьедестале разместились Сергей Новиков и Оле-Эйнар Бьорндален. Кстати, белорус и норвежец стояли на олимпийском пьедестале в Ванкувере.
Масс-старт. Мужчины.
1. Андрей Дериземля (1) 5:29,4
2. Оле-Эйнар Бьорндален (3) +18,9
3. Сергей Новиков (1) +22,2
Дарья Домрачева в своей стихии.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В смешанной эстафете в паре бежали Домрачева и Бьорндален. На завершающую стрельбу Бьордален пришел чуть раньше Новикова, но трижды промахнулся. Новиков не закрыл одну мишень и на финише не стал церемониться, прикатив первым. Свои недочеты Бьорндален объяснил тем, что стрелял не из своей винтовки.
Смешанная эстафета
1. Надежда Скардино / Сергей Новиков (1) 10:30,1
2. Дарья Домрачева / Оле-Эйнар Бьорндален (4) +3,2
3. Анна Богалий-Титовец / Фруде Андерсен (2) +52,1
Надежда Скардино и Сергей Новиков с медалями "Гонки легенд".Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален. Объятия на финише.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дарья Домрачева поделилась эмоциями после финиша.
- Как изменилась жизнь, когда не надо готовиться к стартам?
- С одной стороны, свободного времени больше не стало. С другой стороны, могу заняться делами, на которые раньше было мало времени. Большой спорт – большие жертвы. Сейчас нет такого, что мне чего-то не хватает. Практически каждый день тренируюсь, стараюсь хотя бы час выделить на активности. Для организма спортсмена это важно.
- Вы с Надеждой Скардиной могли бы делиться знаниями с молодым поколением.
- Мы только завершили карьеры. Чувствую, что мне надо отдохнуть от биатлона. Конечно, у меня много знаний и опыта. Надо все это переварить. Дальше будет видно.
- Есть ощущение, что вам будет не хватать драйва биатлона?
- Нет. Наверное, это больше ощущается у болельщиков. Я переключаюсь на другие дела. Жизнь продолжается. Так же занимаюсь спортом. Но сейчас нет нон-стоп графика: гонка – восстановление – гонка – восстановление… После стольких лет такой жизнь хочется от этого режима немного передохнуть.
- Но биатлон без Дарьи Домрачевой прямо сейчас сложно воспринимать, особенно в нашей команде.
- Все понимают, что век спортсмена короток. Это яркий период жизнь. Но рано или поздно он заканчивается. Появятся другие имена. Наши болельщики еще получать возможность порадоваться победам.
Гляжусь в тебя как в зеркало.Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Есть вероятность, что ваши будущие проекты будут связаны с биатлоном и спортом?
- Думаю, не сразу, но в будущем возможно. За плечами много опыта и знаний. Было бы интересно это использовать.
- Какая была реакция на слова президента, когда он сказал, что вам надо возвращаться? Слышали это предложение, но не слышали ответ.
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- На самом деле, я уже не помню все подробности беседы. Сами понимаете, это, наверное, было сказано в полушутку. Пусть в каждой шутке есть доля правды. Наверное, у болельщиков теплится надежда… Или это желание, чтобы спортивные победы продолжались. Но…
- Часто просят вернуться?
- Часто, конечно. Но в данный момент, в этой ситуации, которая есть, уверена, что сделала правильный выбор.
- Так себе представляли завершение карьеры?
- Я не представляла (смеется). Просто занималась биатлоном, тренировалась все время. Понимала, что рано или поздно большой спорт со всеми гонками подойдет к концу. Но не думала о таком дне.
- Как объясните прогресс Ирины Кривко?
- Видела своими глазами, как Ира прогрессировала в прошлом сезоне. Основной шаг вперед она сделала тогда. Результаты, плоды той работы мы видим и сейчас. Большая роль в этом шаге, прыжке вперед принадлежит рукам и голове Альфреда Эдера. Ему большое спасибо. Сегодня видим, что важно только грамотно продолжать начатое. Это личный тренер Ирины Кривко делает профессионально. Ире желаю стойкости, чтобы шла по нарастающей, у нее есть все предпосылки, чтобы добиться больших побед в будущем.
- Кто может претендовать на второй номер в нашей сборной?
- Динара Алимбекова. Уже в таком возрасте она олимпийская чемпионка. Хочется, чтобы такие знания не отяжеляли плечи, а давали возможность идти вперед.
(будет дополнено)
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