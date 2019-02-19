Род актера Вениамина Смехова из Гомеля, а за его роман в Минске переживали Высоцкий и Филатов

Легендарный Атос в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» и барон Краузе в «Служили два товарища», Воланд в театральной постановке «Мастера и Маргариты», блестящий чтец классики и тонкий режиссер, автор увлекательных книг, написанных великолепным языком... Все это знаменитый Вениамин Смехов.

«ДЕД НЕ ХОТЕЛ ЕХАТЬ В ЭВАКУАЦИЮ, НО УГОВОРИЛИ ДЕТИ - И СПАСЛИ ОТ ФАШИСТОВ»

Актер говорит, что едва ли не первое воспоминание из детства - это разговоры близких о Гомеле, откуда идет род Смеховых.

- Я человек русской культуры, русский артист и режиссер, но для меня важно все, что касается крови… По еврейским понятиям те евреи, которые жили на территории нынешней Беларуси, - это литваки. Такая была ассоциация с Великим княжеством Литовским, с литвинами. В Беларуси у евреев - особая культура, которая, мне кажется, глубже, чем у выходцев из украинской или бессарабской части Российской империи.

Смехову запомнились рассказы отца Бориса Моисеевича, именитого доктора экономических наук, профессора, о дореволюционном Гомеле:

- В городе царили дружественные отношения без малейших признаков оскорблений по национальной примете. Все было благородно, спокойно и гораздо чище, чем в печальной истории европейского еврейства. Была в Гомеле синагога, отмечались религиозные дни, все еврейские традиции белорусы принимали очень мирно, что всегда с благодарностью вспоминали старшие Смеховы.

Моисей Смехов с сыновьями Борисом (отцом Вениамина Смехова), Львом, Ефимом и другом Ефима в Гомеле (на фото справа - Румянцевская улица) ровно сто лет назад. Фото: juedische-lebensgeschichten.de

Гомельские улицы Советская и Ветковская, школа имени Карла Маркса, знаменитый парк Паскевичей - все это воспоминания Бориса Смехова. Кстати, его старшие братья Лев и Ефим, а также сестра Рахиль родом из Петровичей нынешнего Светлогорского района. Правда, Вениамин Борисович узнал об этом намного позже: «Все они были в нашей семье гомельчанами».

Одно из открытий о семейном прошлом произошло после смерти отца актера. В его архиве Вениамин Борисович обнаружил письма деда Моисея Яковлевича, который работал бухгалтером:

- Они поразили удивительной легкостью, грамотностью, изящностью слога. Я стал понимать, откуда такая высокая степень речевой культуры у старших Смеховых и откуда наша, моя и моей младшей дочери, певицы и актрисы Алики Смеховой, тяга к поэзии, музыке, старым русским песням. Все это из Гомеля.

А в начале Великой Отечественной войны, вспоминает Смехов, сыновья умоляли Моисея Яковлевича покинуть Гомель:

- Дед наотрез отказывался, говорил, помня Первую мировую, что немцы очень культурный народ - не обидят ни белорусов, ни евреев. Но его уговорили, он эвакуировался, а тех, кто остался, уничтожили фашисты.

К тому времени дети Моисея Смехова уже состоялись в Москве. Оба дяди актера, Ефим и Лев, отучились в знаменитом ВХУТЕМАСе - Высших художественно-технических мастерских, директором которых одно время был Леонид Пастернак, отец поэта Бориса Пастернака, который много писал в своих воспоминаниях об учреждении.

Вениамин Смехов после спектакля "Мастер и Маргарита", где он играл Воланда, с родителями - Борисом и Марией Смеховыми. Фото: juedische-lebensgeschichten.de

- Лев Смехов был среди лучших художников молодой Советской России и одним из первых оформителей детской литературы. Все знают его клише «Пионерской правды», сотрудничал он в «Огоньке», «Крокодиле»... Дядю Леву любили и литераторы, и даже сами художники. Невероятно талантливый, тихий, интроверт, он был настоящим героем нашей семьи.

Вениамин Смехов замечает, что и в ранних, и в поздних работах Льва Смехова много Гомеля: эскизы гомельского кинотеатра, улиц, типов и персонажей революционных дней. А другой дядя, Ефим Смехов, стал главным художником МедГИЗа - центрального медицинского издательства. Актер вспоминает, что дядя всегда искал гомельчан, словно желая снова соприкоснуться с детством.

- У нас в доме звучали имя великого психолога и литературоведа Льва Выготского и его книга «Психология искусства». Дяде Ефиму доводилось беседовать с вдовой Выготского Розой Ноевной из гомельских Смеховых. Он вовремя умер в 1934-м своей смертью, иначе Сталин дотянулся бы своей рукой и до этого гениального ученого. Но за пределы дома все это не выходило, ведь в те времена в Союзе процветал антисемитизм - слово «еврей» почти не произносилось.

«ПОМНЮ ЛЕВЫЕ КОНЦЕРТЫ ВЫСОЦКОГО В МИНСКЕ»

Для самого актера Беларусь - это прежде всего Минск. В июне 1979-го тут прошли месячные гастроли московского Театра на Таганке.

- За эти 30 дней я сыграл 34 спектакля с учетом дневных. Нам говорили, что в Минске народ уравновешенный, но мы видели абсолютно южных людей со страстями великих театралов! Но Минск 1979-го стал очень важным и родным городом не только из-за гастролей или тайных левых концертов - это касалось прежде всего приехавшего в Минск Высоцкого. Например, была встреча с Василем Быковым. Он был другом моего любимого писателя Владимира Тендрякова. Я помню, как они обсуждали по телефону, что имя Василя без его ведома вставили в очередное гнусное письмо против диссидентов.

