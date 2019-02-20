Масленица-2019 в Минске и в Беларуси: где попробовать блинов и погулять?

Самая известная сеть блинных Беларуси «МАМАДОМА» готовит к Масленице блины с 50 видами начинок!

Итак, настал наш любимый сытный праздник - Масленица! Приглашайте коллег на обед в «МАМАДОМА», собирайтесь с друзьями и родными за блинами и душевными разговорами. Наши предки-славяне верили - тех, кто от души веселится и объедается на Масленицу, весь год ждет удача и богатство!

Блинопеки «МАМАДОМА» готовы представить 15 вариаций начинок, если же собирать блин самому - количество вариантов увеличивается до более чем 50.

Норвежская семга, баварские колбаски, белорусский картофель и грибочки, поджаристая курочка, классика ветчина - сыр в двойном исполнении, моцарелла и салями с халапеньо, карри, вареная сгущеночка, карамель и взбитые сливки, домашний творог - выбирайте ту начинку, которая вас порадует больше всего.

Один из секретов тонкого и эластичного теста и румяного цвета блинов «МАМАДОМА» - это меланж, натуральный яичный порошок. Он используется вместо яиц, за счет чего блинчики выходят более тонкими и менее калорийными. А значит, вы можете себе позволить съесть больше!

Здесь радуют и скоростью приготовления - все свежее, готовится только после заказа. При этом стандарт выдачи блина - до 3 минут, горячего блюда - до 5 минут. Конечно, в часы пик масленичной недели будут очереди и время ожидания несколько больше. Но вам выдадут пейджер, и вы сможете погулять по торговому центру, пока готовится заказ.

Цены на блинчики в «МАМАДОМА» - от 1,90 руб.

«МАМАДОМА» - на популярных фуд-кортах Минска, а с прошлого года блины от «МАМАДОМА» можно отведать и в Бресте. Сеть продолжает расти.

«Масленичную» неделю встречайте в «МАМАДОМА»:

В Минске:

ТЦ Galileo (ул. Бобруйская, 6, фуд-корт, 3-й этаж),

ТЦ МОМО (пр. Партизанский, 150 а, фуд-корт, 2-й этаж),

ТЦ Dana Mall (ул. П. Мстиславца, 11, фуд-корт, 3-й этаж),

ТЦ Galleria Minsk (пр. Победителей, 9, фуд-корт, 6-й этаж),

«ОМА» (ул. Каменногорская, 118).

В Бресте:

ЦУМ (пр. Машерова, 17).

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Щедрая и веселая Масленица в «Наносах-Новоселье»

Есть в Беларуси место, где можно проникнуться духом аутентичной Беларуси XIX века. Это агротуристический, этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье», что гостеприимно раскинулся в сосновом бору на берегу Нарочи. Атмосфера, архитектура, кухня, природа, воздух, хозяева и хозяюшки, программы, которые они устраивают каждый год, - это выше всяких похвал, и отзывы о «Наносах» только восторженные. Здесь можно посмотреть на лошадей, подняться на смотровую вышку и побывать на водяной мельнице, восхититься самоварами в музее и рассмотреть старинные монеты. А уж какой тут хлеб пекут - его вкус не забыть!

И если вы еще не были в «Наносах», то Масленица - самое время приехать и влюбиться в этот уголок Беларуси. Тем более Масленицу здесь всегда устраивают по всем старинным правилам! Праздник будут отмечать в «Наносах» 8 и 9 марта. В программе - конкурсно-развлекательная программа с участием известного творческого коллектива «Щёдрица», кулинарный поединок «Масленичный аукцион», чаепитие из самовара (причем чай изысканный, на травах!), сожжение чучела Масленицы, конное шоу, призы и подарки. Блинов будет масса с самыми разными начинками, с припеком и без. Специальная программа готовится для детей. Малышам наверняка понравится мастер-класс по выпечке в русской печи (где еще такое увидишь, не у всех есть бабушки в деревне!), чай из большого самовара, мастер-классы от ремесленников и катание на пони по центральной площади.

Билет на Масленицу для взрослого - 30 руб., для ребенка - 12 руб.

Телефоны для бронирования: +375-29-620-52-53, +375-29-386-66-66

Адрес: Минская область, Мядельский район, д. Наносы.

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Куда бесплатно пойти на Масленицу в Минске?

Масленица – один из любимых праздников, потому что он весенний, веселый и сытный!Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

2 марта с 11.30 до 15.30 на масленичные гулянья можно будет прийти к Ледовому дворцу, что по ул. Притыцкого. Здесь же планируется и ярмарка (с 10.00 до 16.00). 2 марта Масленица и праздничная ярмарка будут и возле кинотеатра «Салют» с 11.00 до 16.00 (при этом концертная программа и розыгрыши призов - с 12.00 до 15.00).

Масленицу 9 марта с 12.30 до 17.00 будут отмечать в трех столичных парках - детском им. Горького, им. Челюскинцев и им. 900-летия Минска, что в Чижовке. Везде будут гулянья с конкурсами, розыгрышами. Испытание для самых смелых и ловких - залезть на столб и достать подарок. Чучело зимы будут жечь тоже в обязательном порядке. 9 марта с 11.00 на Масленицу и на блины можно будет подойти и к Центру внешкольной работы «Ветразь» (ул. Чкалова 1, корп. 4).

Весело будет 9 марта с 13.00 и на площадке перед Минским дворцом детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). Сжигать чучело зимы здесь будут ближе к 15.00. А жителей Малиновки, Юго-Запада, Брилевичей зовут на Масленицу 9 марта с 11.00 до 16.00 к кинотеатру «Берестье».

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