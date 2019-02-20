2019-02-20T11:57:41+03:00
Досуг
КП Беларусь

Женский саммит «Ты можешь!»: будь с нами онлайн!

До первого масштабного женского мероприятия в нашей стране остались считанные дни
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В следующее воскресенье, 3 марта, Женский саммит «Ты можешь» соберет в Минске около 600 женщин. Присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции может любой желающий.

Саммит проводит Высшая женская школа Светланы Зере (www.zere.by). Организаторы представят глобальный тренинг с большим пулом полезных инструментов, благодаря которым любая женщина сможет сделать первый шаг к покорению новых вершин или продолжить движение на пути своего развития и самосовершенствования.

Спикеры мероприятия - известные бизнес-леди на этот раз не будут делиться историями успеха, а откровенно расскажут об уроках жизни, своих провалах и поделятся тем, как они смогли их преодолеть. Между выступлениями бизнес-леди участницы будут выполнять эффективные задания, которые помогут научиться ставить цели и искать пути их достижения.

Название саммита было выбрано не случайно. «Ты можешь!» - эти слова не только вдохновляют женщин на шаги к новой жизни, но и призваны показать каждой из участниц - нет предела, нет преград на пути к мечте: если бизнес-леди, пройдя через десятки испытаний, смогли добиться успеха, то это может сделать каждая!

- Билеты на мероприятие были раскуплены уже давно, - рассказывает Светлана Зере, - но количество желающих принять в нем участие огромное, поэтому мы решили дать возможность женщинам в любой точке нашей страны стать участницей саммита онлайн совершенно бесплатно. Благо интернет-технологии позволяют это сделать!.

Для того, чтобы присоединиться к мероприятию, не выходя из дома, достаточно зарегистрироваться на сайте www.zere.by и получить ссылку на онлайн-трансляцию.

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