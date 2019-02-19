2019-02-19T17:30:06+03:00
Экономика
КП Беларусь

Уточнение по статье «Лидер по долгам в ФСЗН не заплатил больше полумиллиона долларов»

Проводим работу над ошибками
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В заметке «Лидер по долгам в ФСЗН не заплатил больше полумиллиона долларов», опубликованной на сайте kp.by была допущена ошибка. Среди должников по страховым взносам был упомянут спортивный комплекс «Стайки». Однако на самом деле задолженность по страховым взносам есть у РУП «Стайки» из Вилейского района Минской области. Редакция приносит извинения читателям и Учреждению «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» за допущенную ошибку.

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