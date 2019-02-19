Подарок к 23 февраля: подлинные исторические документы и фото для увлеченных мужчин

Столько рассекреченных документов переломных лет советской эпохи еще никогда не публиковалось. Причем речь идет не о чьих-то интерпретациях, что неизбежно пронизано домыслами, а значит, и фальшью. В книгах публикуются только подлинники.

Более полувека многие из этих документов пролежали в спецхранах под грифом «Секретно», ведь там протоколы тайных заседаний, шифровки, приватная переписка властей предержащих. Теперь эти документы доступны каждому покупателю альбомов. Для ценителей истории эти книги - настоящее сокровище.

Альбом «Главные документы Великой Отечественной войны» рассказывает о событиях «сороковых роковых» в фото и документах. От страницы немецкого плана «Барбаросса», шифровки за подписью тогда начальника генштаба Георгия Жукова о возможном нападении немецких войск, отправленной в 1.30 ночи 22 июня 1941-го, и нетипичного портрета растерянного Сталина до уникальных съемок с победных митингов по всей Европе, фото со встречи на Эльбе и поминутной хронологии парада Победы в Москве. Само собой, есть в альбоме и белорусские страницы - об обороне Брестской крепости, партизанской войне и освобожденном Минске.

«Сталин. Главные документы» - это 400 страниц, которые помогут читателю по документальным свидетельствам создать свое непредвзятое впечатление о ключевой исторической фигуре. А еще узнать, зачем Сталин засекретил дату своего рождения, мог ли он ввести в СССР демократию, какую истинную роль сыграл в Победе в Великой Отечественной войне и умер ли своей смертью. Книга уже стала бестселлером Издательского дома «Комсомольская правда». Этот фолиант заслуживает того, чтобы быть на вашей книжной полке!

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Стоимость (без учета доставки):

«Главные документы Великой Отечественной войны» - 59 рублей.

«Сталин. Главные документы» - 79 рублей.

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Альбомы можно купить по адресу: Минск, ул. Платонова, 1 Б, 4-й этаж, комната 406.