Высоцкий и Смехов были участниками знаменитых гастролей Таганки в Минске 40 лет назад. Фото: Эхо Москвы

Тогда же Смехов познакомился со скульптором Анатолием Аникейчиком, чьим соседом был художник Борис Заборов.

- Теперь из минчанина с улицы Сурганова Борис превратился в парижанина из квартала Натье. Но он по-прежнему один из главных друзей моей жизни. Кроме того, Борис опекал наш роман с моей будущей второй женой Галиной Аксеновой: с 1979-го и поныне мы семья - это мое везение и счастье. Тогда же в Минск она тайно прилетала как студентка Ленинградского театрального института. Будущий киновед, театровед, кандидат искусствоведения, она тайно проникала в мой гостиничный номер. Я думал, что это большая тайна, но потом узнал от Владимира Высоцкого, Леонида Филатова, Бориса Хмельницкого, что они переживали за этот счастливый поворот моей жизни.

Смехов и спустя 40 лет вспоминает, как неподалеку от Дворца профсоюзов доставали любимые напитки - «прежде всего великую зубровку». «Зуброўка, зуброўка», - словно пробует Вениамин Борисович на вкус звук «ў». А потом говорит, что впечатление на москвичей произвело, как люди стояли на светофоре на красный свет при свободной дороге. «Да, говорили, что за это штрафуют, но это было органично», - замечает актер.

- Одно из приятных впечатлений от Беларуси - органическое душевное спокойствие и милосердное состояние большинства людей. Потом в этом я снова убедился во время концертов, работы на минском ТВ над циклом по творчеству поэтов-фронтовиков и более всего - Александра Межирова, а еще во время съемок с Колей Караченцовым и Ларисой Удовиченко в детективе «Дура» Алексея Коренева. Знаете, съемки - это всегда приятная легенда о каждой киностудии. На «Беларусьфильме», у кого ни спроси, всегда хорошо, ласково и нежно.

Увы, две важные минские ниточки для Смехова уже оборвались - это дружба с уже ушедшими многолетним худруком Купаловского театра Валерием Раевским и народным артистом СССР Ростиславом Янковским…

Вениамин Смехов снимался со своим другом Владимиром Высоцким в картине «Служили два товарища». Там же они подружились со служившим в Минске актером Ростиславом Янковским. Фото: Кадры из фильма

- Валерий несколько лет как режиссер и ассистент практиковался у Юрия Любимова на Таганке. Он был примечателен, спокоен, вдумчив - тип белорусского человека культуры. С тех пор мы дружили. Мне с ним работалось проще и лучше, чем с другими ассистентами Любимова.

Купаловский под управлением Раевского Смехов называет главным театром в Минске. Хотя был у актера приятный опыт общения с нашим Горьковским театром - Борису Глаголину, тоже в свое время практиковавшемуся у Любимова, Раевский и помог стать тут главрежем. А вот что говорит Вениамин Борисович об актере-горьковце Ростиславе Янковском:

- Это наш с Высоцким друг по съемкам в «Служили два товарища», а потом мой друг на всю жизнь - красавец, обожаемый и успешный артист, но очень простой и интеллигентный человек. Однажды Славочка прилетел и побывал на моем самом дефицитном спектакле «Час пик» на Таганке. Но хотя у него были документы депутата и народного артиста, он ничем не воспользовался и стоял на бельэтаже - тогда на входе актерам выдавали бесплатно входные билеты. Потом в гримерке я его упрекал за эту скромность.

Бывал Вениамин Борисович с младшей дочерью, певицей и актрисой Аликой Смеховой на минском кинофестивале «Лістапад». Они показывали минчанам спектакль «12 месяцев танго» на музыку польских композиторов-евреев.

Вениамин и Алика Смеховы произвели фурор на минском кинофестивале «Лістапад» несколько лет назад.Фото: Дмитрий БРУШКО

- Большая их часть погибла, можно сказать, под исполнение своих же произведений. Но все-таки танго – музыка праздника. И в музыкально-поэтическом представлении были мои переводы польских танго – от января до января. Достижения мировой и национальной культуры в контексте еврейской истории не раз обсуждал на международной конференции «Лимуд». Пожалуй, самым ярким городом, где она проводилась, стал Витебск. Какая там прекрасная и спокойная молодежь, есть тут уважение к людям у молодых и негромкое общение ночью. Бывал я в Минске и со спектаклем «Нет лет» по поэзии Евгения Евтушенко, который меня просил делать к тому времени уже очень больной поэт. Но спектакль живет – 10 марта его очередной показ в Москве. А совсем недавно с женой приезжал по приглашению знаменитого Камерного оркестра Беларуси, который возглавил несколько лет назад российский дирижер Евгений Бушков – пожалуй, один из лучших сегодня. Я имел удовольствие работать с ним в московском зале Чайковского, а потом и в Минске. Все запомнилось – от поездок до невероятных трактиров.

78-летний Вениамин Смехов признается, что сегодня ему не до интервью. Хватает работы - он снимает документальные фильмы и ставит спектакли как режиссер, играет в телепостановках, в театре и порой в кино, пишет книги.

- Но я не умею просто так отказываться от предложений, связанных с Минском, с Беларусью. Замечательное имя вашей страны, Минск, Гомель, Витебск и их жители, всегда в моих памяти и сердце на фоне многообразия жизненных впечатлений и круговерти путешествий...

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