2019-02-19T16:25:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Подарок к 23 февраля: подлинные исторические документы и фото для увлеченных мужчин

Уникальные альбомы от «Комсомолки» - это подарок, который оценят
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Теперь эти документы доступны каждому покупателю альбомов.Теперь эти документы доступны каждому покупателю альбомов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Столько рассекреченных документов переломных лет советской эпохи еще никогда не публиковалось. Причем речь идет не о чьих-то интерпретациях, что неизбежно пронизано домыслами, а значит, и фальшью. В книгах публикуются только подлинники.

Более полувека многие из этих документов пролежали в спецхранах под грифом «Секретно», ведь там протоколы тайных заседаний, шифровки, приватная переписка властей предержащих. Теперь эти документы доступны каждому покупателю альбомов. Для ценителей истории эти книги - настоящее сокровище.

Альбом «Главные документы Великой Отечественной войны» рассказывает о событиях «сороковых роковых» в фото и документах. От страницы немецкого плана «Барбаросса», шифровки за подписью тогда начальника генштаба Георгия Жукова о возможном нападении немецких войск, отправленной в 1.30 ночи 22 июня 1941-го, и нетипичного портрета растерянного Сталина до уникальных съемок с победных митингов по всей Европе, фото со встречи на Эльбе и поминутной хронологии парада Победы в Москве. Само собой, есть в альбоме и белорусские страницы - об обороне Брестской крепости, партизанской войне и освобожденном Минске.

«Сталин. Главные документы» - это 400 страниц, которые помогут читателю по документальным свидетельствам создать свое непредвзятое впечатление о ключевой исторической фигуре. А еще узнать, зачем Сталин засекретил дату своего рождения, мог ли он ввести в СССР демократию, какую истинную роль сыграл в Победе в Великой Отечественной войне и умер ли своей смертью. Книга уже стала бестселлером Издательского дома «Комсомольская правда». Этот фолиант заслуживает того, чтобы быть на вашей книжной полке!

Приобрести книги можно уже сегодня!

Закажите альбомы по телефонам редакции с 9.00 до 18.00

8 (029) 125-92-60, 8 (017) 284-68-58

Стоимость (без учета доставки):

«Главные документы Великой Отечественной войны» - 59 рублей.

«Сталин. Главные документы» - 79 рублей.

Доставка наложенным платежом по всей Беларуси.

Альбомы можно купить по адресу: Минск, ул. Платонова, 1 Б, 4-й этаж, комната 406.

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