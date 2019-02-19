«У «Песняров» есть традиция расколов, а мы попробуем всех объединить на 50-летии»

Первого сентября исполняется 50 лет со дня официального основания ансамбля «Песняры». А еще - 16 лет молодому составу, который появился на руинах дважды расколовшегося с 1998-го по 2003-й государственного ансамбля. Его нынешний художественный руководитель и директор Роман Козырев остался единственным из тех новобранцев.

На них в свое время обрушился град критики. Мол, эти ребята и Мулявина-то видели разве что по телевизору. Собственно, госансамбль за эти годы сохранился, во многом двигаясь вопреки. Прежде всего - представлению о том, что «Песнярам» без Мулявина и знакомых публике лиц не бывать.

Такой кадр-реконструкция висит на видном месте в офисе "Песняров". Фото: Юрий Иванов, Артем Песецкий

- Когда мы пришли в 2003-м, - говорит Роман, - был только пафос - громкое название «Песняры». Оно грело, но с клавишами наперевес на троллейбусе я ездил играть в ресторан, чтобы подзаработать. Это длилось 3 - 4 года, пока мы работали больше на идею. Сейчас вышли на нормальные зарплаты, хотя и хочется большего. Много выступаем в России, Украине. А Беларусь не такая и маленькая - с полторы сотни крупных площадок. К тому же дома не надо ничего доказывать.

- Вы имеете в виду доказывать свою «песняристость»?

- Если вы о возрасте, то Леонид Борткевич и Анатолий Кашепаров в свое время пришли в «Песняры» в 22 - 23 года. Нам было немногим больше в 2003-м. Это нормально - свежая кровь. Только они пришли в ансамбль на взлете популярности, на них обрушилась слава. В наших реалиях мы пришли не горы свернуть, а дать ровесникам понимание современной фолк-музыки. А у каждого поколения белорусов должны быть свои «Песняры».

Роман Козырев говорит, что у каждого поколения белорусов должны быть свои "Песняры". Фото: Егор Бабий

- Хорошая формула, но «песняры» прошлых поколений тоже в строю и работают параллельно с госансамблем.

- И процесс сосуществования сложный. Затеян он не нами. Первое деление «Песняров» случилось в 1998-м при Мулявине. Не знаю деталей, но считаю, наверное, как и большинство: было бы здорово, если бы коллектив тогда сохранился во главе с Владимиром Мулявиным. Я тогда работал за границей и помню, как слушал на компьютере «Песняров» и удивлялся: ну как же они могут уйти от Мулявина, создавать свой коллектив? У меня это не укладывалось в голове. Однако пять лет параллельно работали «Песняры» Мулявина и ушедшие от него музыканты - «Белорусские песняры». Снова госансамбль раскололся уже после смерти Мулявина в 2003-м, когда директора назначили вопреки коллективу (тогда у руля поставили работавшего с Мулявиным солиста Валерия Скорожонка. - Ред.), и почти весь ансамбль во главе с Леонидом Борткевичем стал работать отдельно, позже еще пару раз расколовшись. В этом даже есть какая-то грустная «песняровская» традиция…

Из первого обновленного в 2003-м состава "Песняров" сегодня работает только Роман Козырев (слева), теперь он директор и худрук ансамбля. Рядом с ним - гитарист Сергей Горбацкий и вокалист Игорь Дударчик. Фото: Анастасия Филипенко (предоставлено ансамблем)

С БЫВШИМИ «ПЕСНЯРАМИ» НЕ СРАБОТАЛИСЬ

- Госансамбль остро реагирует на упоминание на афишах названия «Песняры», если речь не о вашем коллективе. А ветераны ансамбля обижаются: мол, если бы не мы, не было бы имени, за которое вы так радеете, - так почему бы не поделиться куском пирога?..

- Жизнь показала, что только название «Песняры» на афише до сих пор позволяет собрать зал. Как бы ни хорохорились бывшие солисты, называя себя золотыми голосами или музыкантами Мулявина. Потому они так за знаменитое название и держатся, порой даже вопреки закону, ведь и у нас, и в соседних странах называться «Песнярами» можем только мы, государственный ансамбль. При прежнем руководителе Вячеславе Шарапове коллектив защитил для страны четыре бренда, и мы их оплачиваем из заработков на концертах.

