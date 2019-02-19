2019-02-19T13:08:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотороман Домрачевой и Бьорндалена в Раубичах

Великие биатлонисты с такой любовью смотрели друг на друга, будто их роман вспыхнул только сейчас
Алексей БЕЛОУСОВ
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В Раубичах Дарья и Оле-Эйнар бежали в дуэте в смешанной эстафете.В Раубичах Дарья и Оле-Эйнар бежали в дуэте в смешанной эстафете.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дарья Домрачева торжественно простилась с большим спортом 18 февраля после показательной «Гонки легенд», где в смешанной эстафете выступила в паре с мужем - Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Они заняли второе место, но на финише Дарья обняла супруга, чтобы у того и мысли не было, что он своими промахами на последнем рубеже подвел жену. Позже Оле-Эйнар объяснит, что стрелял не из своей винтовки.

Финишировали они вторыми, уступив дуэту Скардино-Новиков. Дарья встретила мужа на финише. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Финишировали они вторыми, уступив дуэту Скардино-Новиков. Дарья встретила мужа на финише.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дарья была хороша и на лыжне, и в стрельбе, заставив нас в очередной раз пожалеть, что так рано ушла из спорта. Бьорндален не раз говорил, что хотел бы, чтобы жена продолжила карьеру, что для него ее уход был неожиданным, что она еще пару лет может выступать на высоком уровне. Но Дарья, выиграв в карьере все, что только можно, еще раз повторила, что решение окончательное.

И обняла его, чтобы тот не расстраивался. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И обняла его, чтобы тот не расстраивался.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Есть ощущение, что вам будет не хватать биатлона?

- Нет. Наверное, это больше ощущается у болельщиков. Я переключаюсь на другие дела. Жизнь продолжается, - сказала она.

Ну, как тут можно расстроиться, если тебя так обнимают?! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну, как тут можно расстроиться, если тебя так обнимают?!Фото: Павел МАРТИНЧИК

И судя по тому, как Домрачева смотрела на Бьорндалена, получая взамен столько же страсти, стало понятно, в чем ее жизнь и другие дела. В семье, дочери и муже.

А обсудили гонку уже после. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А обсудили гонку уже после.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На награждении они были счастливы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На награждении они были счастливы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И снова смотрели друг на друга, не отрываясь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И снова смотрели друг на друга, не отрываясь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бьорндален влюблен в королеву биатлона не меньше, чем она в него. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бьорндален влюблен в королеву биатлона не меньше, чем она в него.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А впереди теперь просто жизнь и… еще дети. Так сказал Бьорндален. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А впереди теперь просто жизнь и… еще дети. Так сказал Бьорндален.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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