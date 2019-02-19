Новшества в уборке подъездов: пылесосы вместо веников и ежедневное подметание первых этажей

Сразу несколько новшеств в уборке подъездов решили ввести коммунальники Заводского района столицы. Например, уборщики будут пользоваться пылесосом вместо веника.

- У нас такой эксперимент проводится с ноября в одном из ЖЭУ, а с 1 марта планируем подключить еще два ЖЭУ. Уже закупили пылесосы. Мы были инициаторами, XXI век все-таки, нужно шагать вперед. Пылесосы, которые у нас имеются, подходят и для сухой, и влажной уборки, так как всасывают воду. Это актуально для мест общего пользования, особенно в осенне-зимний период, когда слякоть, - говорит замдиректора по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда ЖКХ Заводского района Елена Коляго. - Это и выгодно! Уборка пылесосом быстрее, большую площадь могут охватить работники за определенное время. Пылесос имеет несколько насадок, может проникнуть во все углы. Плюс стало меньше жалоб от жильцов - наоборот, говорят, стал воздух чище. Ведь если подметать этажи веником, пыль все равно остается.

- А не мешает шум пылесоса жильцам?

- Работу наши бригады, как правило, начинают в 6.30 - 7 утра, убирают первые этажи. Но пылесосом они пользуются только после 9 утра, когда основная масса людей на работе. Шум не должен мешать.

Коммунальники изменили и график уборок.

- Раньше два раза в неделю проводились сухая ручная уборка, то есть подметание всех этажей сверху вниз. И раз-два в месяц влажная уборка. Теперь у нас будет одна сухая уборка пылесосом и одна влажная ручная в месяц. А каждый день будут подметать первые этажи, так как там проходимость больше, - объясняет Елена Коляго. - Также мы сделали разделение бригад: одни убирают только придомовую территорию, другие - внутри дома. Раньше разделения не было, и это неудобно. Например, когда снега много, вся бригада выходит его чистить, а на подъезды не оставалось сил. Сейчас все станет логичнее.

Оказывается, с 18 февраля в каждом районе столицы проводится эксперимент по уборке подъездов. Правда, пылесосы появились только в Заводском районе, в других пока не планируется.

Но и в других районах уборщиков разделили на тех, кто работает только в подъезде, и тех, кто трудится только на улице, и стали каждый день подметать первые этажи.

- Мы это делаем, чтобы улучшить качество уборки и конкретизировать обязанности работника. Сейчас он разрывается и на подъезд, и на придомовую территорию, - объясняет заместитель гендиректора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Барковская Валентина. - Первые этажи подъездов стали убирать каждый день, чтобы было чище. Там проходимость высокая, много песка, около почтовых ящиков разбросанные рекламки. Эксперимент проводится до 25 марта, потом посмотрим на результат - улучшилось ли качество уборки, сократилось ли количество заявок.

Помимо влажной и сухой уборки в подъезде должны проводиться дезинфекция, дератизация раз в месяц (борьба с грызунами), мытье окон один раз в год, по необходимости - очистка досок объявления раз в неделю. Тарифная ставка за уборку подъезда - 65 копеек с каждого члена семьи старше 7 лет.