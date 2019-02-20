В какой валюте лучше открыть вклад в банке в 2019 году, чтобы больше на нем заработать?

В какой валюте выгоднее открыть вклад? Какие сейчас максимальные ставки по депозитам в рублях и в долларах США? Какая минимальная сумма нужна для того, чтобы открыть вклад? На эти и другие вопросы читателей «Комсомолки» на прямой линии ответили специалисты банка ВТБ Беларусь - начальник управления развития розничного бизнеса Ольга Атапович и заместитель начальника управления развития розничного бизнеса Дмитрий Кмит.

Дмитрий Кмит и Ольга Атапович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Если открыть вклад в рублях, можно бесплатно получить карточку Visa Gold»

- Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня есть 10 тысяч долларов, я бы хотела их куда-нибудь положить на не очень долгое время. Что бы вы мне посоветовали?

- А вы планируете размещать деньги именно в долларах США?

- Это мой второй вопрос. Мне сказали, что лучше переводить в белорусские рубли, это выгоднее…

- Если вам непросто определиться, в какой валюте размещать деньги, мы, как правило, рекомендуем разделить накопления на несколько валют. В таком случае колебания курса окажут несущественное влияние на ваши сбережения, и вы точно не прогадаете. Если говорить о сроках, то в нашем банке представлен достаточно широкий выбор - от 35 дней до 3 лет. Если вы открываете вклад в долларах США на срок меньше двух лет, то в соответствии с налоговым законодательством с дохода нужно будет уплатить подоходный налог. В случае с белорусскими рублями это правило работает для вкладов сроком меньше года. Поэтому, если в ближайшее время вы не планируете тратить эти деньги, мы бы посоветовали вам разделить эту сумму между рублевым вкладом на 13 месяцев и валютным на 2 года. Тогда весь процентный доход, который вы получите, не будет облагаться налогом.

- А какой тогда будет ставка?

- По безотзывному вкладу в белорусских рублях на 13 месяцев - 12,5% годовых, на два года в долларах США - 3,2% годовых.

- Если я открываю депозит под определенную ставку, есть ли вероятность, что она может измениться? И есть ли у вас капитализация?

- В нашем банке ставки по всем вкладам фиксированные на весь срок размещения вклада. Менять размеры таких ставок в одностороннем порядке банк не сможет. Процентный доход по депозитам - на ваш выбор, вы можете как ежемесячно прибавлять к основной сумме вклада, так и пользоваться этими деньгами.

- Но для этого, наверное, нужен какой-то банковский счет, чтобы их получать?

- Да, в момент оформления депозита всем вкладчикам мы открываем бесплатно текущий счет. Кроме того, до конца февраля в нашем банке проходит акция «Золотой вкладчик». Тем клиентам, которые размещают на безотзывный вклад сумму от 10 тысяч белорусских рублей на срок свыше года, бесплатно оформляется карточка Visa Gold. Срок действия карточки - три года. Visa Gold - это не только банковская карточка, но и возможность пользоваться привилегиями Visa по всему миру (скидки, специальные условия и т. п.)

- Спасибо, звучит интригующе!

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- Здравствуйте! Какие у вас условия по вкладам в белорусских рублях?

- Вас интересуют вклады с возможностью досрочного снятия? Или вы не планируете забирать деньги раньше срока?

- А как лучше?

- Ставки по безотзывным вкладам существенно выше. Но нужно помнить, что законодательно досрочное расторжение таких вкладов может быть оформлено только в исключительных случаях и по усмотрению банка, принявшего вклад.

- Насколько сильно отличаются ставки?

- В нашем банке расхождение составляет до 4,5 процентного пункта. Отзывные вклады в рублях на срок от 95 дней до 3 лет мы сейчас принимаем под ставку в размере 8% годовых. Если вклад безотзывный, то ставки начинаются от 9,2% годовых на срок 35 дней. Максимальными они будут по вкладам свыше года - 12,5% годовых.

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«Чтобы больше заработать, вклад в долларах США лучше открыть минимум на два года»

- Добрый день! Дочери на 16-летие подарили деньги, есть и рубли, и валюта. Какой нам вклад открыть, чтобы к ее 18 годам эта сумма приумножилась? И нужно ли все перевести в одну валюту?

- Для вашего случая оптимальными будут вклады линейки «Дуэт», которые открываются одновременно в белорусских рублях и в долларах США. На текущий момент ставки по таким вкладам одни из самых интересных среди всех банков: по белорусским рублям - 12,5% годовых, по долларам США - 3,5% годовых. Срок вкладов вы определяете самостоятельно: это может быть 13 месяцев, 2 или 3 года.

- А как этот вклад работает? Я должна положить одинаковые суммы в рублях и в долларах?

