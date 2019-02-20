2019-02-20T16:08:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Прилетает ко мне поесть и поспать». В Поставах подружились лебедь и рыбак

Птица сама выбрала себе приятеля из десятка промышляющих на озере рыболовов
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Лебедь Гуля сам выбрал себе друга-рыбака и прилетает к нему почти каждый день. Фото: Вероника Филанович.Лебедь Гуля сам выбрал себе друга-рыбака и прилетает к нему почти каждый день. Фото: Вероника Филанович.
Изменить размер текста:

Рыбак Всеволод Атрахимович на озере Задевское теперь готовит дополнительную лунку для нового приятеля. Тот рыбу не ловит, но любит попить из лунки ледяную водичку. Крупный белый лебедь сам выбрал его среди других рыбаков. Угостился хлебом, потом лег рядом и немного поспал.

Рыбачит мужчина почти ежедневно, и почти ежедневно к нему прилетает Гуля - так он назвал лебедя. Гуля - самец. Это Всеволод Викторович определил по аналогии с гусями. Держал когда-то их и научился различать девочек и мальчиков по утолщению на клюве, около лба. Лебедь новое имя принял, стал на него откликаться.

Рыбак угощает его хлебом. Пытался разнообразить меню, приносил капусту, морковь, картошку, каши. Но и овощи, и крупы лебедь клевал нехотя, а вот хлеб ест всегда с удовольствием. Предлагал ему рыбак и часть своего улова, но рыбу Гуля есть не стал. Кстати, рыбацкая удача, после того как подружился с лебедем, Атрахимовичу стала улыбаться чаще. С другими рыбаками завязать дружеские отношения птица не пытается.

- Скоро весна, найдет Гуля себе подругу - не будет больше ко мне прилетать, - вздыхает Всеволод Викторович. - А может, наоборот, вместе прилетать будут. Найдет же он меня здесь и летом, узнает?

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Многодетная мама: «То, что происходит сейчас в школе, - это иллюзия поддержки, которая продолжит оборачиваться трагедиями»
Мы попросили маму 13 детей Викторию Онохову-Журавлеву из Пружан рассказать, как в школах оказывают психологическую помощь детям, в чем главные проблемы и как их исправить
Белоруска, которая стала иммиграционным агентом в Австралии: «Австралии нужны лесники и айтишники не старше 45»
Минчане Ольга и ее муж Виталий иммигрировали в Австралию, когда им было чуть за тридцать. За пять лет жизни на другом континенте супруги получили австралийские паспорта и оба устроились на любимую работу [фото]
Новости 24
Несовершеннолетняя футбольная фанатка из Бреста избила школьницу из Минска
В Витебске таксист сбил 83-летнего пешехода и скрылся
В Орше во время детского турнира по хоккею родители устроили драку
Будьте внимательны: мошенники в Инстаграме выдают себя за Беларусбанк
Теплый февраль: побит температурный рекорд почти 70-летней давности
Девушка перебегала дорогу на красный, чтобы успеть на автобус. Ее сбила машина
Месть начальству: уволенная женщина угнала и разбила служебную машину
Из-за пожара в гомельской многоэтажке пришлось эвакуировать 16 человек
Грузовик проезжал под эстакадой и снес трубу газопровода
С 2021 года в Беларуси может заработать ипотека
Под Оршей водитель влетел в ограждение, пришлось вызывать спасателей
Премьер-министр Сергей Румас рассказал, что средняя зарплата в январе упала до 982 рублей
Золотова возместила имущественный вред "Беларусь сегодня"
На участке МКАД временно ограничат движение 20 февраля
Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
Минчанин украл копилку с деньгами у соседа по съемной квартире
Муж забил палкой 82-летнюю жену из-за ревности
В Бресте на остановках появятся электронные табло
Бесплатная попытка ЭКО поможет родиться тысячам здоровых детей
В магазинах «Еврошоп» в Бресте и Гомеле продавали панно со свастикой
«Мы представители бывшего единого государства, Речи Посполитой». Беларусь, Литва, Польша готовятся к ЧЕ-2026 по гандболу
В пункте пропуска Козловичи поляк пошел оформлять документы, а его грузовик загорелся
В Гродно с погоней задерживали пьяного лихача
Житель Гродно украл у бывшего соседа деньги, но потом сознался
В кинотеатрах Гомельской области показывали запрещенные фильмы