Под своими афишами госансамблю уже доводилось пресекать гастроли тех музыкантов, которые незаконно используют бренд "Песняров". Фото: Архив

Но, как правило, конфликты у госансамбля возникают не столько с бывшими солистами, сколько с прокатчиками, администраторами. Некоторые, когда наш коллектив легализовывал бренд, даже интересовались чуть ли не лицензией на имя «Песняры». Дать мы ее не можем и, откровенно говоря, понимаем: без такого права у других коллективов не будет развития, телеэфиров. Наверное, в этой связи пошло новое поветрие. К примеру, в Одессе на концерт состава бывших артистов из «Песняров» зазывают нашей фотографией, а для рекламы в сети выкладывают наш клип на «Полонез Огинского». Впрочем, радует, что прокатчики стали видеть разницу между откровенной фанерой у многих бывших «песняров» и нашим живым звуком. Просто звонят и уточняют, кто мы. Не тешу себя иллюзиями, что мы выйдем на сцену - и зал упадет, но вижу: наша работа вызывает приятное удивление. Как правило, там, где играем впервые, первые песни принимают настороженно, оценивающе. А когда становится ясно, что все живьем, со всей отдачей, публика меняется полярно на глазах, люди заинтересовываются, включаются. Реагируют и на старые вещи, и на новые - в Беларуси, кстати, мы их можем и половину программы поставить. Вот это для меня настоящий адреналин от работы.

Гитарист Сергей Горбацкий на сцене привлекает внимание не только пассажами на инструменте, но и экспрессией. Фото: Фото: Анастасия Филипенко (предоставлено ансамблем)

- У госансамбля были попытки сотрудничать с мулявинскими музыкантами.

- Гитариста Владимира Ткаченко и пианиста Владимира Николаева, который отыскал в свое время знаменитую «Вологду», мы по случаю приглашали выступить с нами на одну-две песни. А вот Анатолий Кашепаров был в штате. Но недолго. Все-таки мы госколлектив, тут все играют не в личном зачете, а по установленным правилам.

- Какие у вас отношения с «Белорусскими песнярами»?

- Нейтральные. В свое время при регистрации бренда нас на высоком уровне попросили оставить за этим ансамблем их название. То есть государство принимает, что есть старшее и молодое поколение «Песняров». И мы нередко выступаем на одних и тех же концертах, например на «Славянском базаре». Мне кажется, у нас нормальные, уважительные и самые цивилизованные отношения в сравнении с некоторыми другими бывшими участниками коллектива. Как считают «Белорусские песняры», я не знаю.

Известные песни с "Песнярами" исполняет весь зал. Фото: Артем Песецкий (предоставлено ансамблем)

- Вы не думали о том, чтобы в год 50-летия «Песняров» собрать ветеранов ансамбля у себя в студии, напоить чаем, показать им свежие работы? Бывают же на предприятиях такие чествования...

- Многие из бывших артистов «Песняров», кстати, бывали на нашей студии. А в этот год мы хотели бы пригласить солистов ансамбля на юбилейные концерты. Какие бы человеческие отношения ни возникали у нас, в профессиональном плане мы к ним относимся с большим уважением. У нас пройдет большой концерт с Президентским оркестром во Дворце Республики 12 октября, а на «Славянском базаре» в день Союзного государства будет сольник с российскими звездами и ветеранами ансамбля. Пока всех имен нет - мы рассылаем намеки тем, кого хотели бы увидеть. Все-таки 50-летие - это чествование ветеранов ансамбля и в какой-то степени нас как продолжателей традиции. Хотелось бы, чтобы все получилось по-человечески, без дрязг.

Пару лет назад мы давали концерт при полном 2-тысячном Колонном зале Дома Союзов, а к 50-летию есть идея осеннего концерта в московском Кремлевском дворце. Есть договоренность с залом, со сводным оркестром Вооруженных сил России - был опыт совместной работы на Красной площади. Надеемся найти спонсора. Все-таки «Песняры» - это белорусский бренд и даже элемент национальной идеи.

Недавно ансамбль выступил с внучкой Владимира Мулявина Сонечкой. Фото: Личный архив

ЧТОБЫ СНЯТЬ КЛИП НА «ПОЛОНЕЗ», СБРОСИЛИСЬ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА

- Уже бывшие участники прежних составов госансамбля светились с маркой «Песняров» или их репертуаром.

- Ротация кадров - традиция «Песняров», заведенная еще при Владимире Мулявине. Кто бы ни приходил, все вертелось вокруг него, он служил вектором правдивости коллектива. Думаю, это и тогда, и теперь понятно всем. Если в коллективе уставали солисты или музыканты, начинались дрязги, Мулявин мог взять и поменять их. О выступлениях с другими составами бывших коллег… За 16 лет я не оказывался в ситуации вне «Песняров». Вряд ли стал бы, уходя из госансамбля, примыкать к другому составу - это сложно психологически. Но у каждого есть экономические вопросы, потому люди, столько лет боровшиеся с незаконно носящими имя «Песняры» музыкантами, тоже могут оказаться в таких составах. Тем более там достаточно выйти со старой фанерой - это легче, чем делать новое. Такая чисто музыкантская лень.

