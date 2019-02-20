Более 100 компаний выставили в Москве белорусские продукты

Московская выставка «Продэкспо» входит в пятерку крупнейших мировых продуктовых выставок. Ежегодно на протяжении 25 лет она собирает в Москве лидеров продовольственного рынка и дает возможность производителям заявить о себе и найти новые рынки сбыта.

Популярность выставки с каждым годом стремительно набирает обороты. Для сравнения: 10 лет назад на «Продэкспо» свою продукцию представили более 1800 фирм из 57 стран, а нынешняя выставка, которая прошла в московском ЦВК «Экспоцентр» 11-15 февраля, собрала более 2 440 компаний из 69 стран мира!

У Беларуси в этом году свой рекорд – нашу страну представляли около 100 отечественных компаний. Это была одна из самых представительных команд! И одна из самых успешных.

Международный конкурс-дегустация «Лучший вкус» принес нашим производителям более 50 дипломов 1-й степени. Высокую оценку получила самая разнообразная продукция: сыры, колбасы, молоко, шоколад, кондитерские изделия, мясные деликатесы, творог, суп-концентрат и др.

Четыре победных вкуса продукции «ВИТЬБА»

Хрустящие подушечки и черные вафли, нежные вафельные трубочки и полезные мультизерновые хлопья - кондитерская фабрика «Витьба» впечатлила разнообразием и качеством своей продукции многочисленных гостей и участников «Продэкспо-2019».

Этот крупнейший международный продуктовый форум традиционно вызывает большой интерес как у профессионалов продовольственного рынка и торговли, так и потребителей. «Витьба» получила высокую оценку буквально со всех сторон.

Трубочки для влюбленных и «семейные» вафли

Дегустации - одно из самых привлекательных событий на продуктовых выставках. И производители угощают посетителей своей продукцией с удовольствием. Это же лучшая реклама и возможность получить самое объективное представление о продукте!

Чем только не угощала «Витьба»! Гости смогли попробовать и оригинальные черные вафли «Витьба BLACK», и хлопья «Витьба Active», созданные специально для активных людей, стремящихся к здоровому образу жизни. На суд потребителей были представлены и новинки - вафли «Витьба» в семейной упаковке со вкусом горького шоколада и со вкусом вареной сгущенки, а также бисквитные сладости Mamita в более удобном формате упаковки массой 180 г.

А в День святого Валентина всем влюбленным посетителям выставки «Продэкспо 2019» фабрика «Витьба» подготовила подарки - оригинальные открытки с вафельной трубочкой «Вивайли».

Независимые дегустаторы выбрали вафельные трубочки и пирожное…

Международный конкурс-дегустация «Лучший вкус», в котором продукты оценивают независимые эксперты, помогает выбрать из лучших продуктов самые достойные. И цена победы в таком конкурсе на масштабной выставке «Продэкспо» очень высока.

Участие в конкурсе «Лучший вкус» принесло кондитерской фабрике «Витьба» два диплома 1-й степени - за вафельные трубочки «Вивайли» со вкусом пломбира в молочной глазури и бисквитное пирожное Snow Max с какао. Качество и вкус продукции витебских кондитеров в очередной раз были оценены высоко.

…а представители торговли - продукты для здорового образа жизни

Еще один важный для продвижения продукции конкурс, к которому очень ответственно готовятся участники «Продэкспо», - «Выбор сетей». Здесь свою оценку продуктам дают представители федеральных и региональных розничных торговых сетей.

Победителей конкурса «Выбор сетей» определяли ведущие закупщики продовольствия. Дегустировали представленные на конкурс образцы представители почти 100 крупнейших российских розничных сетей. И здесь продукция фабрики «Витьба» была на высоте. В конкурсе «Выбор сетей» дипломов победителя удостоены подушечки «Витьба» какао с молоком» и хлопья мультизерновые «Витьба Active» 4 злака».

Все полученные награды стали отличным подтверждением уникальности, качества и высокой конкурентоспособности продукции «Витьба».

Закрепили отличный результат участия в выставке успешные переговоры, которые сотрудники фабрики «Витьба» провели с существующими и потенциальными партнерами.

КСТАТИ

«Витьба BLACK» - одна из новинок, которую особенно оценило молодое поколение. Это не просто черные-пречерные вафли и вафельные трубочки, а стильная черно-белая композиция: черный вафельный лист, белая сливочная начинка и лаконичная упаковка. И нежный-нежный вкус!