2019-02-20T17:27:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Конкурс - 20 человек на место: кто борется за право озвучивать героев «Секса в большом городе» на белорусском

Культовый сериал HBO «Секс в большом городе» будет переведен на белорусский язык. Видеосервис VOKA объявляет кастинг на озвучку его главных персонажей
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Самое интересное, что претендовать на участие в проекте могут не только профессионалы, но и все белорусские поклонники сериала.

Первый сезон сериала «Секс в большом городе» в белорусскоязычной озвучке появится в медиатеке VOKA в марте. А с 14 февраля видеосервис занимается поиском голосов, которыми заговорят по-белорусски герои пилотной серии первого сезона «Секса в большом городе».

Отыскать нужно четырех девушек и двух молодых людей. Площадкой для первого этапа кастинга стал Instagram: именно здесь, по условиям конкурса, нужно разместить сториз с видео, в котором вы зачитываете любой из предложенных фрагментов текста. Чтобы вас заметили, достаточно отметить в своей публикации официальный аккаунт VOKA (@vokatv).

Прием видеозаявок от желающих подарить свой голос кому-то из шестерки главных героев (это, напомним, ключевая героиня сериала Керри, ее подруги Саманта, Миранда и Шарлотта, их общий приятель Стенфорд и, конечно же, мужчина мечты Керри - Мистер Биг) заканчивается 21 февраля. Но даже сейчас становится понятно, что конкуренция среди участников отбора будет самая серьезная: организаторы уже просмотрели более 100 заявок. Таким образом, конкурсу на белорусскую озвучку «Секса в большом городе» могут позавидовать самые престижные специальности наших вузов: 20 человек на место - это серьезно!

Заявки поступают со всех уголков Беларуси: из Минска, Светлогорска, Пинска, Гродно, Гомеля, Столбцов, Могилева, Витебска, Глубокого, Борисова, Несвижа, Новополоцка, Березино, Мозыря, Орши и многих других больших и маленьких населенных пунктов. Более того, одна заявка пришла даже из Варшавы!

Среди претендентов на участие в проекте - как обычные пользователи Instagram (некоторые ради возможности подать заявку даже специально зарегистрировались в этой сети), так и узнаваемые персоны: теле- и радиоведущие, журналисты, музыканты. Например, сразу три участника группы «Тяни-Толкай» - Павел Клышевский, Павел Тараймович и Андрей Заяц. Все делать вместе у троих друзей детства уже вошло в привычку: гонять во дворе на великах, писать музыку, выступать на сцене - вот и на кастинг тоже решили идти всей компанией. Кстати, четвертый участник коллектива, Кирилл Клишевич, тоже подумывает присоединиться. Что ж, время до 21 февраля еще есть!

А пока вы решаетесь предложить свою кандидатуру на озвучку одной из ролей, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку уже поступивших видеозаявок:

@pavelklishevskiy / instagram

pavelklishevskiy.

@murenkova_tv @akviloria / instagram

murenkova_tv / akviloria.

@radchenkovitalii / instagram

radchenkovitalii.

@kucharavaia / instagram

kucharavaia.

@glashasotnikova7 / instagram

glashasotnikova7.

Как только прием заявок будет окончен, в работу вступит жюри, чтобы решить, кто из участников первого этапа проходит дальше - на живое прослушивание в студии звукозаписи. Конкурсантов оценят по таким критериям, как владение риторикой, соответствие образу героя, артистизм и чистота голоса. Важным условием будет и наличие у претендентов возможности уделить 1 - 2 дня работе в студии над озвучкой своего персонажа.

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