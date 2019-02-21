Белорусскую блогершу номинировали на российскую премию «Лучший родитель-блогер»

Ежегодную премию «Лучшие блогеры 2018» проводит портал mail.ru. Награждают участников в 15 номинациях: модный, спортивный, бьюти-блогер и другие. Желающих получить титул много, больше 400 человек.

В этом году среди них оказалась соотечественница - Ника Болзан, мама двух дочек, находящаяся в ожидании третьего малыша. Инстамама претендует на победу в номинации «Лучший родитель-блогер». Конкуренция серьезная: против нее сражаются известные певицы и актрисы - Ирена Понарошку, Анна Хилькевич… Есть и инстапапы. Но Ника не лыком шита: на ее профиль @nika_bolzan подписано 187 тысяч человек.

Фото: nika_bolzan

- Безусловно, приятно попасть в номинацию премии портала, аудитория которого составляет почти 55 миллионов человек в год! - делится радостью Ника. - Тем более в такой интересной компании. Я верю, что все те мамочки с разных уголков мира, которые отдали мне свои голоса, значит - согласны с моими идеями, разделяют мои мысли и мы точно смотрим в одном направлении. Для меня материнство - это и большое счастье, и вызов, для того чтобы доказать себе и другим, что, имея двоих, а вскоре троих детей, можно быть не только осознанным родителем, но и оставаться активной, жить яркой и насыщенной жизнью.

У себя в профиле Ника рассказывает о детях, делится советами, обозревает детские книги и пособия по психологии, говорит о женском здоровье, беременности, родах и интимных вопросов отношений с мужем и проводит онлайн-курс успешных родов «Рожу и останусь девочкой».

Победителей премии выберет многомиллионная аудитория проекта Mail.ru Леди. В 2018 году за блогеров отдали больше 700 000 голосов! Голосование продлится до 24 февраля, еще есть время, чтобы помочь белоруске победить.