Чиновники поставили задачу: выпустить в эфир белорусский «Голос»

Белорусские чиновники озадачили Белтелерадиокомпанию новым шоу типа «Голоса» или «X-Фактора». Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на коллегии Министерства культуры обеспокоенно сказал, что «имена белорусских дарований становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах».

Игорь Петришенко видит Молодежный театр эстрады как центр развития и поддержки талантливой молодежи, площадку для их экспериментов.

Надо заметить, что театр создавался именно с такой целью - поддержать молодежь - и худо-бедно с этой задачей справляется. Что касается белорусского «Голоса» - разговоры об этом идут еще с сентября. Ожидалось, что такое шоу появится в новом сезоне. Но пока этот проект еще только в области желаний.

А мы тем временем решили расспросить наших артистов, прошедших музыкальные шоу, готовы ли они участвовать в аналогичном проекте на «Беларусь 1» и кого они видят в жюри конкурса.

Саша Захарик, участница проекта «Голос-7» (команда Басты):

Саша Захарик считает, что в креслах жюри должны сидеть прежде всего продюсеры. Фото: личный архив

- Сейчас в белорусский «Голос» уже точно не пошла бы. Вот если бы мне было 16 - 17 лет, то почему и нет! Очень многие выходцы из нашей «Академии талантов» (ОНТ), мои друзья, покоряют зарубежные проекты, стали профессиональными артистами и исполнителями. Предчувствую, сколько будет скепсиса по поводу белорусских песенных проектов, но на самом деле для начинающих артистов - и особенно талантов из глубинки - это отличный способ заявить о себе.

Что касается членов жюри - мне сразу в голову приходит Валерий Дайнеко, наш знаменитый «песняр», звезда вокала и артист с большой буквы. Думаю, забавным наставником был бы Сергей Михалок. Александр Солодуха мог бы научить, как можно хайпануть. Виталик Артист был бы интересен в кресле члена жюри… Аня Шаркунова, она прекрасный артист, правда, была бы слишком лояльная ко всем. А ведь такие телешоу смотрят не только ради участников, но и ради членов жюри.

Тут ведь еще какой момент: и Сергей Шнуров, и Константин Меладзе - крутые продюсеры. И у нас очень важно, чтобы хотя бы один из наставников был таким продюсером, который начинающему артисту помог бы увидеть и подсказать образ, посоветовать грамотного дизайнера и стилиста. Есть ли такие у нас? Я не знаю.

Наталья Кудрина, певица:

Наталья Кудрина не готова участвовать в "Как бы "Голосе". Только если это будет франшиза. Фото: личный архив

Оригинальный «Голос» – да, нужен, ведь это проект с мировым успехом. Если сделать по франшизе именно такой проект, где знакомо все, от заставки до кресла судьи – это круто. Но речь идет, как я понимаю, о проекте в стиле «Голос»? Если так, то результат известен заранее. Нельзя придумать велосипед с квадратными колесами, если у соседа уже хорошо едет с круглыми!

Я уверена в том, что главный критерий в этой истории – человек в жюри должен быть однозначным авторитетом для участников. Чтобы конкурсанты местали попасть в команду к таким судьям, знали их творчество. Катя IOWA, Дима Колдун – вот к таким артистам, думаю, пошли бы с удовольствием! То есть те, кто звучит на радио и по ТВ, умеет петь, у кого есть опыт и успех. Если говорить только о белорусских – Аня Шаркунова, Леша Хлестов, Тео… Из белорусских продюсеров – никого, потому что не знаю продюсерских проектов, которые рвут хит-парады. Чтобы участникам можно было объяснить: вот этот дядя крут, потому что ваш любимый артист – это его творение.

В белорусской франшизе «Голос» я бы согласилась участвовать как наставник с огромным удовольствием, дала бы участникам все, что умею. Ведь и сама начинала музыкальную карьеру с победы на фестивале «Молодечно». В «Как бы Голосе» - нет. Почему? Потому что я знаю, как обычно снимаются такие «самодельные» проекты, когда организаторские накладки идут одна за другой плюс экономия на всем. Хочется, чтобы телезритель, увидев белорусское шоу, не отличил его от украинского или российского по размаху и качеству!

Ксюша Жук, группа NaviBand, участница «Евровидения-2017»:

Ксений Жук считает, что единственный рейтинговый конкурс на нашем TV сейчас - национальный отбор на "Евровидение". Фото: личный архив

- Мне кажется, это неплохо! Это шанс для молодых ребят показать себя. А вот жюри - это отдельный момент. Сложно сказать… В любом случае круто для страны иметь проект такого масштаба (если это франшиза). У нас много талантов, о которых зрители вообще не знают. Единственный рейтинговый эфир на TV, в котором можно узнать о новых артистах, - это национальный отбор «Евровидения». Поэтому пусть появляется что-то новое, если на это есть бюджет. Будет стимул для многих развиваться. Конечно, я была бы рада, если бы меня пригласили быть частью такого проекта.

