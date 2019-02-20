Новый вертолет для Лукашенко показал шоу над президентской резиденцией во время суперлуны

Новый вертолет сфотографировали споттеры (любители фотоохоты за самолетами и вертолетами) в аэропорту в Милане. Это итальянский вертолет AgustaWestland AW139, он раскрашен в стиле других белорусских правительственных воздушных судов: белый цвет, красно-зеленые полосы, орнамент и надпись «Беларусь». Предположительно, этот вертолет будет использовать президент Беларуси.

По данным сервиса Flightradar24, еще на прошлой неделе вертолет совершал тестовые полеты под Миланом, а в понедельник полетел в Беларусь с промежуточными посадками в итальянском Триесте, венгерском Будапеште и польской Варшаве. Вечером во вторник, 19 февраля, вертолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск». Интересно, что по пути вертолет сделал несколько кругов над президентской резиденцией в Острошицком Городке на высоте 630 метров - это произошло в полседьмого вечера. Наверняка это было красивое зрелище, ведь как раз в это время случилась суперлуна - это когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Земли и Луны. В это время Луна светит на треть ярче, чем обычно.

Схема полета нового вертолета над президентской резиденцией в Острошицком Городке. Фото: Flightradar24.com.

AgustaWestland - крупный англо-итальянский производитель вертолетов, в компании трудятся 13 тысяч человек. Модель AW139 считается одной из самых современных в линейке. Бывают военные и гражданские модификации. Такие вертолеты во многих странах мира используются в полиции, береговой охране, скорой помощи, пограничной службе и так далее. Также используются для перевозки первых лиц государства - например, на точно таком же вертолете летает Дмитрий Медведев.

Так выглядит салон вертолета в VIP-компоновке. Фото: leonardocompany.com.

Цена вертолета обычной гражданской версии - 12 миллионов долларов. VIP-конфигурация предполагает различные виды интерьера, компоновки кресел, отделки и систем развлечения с многофункциональными дисплеями. Вертолет может разогнаться до 310 км/ч, максимальная дальность полета - 1000 километров, чего вполне хватит, чтобы долететь в любую точку Беларуси и вернуться обратно.

Так выглядит салон вертолета в VIP-компоновке. Фото: redsearch.org.

Пока на вертолете нанесен тестовый бортовой номер I-EASM. После того как вертолет поставят на белорусскую регистрацию, номер изменится и будет начинаться с букв EW - это авиационный код Беларуси, с этих букв начинаются номера всех белорусских воздушных судов.

ЕСТЬ ВОПРОС

А на каком вертолете Александр Лукашенко летал до этого?

Как известно, с самолетами, которыми пользуется президент, все в порядке. Флагманский Boeing 767 в VIP-компоновке в 2012 году купили в Туркменистане. Сейчас самолету 14 лет. А вот вертолеты, которые до сегодняшнего дня использовал президент, - далеко не такие навороченные и современные. Основной вертолет, который использует Александр Лукашенко, - российский Ми-172 (это модернизированный Ми-8АМТ). Базовую модель разработали еще в 1971 году, модернизированную - в 1991-м. Вертолету, на котором летает президент, сегодня уже 23 года.

Основной вертолет, который использует Александр Лукашенко – российский Ми-172, сейчас машине уже 23 года.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В старом президентском вертолете даже телефон – старый. Кадр видео БелТА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первый самолет Лукашенко снова выставили на торги: в тот раз покупателей не нашлось. Начальная цена за Ту-154 в VIP-компоновке – два миллиона долларов