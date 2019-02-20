2019-02-20T16:37:37+03:00
Общество
КП Беларусь

За два года «Беларусьфильм» сработал в убыток более миллиона рублей!

Об этом рассказал министр культуры Юрий Бондарь на коллегии министерства
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Киностудии «Беларусьфильм» по-прежнему недостает оборотных средствКиностудии «Беларусьфильм» по-прежнему недостает оборотных средствФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Министерстве культуры подвели итоги 2018 года и обсудили планы на 2019-й.

- Киностудии «Беларусьфильм» по-прежнему недостает оборотных средств, производственная база может использоваться более эффективно, - Юрий Бондарь затронул тему белорусского кинематографа. - Ощущается дефицит высокохудожественных сценариев актуального социального содержания.

Интересно, что студия, где в 2018-м директором стал бывший замминистра Владимир Карачевский, увеличила выручку по отношению к 2017 году по всем видам деятельности. Бондарь назвал реальный убыток «Беларусьфильма»: в 2017-м - 778 тыс. рублей, в 2018-м - 332 тыс. рублей.

Министр отметил, что количество зрителей на киносеансах по-прежнему сокращается. Только в Гродненской области в кинотеатры пришли на 80 тысяч человек больше, чем год назад.

- Общее количество зрителей составило 10 миллионов человек, почти на миллион меньше, чем в 2017-м, - отметил министр.

А вот в театрах, по словам министра, если сравнивать с 2017-м, число показов спектаклей выросло более чем на 300, а зрителей стало на 66 тысяч больше. Он отметил «убедительное лидерство в финале пятой Национальной театральной премии» новой волны белорусских режиссеров. По мнению Бондаря, так белорусский театр постепенно выходит из застойного состояния, за которое его не раз упрекали.

Самыми популярными театрами у минчан остаются Купаловский и Театр белорусской драматургии. А вот от Большого театра в 2019 году ждут перемен в связи с приходом Валентина Елизарьева.

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧАЮТ ТОЛЬКО 60% СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ ПО СТРАНЕ

Министр Юрий Бондарь отметил, что средняя зарплата работников культуры в 2018-м составила 570 рублей. Это на 80 рублей больше, чем было за год до этого, но, признает министр, до сих пор мало. От показателя по республике составляет только 60%, а цель Минкультуры - не ниже 80%.

Правда, решить эту задачу только за счет роста внебюджетных доходов, уверен министр, практически невозможно. Также в министерстве уверены, что дорогие билеты в музеи и театры не смогут исправить ситуацию.

ЗАПРЕТЫ КОНЦЕРТОВ МОГУТ ВОСПРИНЯТЬ КАК ЦЕНЗУРУ

Проблема, о которой уже не раз говорили, - запрет концертов.

- Существующая практика запретов часто негативно сказывается на имидже государства и властей (наиболее резонансные запреты концертов популярных российских рэп-исполнителей, а также всемирно известной южноафриканской группы Die Antwoord), - сказал в своем докладе Бондарь. - Запреты концертов могут быть интерпретированы как наличие выраженной цензуры, отсутствие свободы творческого самовыражения.

По мнению министра, творчество, пропагандирующее употребление наркотиков, суициды, асоциальный образ жизни не должно транслироваться со сцены. В других случаях можно обойтись более мягким контролем. Например, контролировать возраст посетителей, а не отменять концерт полностью.

- Кроме того, возможно, стоит снять всякие ограничения для концертов, проводимых в относительно небольших помещениях (клубах). Очевидно, что такие мероприятия носят сугубо субкультурный характер и не могут нанести существенного вреда обществу, но их ограничение или запреты опять-таки могут быть интерпретированы в превратном ключе, - высказался министр.

Говорил министр и о библиотеках. За три года общее количество посещений публичных библиотек увеличилось на 19%.

- Достигнуть такого прироста удалось во многом благодаря увеличению количества виртуальных пользователей, - сказал министр.

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