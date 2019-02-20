2019-02-20T22:41:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр Глеб об игре с «Арсеналом»: Выйдем и будем биться!

За сутки до ответной игры с "Арсеналом" за тренировкой белорусских футболистов на стадионе в Лондоне наблюдал председатель правления БАТЭ Андрей Капский
Татьяна ШАХНОВИЧ
Поделиться:
Главный тренер БАТЭ перед игрой с "Арсеналом": "Они еще не видели, как у нас отмечают!"Главный тренер БАТЭ перед игрой с "Арсеналом": "Они еще не видели, как у нас отмечают!"Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ
Изменить размер текста:

О настроении белорусских футболистов на пресс-конференции 20 февраля рассказал полузащитник БАТЭ Слободан Симович. Мол, к игре готовы, тренировки не прошли даром, чувствуем силы.

- Мы прекрасно понимаем, с кем играем и где находимся, - пояснил Слободан, уточнив, что белорусские футболисты сделают максимум, чтобы пройти дальше.

Напомним, белорусские футболисты прилетели в Лондон за неделю до ответного матча, вскоре после победы на "Борисов-Арена" над лондонским "Арсеналом" со счетом 1:0.

Главный тренер БАТЭ перед игрой с "Арсеналом": "Они еще не видели, как у нас отмечают!" Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Главный тренер БАТЭ перед игрой с "Арсеналом": "Они еще не видели, как у нас отмечают!"Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

- Неделю назад мы видели, как футболисты БАТЭ поедали в аэропорту бургеры. Это так они праздновали победу? - поинтересовался английский журналист.

- Никто не праздновал победу бургерами. Если бы мы что-то отмечали, то точно не бутербродами. И чем-нибудь запивали бы, вряд ли бы всухомятку, - тут же среагировал Алексей Бага. А через минуту, уже направляясь на тренировку, главный тренер БАТЭ подмигнул журналистам: "Они еще не видели, как у нас отмечают!"

Вечером 20 февраля за тренировкой борисовчан на домашнем стадионе "Арсенала" Emirates Stadium наблюдал и председатель правления БАТЭ Андрей Капский.

Александр Глеб в Лондоне: - Как настроение? Да всё хорошо! Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Александр Глеб в Лондоне: - Как настроение? Да всё хорошо!Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

После тренировки в Лондоне знаменитый футболист рассказал Комсомолке про подготовку

- Как настроение ? Волнуешься? - поинтересовалась «Комсомолка» у Александра Глеба.

- Да всё хорошо. Выйдем и будем биться! - улыбнулся футболист.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Жена Владимира Макея стала ведущей на ОНТ
Правительство выступает за раннее выявление онкологических заболеваний
В Беларуси мужчины стремятся жениться до 30 лет
Информация о половой жизни несовершеннолетних не будет передаваться в УВД
В центре Бреста найдены останки около 600 человек
Виза в ЕС подорожает с 60 до 80 евро, но для белорусов может и подешеветь
Белорусские пограничники задержали россиянина, который пытался нелегально попасть в Польшу
Владимир Путин: Считаю правильным активное углубление взаимодействия в рамках Союзного государства
Несовершеннолетняя футбольная фанатка из Бреста избила школьницу из Минска
В Витебске таксист сбил 83-летнего пешехода и скрылся
В Орше во время детского турнира по хоккею родители устроили драку
Будьте внимательны: мошенники в Инстаграме выдают себя за Беларусбанк
Теплый февраль: побит температурный рекорд почти 70-летней давности