- Не обязательно. Сумма в долларах США не должна превышать значение суммы в белорусских рублях. Например, вы размещаете на вкладе «Дуэт» 5000 белорусских рублей. Значит, в долларах США вы можете разместить на тот же срок любую сумму до 5000 долларов США. Отмечу, что вклады безотзывные, забрать деньги раньше срока можно только в случае крайней необходимости и по согласованию с банком. При этом вы сможете ежемесячно получать проценты и пользоваться ими.

- Спасибо!

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- Меня интересует вклад в долларах. На какой период его можно открыть?

- У нас достаточно разнообразный спектр сроков вклада - от 95 дней до 3 лет. Если средства в иностранной валюте размещаются на срок меньше двух лет, с процентного дохода нужно будет заплатить подоходный налог. Поэтому лучше, чтобы деньги в валюте пролежали дольше двух лет, тогда вы получите весь процентный доход, который будет начислен по депозиту.

- А какие у вас ставки по валюте?

- Процентная ставка зависит от двух факторов. Первый - это срок вклада: чем он длиннее, тем выше ставка. Второй - это возможность забрать сумму вклада до истечения срока. Если говорить о безотзывных вкладах, с которых вы не сможете в одностороннем порядке забрать деньги без согласования с банком, то ставки по ним начинаются от 1,5% (срок 95 дней) и доходят до 3,4% (три года). Этот вклад называется «Окно возможностей». Но можно открыть отзывный вклад, и тогда вы сможете в любой день обратиться в банк и забрать всю сумму до истечения срока договора. Но ставки будут уже не такими интересными. Например, если вы откроете отзывный вклад на те же три года, ставка будет только 2% годовых.

- Какой у вас есть вклад в белорусских рублях на достаточно длительное время, но чтобы он был с возможностью пополнения?

- А вам могут понадобиться эти деньги до того, как закончится срок вклада?

- Надеюсь положить деньги так, чтобы уже их не трогать.

- Тогда предложу вам безотзывный вклад «Окно возможностей». Вы сможете разместить белорусские рубли на срок 13 месяцев, 2 или 3 года под 12,5% годовых. По вкладу на 13 месяцев вы сможете вносить дополнительные взносы в течение первых 25 дней с момента оформления вклада, на двухлетний вклад - в течение первых 360 дней, на трехлетний ------ в течение первых 720 дней.

- А какая минимальная сумма нужна, чтобы открыть вклад?

- Минимальный взнос - всего 20 рублей. Кроме того, до конца февраля у нас в банке проходит акция «Золотой вкладчик»: при открытии безотзывного вклада на сумму от 10 тысяч белорусских рублей на срок свыше года, бесплатно оформляется карточка Visa Gold.

- Спасибо!

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«Чтобы не потерять деньги на разницах курсов, лучше открыть несколько вкладов в разных валютах»

- Здравствуйте! Я в ближайшее время хочу продать автомобиль, потом буду покупать новый, но не сразу. Есть ли возможность в вашем банке положить эти деньги на депозит, но так, чтобы я могла в любой момент его забрать?

- Да, такая возможность есть. Такие вклады называются отзывными: у вкладчика имеется право в любое время досрочно забрать вклад, и банк будет обязан отдать деньги. А на какой срок вы хотели бы открыть депозит и в какой валюте?

- Наверное, месяца на три в белорусских рублях.

- Тогда для вас оптимальным будет отзывный вклад «Окно возможностей» на три месяца, ставка по нему составит 8% годовых.

- А что нужно сделать, чтобы открыть этот вклад?

- Достаточно прийти в любое отделение банка с паспортом и той суммой денег, которую вы хотите положить на депозит.

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- Скажите, в какой валюте выгоднее открывать вклад?

- Как правило, ставки по вкладам в белорусских рублях интереснее, чем ставки по вкладам в валюте. Но в случае колебания курсов валют по отношению друг к другу есть определенный риск. Поэтому мы рекомендуем разделить сумму на несколько валют и открыть одновременно несколько вкладов в разных валютах. Например, по вкладам в белорусских рублях на срок размещения 13 месяцев ставка составляет 12,5% годовых. Это фиксированная ставка, она гарантированно будет действовать весь срок договора. По вкладам в долларах ставки начинаются от 1,5% до 3,4% годовых в зависимости от срока.

- Если я открою у вас вклад, смогу ли сразу пользоваться процентами?

- По всем нашим вкладам проценты перечисляются на текущий счет, который открывается банком бесплатно в момент оформления договора. Вы вправе либо пользоваться этими процентами, либо причислять их к основной сумме вклада в тот период, когда условиями вклада такая возможность предусмотрена. Тогда на них тоже будет начисляться доход.

- А что будет после окончания срока вклада? Я могу его как-то автоматически продлить?

- По истечении срока вклада вся сумма будет перечислена на этот же текущий счет. После этого вы сможете выбрать из действующей линейки банка оптимальное для вас предложение и открыть новый вклад или принять иное решение.

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