Макс Алейников, музыкальный продюсер:

Максим Алейников считает, что белорусские зрители и артисты сейчас не очень заинтересованы друг в друге. Фото: Дмитрий РУДЕНКО

- Я бы хотел понимать для начала, что это за конкурс, кто будет в жюри, какие правила. Если это франшиза, то да, я бы согласился принять в нем участие, потому что тогда все достаточно прозрачно и честно. Нужен ли нам вообще такой конкурс? Конечно, нужен, прежде всего - для начинающих артистов. Телевизор сейчас смотрят люди постарше, для них это может быть интересно.

Но, думаю, те певцы, что попробовали себя в «Х-Факторе» или «Голосе» соседних стран, в Беларуси уже не станут участвовать. У нас, к сожалению, сложилась такая ситуация, что белорусский зритель не хочет покупать билеты на концерты наших артистов. Либо ходит, но цены на билеты такие низкие, что артисты не могут заработать. В общем, и те, и другие не особо заинтересованы друг в друге.

Искуи Абалян, заслуженная артистка Беларуси:

Искуи Абалян уверена, что заниматься с артистами нужно и после завершения тьелепроекта. Фото: личный архив

- Я только за такие проекты. Но не надо забывать, что в зарубежных проектах работает целая команда. На энтузиазме «Голос» или «Х-Фактор» создать очень сложно. Нужно понимать, где будут проходить репетиции с подопечными, кто будет заниматься мейкапом и костюмами. Очень много технических вопросов возникает. Это во-первых. Во-вторых, что будет с исполнителями, которые хорошо заявили о себе в этом шоу? Нельзя выпускать их в пустоту, нужно продолжать их воспитывать и развивать, иначе все это не имеет смысла. Вы поймите, если Киркоров один выйдет на сцену Университета культуры и споет, это будет совсем не то феерическое шоу, с которым он гастролирует. И если бы Басков всю жизнь выступал в ресторанах, он никогда не добился бы той популярности, что сейчас у него есть. К сожалению, у нас очень многие артисты не могут раскрутиться и уезжают, а хорошие музыкальные группы распадаются. Я недавно пыталась собрать в своем концерте «Пароли любви» молодые таланты. Ко мне потом подходили и говорили: «Мы даже не представляли, что у нас есть такие интересные артисты!».

Анна ГОКИНАЕВА, участница «Голос-7», команда Сергея Шнурова:

Анна Гокинаева считает, что в жюри должны быть LSP, Nizkiz и Макс Алейников. Фото: личный архив

- Скорее всего, не стала бы уже участвовать, так как конкурсов мне достаточно. Я бы хотела увидеть в белорусских креслах наставников людей, которые достигли успеха в концертной деятельности. Это группы LSP, Nizkiz. Имя продюсера Макса Алейникова тоже приходит мне на ум, так как к его мнению я часто прислушиваюсь

Ян Маерс, участник «Голос-5» (наставник Дима Билан):

Ян Маерс готов участвовать в белорусском проекте в любом качестве. Кроме самого конкурса. Фото: личный архив

- Поддерживаю любое начинание, которое может стимулировать наш шоу-бизнес. Конечно, не факт, что все получится прямо с первого выпуска – но если бояться, то лучше не браться совсем. Лично я готов был бы помогать – как эксперт, как приглашенный артист. Но как конкурсант на слепые прослушивания бы уже не пошел, потому что в креслах жюри наверняка будут сидеть мои коллеги и друзья, это будет выглядеть странно.

Другой вопрос – финансирование. Там же бешеный бюджет, где-то на время шоу должны стоять декорации, потому что разбирать-собирать их дорого. А последние три эфира «Голоса» - «живой» эфир. Дальше вопрос, кто будет наставниками. Это должны быть не просто хорошие вокалисты, но и авторитеты в нашей среде, харизматичные люди. За их реакцией смотреть не менее интересно, чем за конкурсантами. Лично я вижу Александра Солодуху – на его счет даже не может быть сомнений! Инну Афанасьеву, она в нашей среде пользуется уважением абсолютно всех. Ну и третий член жюри – кто-то из нового поколения. Да вот хотя бы Тима Белорусских… Или, может, лучше даже Макс Корж, если он согласится. Это было бы очень интересное шоу.