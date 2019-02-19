2019-02-19T12:04:07+03:00
Умные вещи
КП Беларусь

«Вайбером» пользуется каждый второй белорус

Самые активные пользователи Viber 10 живут в Минске, Могилеве и Витебске
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: TechtimesФото: Techtimes
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В Беларуси мессенджером Viber пользуются более половины жителей страны. Анализ данных показал, что в среднем за последний год белорусы проводили в Viber больше 30 минут в день и отправляли примерно 20 сообщений. Самые активные пользователи из Минска (42%), Могилева (11%) и Витебска (10%).

Фото: Viber

Фото: Viber

Недавно у Viber вышла десятая версия. Появились чаты со скрытыми номерами, скоро станет доступна функция групповых видеозвонков. Мессенджер вообще за последнее время заметно изменился:

- Теперь сообщения приходят в два раза быстрее, - говорят представители компании. - Появились новые уведомления о доставке сообщений, улучшился предпросмотр фото, видео и GIF-изображений, увеличилось количество минут для записи голосового сообщения.

Фото: Viber

Фото: Viber

Еще одно событие – запуск сообществ. С 2018 года действует более 560 сообществ, самое многочисленное у МЧС: там около миллиона пользователей.

Фото: Viber

Фото: Viber

- Мессенджер соблюдает нормы конфиденциальности: в сообществах отображены только имена пользователей, а номера телефонов и другая личная информация скрыты от других участников.

Одна из самых популярных функций «Вайбера» — удалить сообщение в любое время после отправки. В 2018 году ей пользовалась 25% пользователей. Кстати, удалять полностью не обязательно, можно просто отредактировать.

Фото: Viber

Фото: Viber

СПРАВКА «КП»

Viber – часть японской Rakuten Inc. – мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Основной приоритет для компании - конфиденциальность данных и безопасность общения. Viber использует «сквозное шифрование», которое включено по умолчанию для всех личных и групповых чатов и звонков (это значит, что доступ к контенту есть только у тех, кто участвует в общении). Ключи шифрования хранятся в телефоне пользователя, получить к ним доступ не может никто.

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