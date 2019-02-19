Минский завод виноградных вин дважды отмечен золотыми медалями «Продэкспо 2019»

Золотыми медалями конкурса-дегустации «Продэкспо 2019», награждение которого прошло 13 февраля, отмечены «Сваяк. Pro»* и «Советское шампанское Premium» производства Минского завода виноградных вин.

Напомним, что Международный форум «Продэкспо» является одним из наиболее значимых ежегодных событий продовольственной отрасли в Восточной Европе. В этом году крупнейшая выставка региона собрала в Москве около 2,3 тыс. участников - представителей более 65 стран. Интерес к форуму неслучаен. По мнению экспертов, «Продэкспо» превратилась в площадку принятия бизнес-решений: полученные здесь информация и контакты помогают понять, что реально происходит на рынке и каким будет вектор его развития в ближайшей перспективе. Кроме того, участники форума отмечают его высокую коммерческую эффективность. Заявить о себе на «Продэкспо» для любого предприятия - одно из главных условий успешного продвижения продукции на рынках региона Восточной Европы.

Неотъемлемой частью форума «Продэкспо» стал престижный дегустационный конкурс, участие в котором принимают практически все лидеры алкогольной отрасли - как производители, так и дилеры крупных международных компаний. В этом году для участия в конкурсе в Москву приехали представители 375 компаний из 31 страны мира. Престижность профессиональному конкурсу придает тот факт, что все судьи имеют квалификацию международной школы виноделия со штаб-квартирой в Лондоне. Это подтверждает их статус как профессиональных дегустаторов и приумножает ценность победы в «Продэкспо».

Продукция Минского завода виноградных вин не раз удостаивалась высокой оценки в конкурсе-дегустации «Продэкспо». А в целом на счету предприятия более 250 медалей и дипломов важнейших международных конкурсов и дегустаций, в том числе престижных Superior Taste Award (Брюссель, Бельгия), San Francisco World Spirits Competition (Сан-Франциско, США) и International Spirits Competition (Лондон, Великобритания).

«К успеху на внешних рынках наше предприятие целенаправленно шло все годы своей работы, планомерно улучшая качество выпускаемой продукции и осваивая новые ее виды. Результаты «Продэкспо», а также участие в других международных конкурсах подтверждают правильность выбранного пути. Нам удалось создать авторитетный и признанный в мире бренд «Белорусский крепкий алкоголь», а также наладить производство напитков, не уступающих по вкусовым качествам известным маркам», - подчеркивает генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин» Иван Троцкий.

Важно отметить, что руководитель предприятия Иван Троцкий - единственный в Беларуси доктор технических наук, получивший ученую степень в сфере виноградного виноделия. Его знания и опыт позволили Минскому заводу виноградных вин внедрить технологию производства «Советского шампанского» согласно требованиям государственного стандарта 1937 года. Эта перспективная технология позволяет добиваться уникальных результатов - качество напитка, созданного минскими виноделами, удивило даже Жерара Депардье. Киноактер и винодел, побывавший на белорусском производстве, был впечатлен технологическим уровнем предприятия, качеством и вкусом производимого «Советского шампанского» ТМ AMBASSADOR.

Как отметил Иван Троцкий, активная работа на международных выставках и конкурсах, грамотная маркетинговая стратегия и целенаправленная деятельность экспортного отдела предприятия приносят весомые плоды. Так, в минувшем году Минский завод виноградных вин продолжал укреплять свои позиции на внешних рынках и наращивать объем экспортных поставок. За 2018 год экспорт вырос на 13,9% и составил 7,12 млн долларов США. Продукция белорусского предприятия отгружалась в прошлом году в 24 страны мира.

Руководитель предприятия подчеркнул, что в минувшем году производителям алкоголя со стороны государства была поставлена конкретная задача - довести объемы экспорта до 20% от продаж на внутреннем рынке Беларуси. «По результатам 2018 года доля экспорта на нашем предприятии составила 24,2% от выпускаемой продукции. Нам удалось не только значительно нарастить объемы экспорта в те страны, где наша продукция уже присутствует и хорошо знакома потребителю, но и расширить географию поставок. Так, в конце прошлого года был подписан контракт на поставку продукции в Польшу. Уже в первом квартале наша продукция впервые будет отгружена в эту страну. Надеюсь, наши соседи по достоинству оценят напитки, которые производятся в Беларуси», - отметил Иван Троцкий.

ЗАО «Минский завод виноградных вин» основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках – в Минске, Бресте и Чашниках. Предприятие известно использованием самых передовых технологий - в частности, здесь первыми в стране внедрили холодный розлив, который исключает термическую обработку и обеспечивает сохранение всех свойств напитков.

ЗАО «Минский завод виноградных вин» на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

* «Сваяк. Про».