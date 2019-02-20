В Витебске многодетная мать призывала соседей к порядку при помощи крупной змеи

Один из домов в витебском микрорайоне Билево-3 лихорадит уже несколько дней. Жильцы, выходя в подъезд, нервно оглядываются. А уж вынос мусора - это вообще стресс. Напугали людей фотографии крупной змеи, ползающей по мусоропроводу во втором подъезде. Одна из женщин выложила их в чат дома, сопроводив фото подписью: «Соседи, если вы не будете после себя убирать мусор, скоро у нас будет дежурить такая подруга».

Рептилия - домашний питомец одной из многодетных семей. В сети фото змеи, ползающей по мусоропроводу, вызвало бурю эмоций. Соседи уверяют - около мусоропровода никто не свинячит. Во всяком случае, в таких масштабах, чтобы змей на них натравливать.

Таким экстравагантным способом женщина решила отучить соседей мусорить в подъезде. Фото: социальные сети.

Дозвониться хозяйке змеи Наталье нам не удалось, ее телефон отключен. Жильцы дома думают: не написать ли жалобу? А любители экзотических питомцев решили устроить флешмоб: в сети стали появляться фото других домашних рептилий около мусоропровода.