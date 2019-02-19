2019-02-19T17:21:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

Фотофакт: так выглядит жировка, которую получили тунеядцы

Оплачивать повышенную коммуналку пока не нужно. Но с марта тем, кто не устроится на работу, придется раскошелиться
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Как выглядят жировки, которые получили тунеядцы?Как выглядят жировки, которые получили тунеядцы?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Уже с 1 января этого года тунеядцы должны были начать оплачивать горячую воду по полным тарифам (а с 1 октября - еще и отопление и газовые колонки, если они есть). Однако чиновники решили дать потенциальным тунеядцам отсрочку. В жировках за январь, которые мы получаем в феврале, им просто сообщат, что они оказались в соответствующей базе.

Как именно сейчас выглядит «тунеядская» жировка, в своем профиле в Фейсбуке показал помощник депутата Анны Канопацкой Денис Тихоненко. В самом низу квитанции есть приписка: «По результатам работы постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения вы предварительно отнесены к гражданам, незанятым в экономике. В случае непредоставления в течение февраля 2019 года сведений, подтверждающих вашу занятость, начисление платы за подогрев воды с начала года будет осуществляться по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат, в том числе с учетом перерасчета за январь 2019 года». Иными словами, тем, кто в марте все еще будет числиться в базе тунеядцев, придется оплатить горячую воду по полной стоимости сразу за два месяца.

Вот такие приписки появились в жировках тунеядцев за январь. ФОТО: фейсбук Дениса Тихоненко

Вот такие приписки появились в жировках тунеядцев за январь. ФОТО: фейсбук Дениса Тихоненко

Денис Тихоненко отдельно указал, что жировка с такой припиской пришла человеку, который воспитывает ребенка в возрасте до 7 лет, а значит, тунеядцем считаться не должен.

Действительно, в базе можно оказаться по ошибке. В этом случае нужно связаться с комиссией по содействию занятости (они работают при исполкомах) и рассказать о своей ситуации.

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