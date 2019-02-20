2019-02-20T16:38:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Жизнь в Беларуси: Больше половины браков распадается, а женщины не хотят рожать рано и много

Посмотрели демографические сводки и рассказываем, что происходит в стране
Таисия САВИНА
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У каждой белоруски в среднем по 1,4 ребенка.У каждой белоруски в среднем по 1,4 ребенка.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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«Комсомолка» недавно писала о том, что в Беларуси в целях стимулирования рождаемости планируют ввести пособие для мам, которые родили ребенка до 26 лет. Ее уровень пытаются повысить уже давно, но население, увы, продолжает стареть и умирать. Вот последние данные: в 2018 году родились 94 388 человек, а умерли 119 931. Получается, население уменьшилось на целый городок - 25 543 человека. Сейчас нас около 9 475 600 человек.

Минздрав каждую пятилетку утверждает программу «Здоровье народа и демографическая безопасность», очередная закончится в 2021 году. В последнем отчете (за 2017 год) говорится, что для ее реализации провели за год аж 299 разных мероприятий. Например, в 2017 году Беларусбанк выдал 643 кредита на проведение ЭКО. А сейчас и вовсе хотят ввести бесплатное первое ЭКО:

- Как министерство мы за. Это позволит получить дополнительно от 1,5 тыс. до 2 тыс. детей - хороших, здоровых детей, граждан Республики Беларусь. Почему бы не двигаться в этом направлении? Правильный шаг, и к этому надо двигаться, - рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на совещании belta.by.

Но с началом действия последней программы Минздрава началась плохая для демографии тенденция - браков все меньше, а возраст молодоженов - все выше. В 2018 году в загс сходило 60 714 пар, при этом больше половины развелись - 33 152 пары.

Женщины теперь впервые выходят замуж в среднем в 26 лет, а мужчины женятся в 28,1 года. Второй брак приходится на 38,1 и 41,3 года соответственно. Понятно, что и рожать белоруски стали позже - в среднем в 26,7 года.

Как же заставить их рожать больше и чаще? Семьям понемногу повышают пособия на детей, дают льготные кредиты, врачам посоветовали внимательнее относиться к пациентам и чаще направлять их на обследования... Даже ввели семейный капитал в размере 10 тысяч долларов на третьего и последующего детей. В 2015 году количество обратившихся к нему было почти 11,6 тыс. семей, в 2016 году - 19 тыс., в 2017 году - 16,8 тыс., а в 2018 году - почти 15,5 тыс.

Всего же на 1 февраля этого года открыто чуть более 64 тысяч депозитных счетов на семейный капитал, сообщает belta.by со ссылкой на Минтруда. Теперь многодетные просят разрешить использовать заначку пораньше, а не через 18 лет, как изначально было записано в правилах.

Все направлено на то, чтобы довести количество детей у одной женщины до 2. Но пока у каждой белоруски в среднем по 1,4 ребенка, говорит Белстат. К слову, в ЕС показателя «двое детей у каждой женщины» достигли только француженки.

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