- Кстати, госансамбль производит больше всего нового материала в «песняровской» теме. Вы отслеживаете, что происходит у других музыкантов, работающих на этом поле?

- А нового в последнее время немного. Все, что сделали «Белорусские песняры», и единственный альбом ансамбля Борткевича, я в свое время отслушал. Но сегодня новым материалом практически только наш ансамбль и двигает тематику «Песняров». Мы делали альбом «Шчаслівасць» к юбилею Янки Купалы, за последние годы выпустили три пластинки с новым материалом, а в последнем на сегодня альбоме «Продолжение» есть свежие обработки белорусских народных песен. Все-таки мы занимаемся не заработком денег, а тем, чем должен заниматься музыкальный коллектив, и государственный в частности, - производством нового материала, популяризацией белорусской музыки.

Под руководством Романа Козырева в концертах ансамбля появилось больше драйва. Фото: Анастасия Филипенко (предоставлено ансамблем)

- Наверняка возникает вопрос, а насколько готова услышать публика это новое?

- На белорусских концертах мы играем до половины песен своего периода. С хитами «Песняров» они сочетаются гармонично. А когда нас приглашали в Латвию выступать для местных белорусов, там сразу просили играть только белорусские песни - никаких «песняровских» нетленок. И первая же песня «Я літвін» просто взорвала нашу диаспору: «Я літвін тутэйшы родам» - их тема, до мороза по коже был прием.

Но старый материал - это основа, особенно в России. На недавнем концерте в Смоленске на второй песне при полном аншлаге в местном драмтеатре у нас отказала аппаратура. Тогда мы вышли на авансцену, взяли гитару, выкатили рояль из кулис и полчаса пели без микрофонов «Алесю», «Касіў Ясь канюшыну», «А ў полі вярба»… Никто не ушел, даже было впечатление, что дорулим так и до конца концерта в звенящей тишине. Только ребята периодически говорили, что еще песня-другая и голоса сядут у всех - пели ведь на максимальной мощности. Повезло, что у нас было секретное оружие - соло на барабанах. За его время все, к счастью, запустилось. Интересно, что во время импровизации в зал заглянул прокатчик и сказал: «Такую фишку придумали ребята - петь с края сцены без микрофона!».

Полчаса на смоленском концерте ансамблю пришлось петь на авансцене без микрофоном под гитарный аккомпанемент.Источник: facebook.com/roman.kozyrev.96

Известные песни с "Песнярами" исполняет весь зал. Фото: Артем Песецкий (предоставлено ансамблем)

- А как с песнями, которые пел сам Мулявин? Многие составы остерегаются их или берут их очень осторожно…

- Мы, наверное, лет десять не брались. Но сначала спели «Крики птицы», потом «Чырвоную ружу». А вот «Малітву» даже не пытаемся поднять, потому что так, как Мулявин, ее никто не исполнит. Это дань уважения: не хотим прерывать у людей память о его исполнении.

- Из крупных форм «Песняров» госансамбль восстановил как-то часть программы «Через всю войну». Может, к юбилею копнете глубже - до рок-опер?

- Еще при Мулявине стояли такие вопросы. Но никто не даст финансирование, чтобы на несколько месяцев ансамбль отложил концерты и занимался восстановлением программы ради одного концерта. В культуре сейчас много упирается в востребованность. А эти глобальные произведения, настоящую белорусскую классику вижу уже скорее не как концертные, а репертуарные формы. Скажем, на сцене Музыкального театра - в правильном зале и для правильной публики.

Александр Жих - духовик и вокалист в госансамбле "Песняры", но на "Вологду" берет в руки баян. Фото: Артем Песецкий (предоставлено ансамблем)

- Есть ли песня-визитка за ваши 16 лет в коллективе?

- Наверное, это «Полонез Огинского» в обработке Вячеслава Шарапова. Сначала все ругались, что спели его на русском языке (теперь уже 4 версии текста - на белорусском, польском и украинском), сейчас - из-за недавнего клипа. Комментаторы из России в интернете доказывают: это не «Песняры», а «Хор Турецкого» - просто подпись неправильная. Белорусы стоят на своем. В итоге кое-где к клипу закрывали комментарии. Тем временем уже 7 миллионов просмотров у ролика! А перепутали нас с «Хором Турецкого», наверное, и из-за акапельного исполнения и, как мы шутим, из-за нашего вокалиста Артура Михайлова - темненького, как многие солисты Турецкого. Кстати, клип на «Полонез» мы сняли за собственные деньги - проще сброситься, чем ждать у моря погоды.

"Песняры" больше всего выступают в Беларуси, России и Украине. Фото: Анастасия Филипенко (предоставлено ансамблем)

После этого клипа Песняров стали путать с Хором Турецкого . Источник: Песняры. Pesnyary Belarus official

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