«Прилетает ко мне поесть и поспать». В Поставах подружились лебедь и рыбак

Рыбак Всеволод Атрахимович на озере Задевское теперь готовит дополнительную лунку для нового приятеля. Тот рыбу не ловит, но любит попить из лунки ледяную водичку. Крупный белый лебедь сам выбрал его среди других рыбаков. Угостился хлебом, потом лег рядом и немного поспал.

Рыбачит мужчина почти ежедневно, и почти ежедневно к нему прилетает Гуля - так он назвал лебедя. Гуля - самец. Это Всеволод Викторович определил по аналогии с гусями. Держал когда-то их и научился различать девочек и мальчиков по утолщению на клюве, около лба. Лебедь новое имя принял, стал на него откликаться.

Рыбак угощает его хлебом. Пытался разнообразить меню, приносил капусту, морковь, картошку, каши. Но и овощи, и крупы лебедь клевал нехотя, а вот хлеб ест всегда с удовольствием. Предлагал ему рыбак и часть своего улова, но рыбу Гуля есть не стал. Кстати, рыбацкая удача, после того как подружился с лебедем, Атрахимовичу стала улыбаться чаще. С другими рыбаками завязать дружеские отношения птица не пытается.

- Скоро весна, найдет Гуля себе подругу - не будет больше ко мне прилетать, - вздыхает Всеволод Викторович. - А может, наоборот, вместе прилетать будут. Найдет же он меня здесь и летом, узнает?