2019-02-21T16:42:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Что подарить мужчине в галстуке? ТОП-7 идей к 23 февраля

Эти подарки точно порадуют мужчину, который знает цену времени, заключает успешные сделки, умеет решать сложные бизнес-задачи, но нуждается во внимании ничуть не меньше остальных
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Фото: Hunters RaceФото: Hunters Race
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Забудьте про носки и гель для душа - рекомендуем оригинальные и полезные варианты, которые приведут его в восторг.

Мини-сейф с кодовым замком

Личный сейф - обязательный атрибут бизнесмена и отличный подарок к 23 февраля. В качестве презента можно выбрать компактное устройство, которое можно закрепить на полу или повесить на стену. Небольшой сейф поместится в мебельный шкаф - за сохранность важных документов, денег и других ценностей можно не переживать. Лучше выбрать сейф с электронным кодовым замком, который защищен от высверливания.

Цена вопроса: от 115 рублей.

Фото: Чучалка.ру

Фото: Чучалка.ру

Билет на бизнес-конференцию

Любой деловой мужчина стремится к профессиональному росту, развитию бизнеса и повышению дохода. Образовательная конференция - один из самых простых и доступных способов получить для этого все необходимые инструменты. Это подарок, который принесет неоспоримую пользу в будущем. 27 апреля в «Чижовка-Арене» пройдет конференция «Бизнес-Пробуждение 3.0», самая масштабная в Беларуси. Организаторы Антон Короткий, Денис Семеняко и Михаил Мысник обещают только полезный контент и практику от топовых спикеров - Ирины Хакамады, мультимиллионера Алекса Яновского, владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка, основателя международной Школы системного бизнеса Кирилла Куницкого. Бизнес-мероприятия такого рода - это мощные площадки для полезных деловых знакомств, поиска партнеров и инвесторов. Бонус: в билетах на «Бизнес-Пробуждение 3.0» VIP и «Премиум» предусмотрены встречи со спикерами в неформальной обстановке - ваш мужчина сможет лично побеседовать с гуру бизнеса.

Цена вопроса: от 77 рублей.

Фото: организаторы конференции.

Фото: организаторы конференции.

Дорожный бумажник

Эта вещь пригодится тому, кто часто ездит в деловые командировки. Потеря паспорта или билетов может обернуться весьма печальными, а иногда и необратимыми последствиями. Этого не произойдет, если хранить важные бумаги в одном месте, например, в дорожном бумажнике «Далёко-далёко» бренда «Самае маё». Пластиковые карты, страховки, билеты на поезд, купюры и монеты можно разложить по нескольким отделениям - содержать документы в порядке будет гораздо проще.

Цена вопроса: от 27 рублей.

Фото: Krasavik.by

Фото: Krasavik.by

Купон на продвижение сайта

У любого современного бизнесмена есть свой сайт - это визитная карточка и важный инструмент продаж. Однако у делового мужчины не всегда хватает времени, чтобы заниматься его поддержкой. Подарив ему купон на продвижение сайта, вы упростите ему задачу - этим делом займутся профессионалы.

Цена вопроса: от 200 рублей.

Фото: Studio Republic

Фото: Studio Republic

Портативный аккумулятор

Деловой мужчина находится на связи нон-стоп: с клиентами, инвесторами, партнерами по бизнесу. Смартфон, разрядившийся в самый неподходящий момент, может стать причиной сорванной сделки. Чтобы этого не произошло, преподнесите ему в подарок портативный аккумулятор. Компактное устройство удобно носить с собой и использовать где угодно: во время переговоров, конференций, деловых встреч, в автомобиле и по дороге в офис. А аккумулятор со строгим, лаконичным дизайном станет еще и элегантным аксессуаром.

Цена вопроса: от 25 рублей.

Фото: Tinh Khuong

Фото: Tinh Khuong

Подставка для клавиатуры

Если ваш мужчина поклонник Apple, подарите ему подставку для клавиатуры из натурального бамбука. Она сохраняет имеющийся наклон и чуть приподнимает клавиши для максимально комфортного набора текста. Под клавиатурой находятся отсеки для хранения мелочей: ручек, батареек, визиток - рабочий стол будет выглядеть предельно аккуратно. Подставка из натурального дерева впишется в любой домашний или офисный интерьер.

Цена вопроса: от 50 рублей.

Фото: samdi.hk

Фото: samdi.hk

Кашемировый шарф

Кашемировый шарф - аксессуар, который выгодно дополнит деловой образ. Кашемир - тонкий, легкий и при этом невероятно теплый материал. Уютный подарок согреет в деловых поездках и убережет от простуды в обманчивую погоду ранней весной.

Цена вопроса: от 60 рублей.

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