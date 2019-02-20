Александр Глеб об игре с «Арсеналом»: Выйдем и будем биться!
О настроении белорусских футболистов на пресс-конференции 20 февраля рассказал полузащитник БАТЭ Слободан Симович. Мол, к игре готовы, тренировки не прошли даром, чувствуем силы.
- Мы прекрасно понимаем, с кем играем и где находимся, - пояснил Слободан, уточнив, что белорусские футболисты сделают максимум, чтобы пройти дальше.
Напомним, белорусские футболисты прилетели в Лондон за неделю до ответного матча, вскоре после победы на "Борисов-Арена" над лондонским "Арсеналом" со счетом 1:0.
Главный тренер БАТЭ перед игрой с "Арсеналом": "Они еще не видели, как у нас отмечают!"Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ
- Неделю назад мы видели, как футболисты БАТЭ поедали в аэропорту бургеры. Это так они праздновали победу? - поинтересовался английский журналист.
- Никто не праздновал победу бургерами. Если бы мы что-то отмечали, то точно не бутербродами. И чем-нибудь запивали бы, вряд ли бы всухомятку, - тут же среагировал Алексей Бага. А через минуту, уже направляясь на тренировку, главный тренер БАТЭ подмигнул журналистам: "Они еще не видели, как у нас отмечают!"
Вечером 20 февраля за тренировкой борисовчан на домашнем стадионе "Арсенала" Emirates Stadium наблюдал и председатель правления БАТЭ Андрей Капский.
Александр Глеб в Лондоне: - Как настроение? Да всё хорошо!Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ
После тренировки в Лондоне знаменитый футболист рассказал Комсомолке про подготовку
- Как настроение ? Волнуешься? - поинтересовалась «Комсомолка» у Александра Глеба.
- Да всё хорошо. Выйдем и будем биться! - улыбнулся футболист.