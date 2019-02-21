2019-02-21T23:20:35+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ крупно проиграл «Арсеналу» в Лондоне

Фрагментами борисовчане показывали содержательную игру, но этого было мало. Александра Глеба встретили овацией
Владимир КРИУЛИН
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Если взять за скобки эпизод с третьим голом, вратарь Денис Щербицкий провел классный матч. Фото: Getty/UEFAЕсли взять за скобки эпизод с третьим голом, вратарь Денис Щербицкий провел классный матч. Фото: Getty/UEFA
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В Лондоне состоялась ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ. После во многом сенсационной победы 1:0 в Борисове БАТЭ было бы достаточно просто не пропустить, чтобы пройти в следующий раунд.

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Впрочем, это была крайне трудная задача, сами борисовчане говорили, что «канониры» оставались фаворитами пары.

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Как и неделей ранее в Борисове игра началась с атак «Арсенала», но на сей раз команда Унаи Эмери быстро повела в счете. После прострела Обамеянга Захар Волков не успел позиционно перестроиться и срезал мяч в свои ворота. Шла 4-я минута матча…

Эпизодами БАТЭ смотрелся хорошо, но этого было мало. Фото: Getty/UEFA

Эпизодами БАТЭ смотрелся хорошо, но этого было мало. Фото: Getty/UEFA

Отдышавшись, через несколько минут БАТЭ смог обозначить несколько подходов к штрафной площади «Арсенала», а на 9-й минуте Станислав Драгун опасно пробил – Штефан Лихтштайнер выбил мяч с линии ворот. Дальше хозяева много атаковали, часто били из-за пределов штрафной, периодически «желто-синие» пытались найти контрответы. Но сохранить счет 1:1 по сумме двух матчей не удалось – на 39-й минуте Мустафи забил после подачи углового. Этот гол Унаи Эмери праздновал, словно его команда вышла вперед за несколько минут до финального матча.

Эмоции Мустафи после гола. Кстати, за "Эвертон" он дебютировал, когда БАТЭ в Лондоне выиграл. Фото: Getty/UEFA

Эмоции Мустафи после гола. Кстати, за "Эвертон" он дебютировал, когда БАТЭ в Лондоне выиграл. Фото: Getty/UEFA

Тем не менее, БАТЭ надо было забить один мяч и преимущество по сумме двух матчей вернулось бы к борисовчанам. И команда Алексея Баги частенько оказывалась на чужой половине поля большими силами, пусть и больших предпосылок к голевым моментам было немного. А на 60-й минуте гол Папастатопулоса после подачи Джаки с углового установил счет 3:0. На этом интрига себя исчерпала. Дальше команды доигрывали.

Только важно отметить: знаковый момент случился на 58-й минуте, когда вместо Дмитрия Баги на поле вышел Александр Глеб, трибуны лондонского стадиона встречали бывшего игрока «Арсенала» аплодисментами, не каждый игрок из нынешнего состава «канониров» удостаивается такого внимания.

Это была мечта Александра Глеба: снова сыграть в Лондоне на стадионе "Арсенала". Фото: Getty/UEFA

Это была мечта Александра Глеба: снова сыграть в Лондоне на стадионе "Арсенала". Фото: Getty/UEFA

Несмотря на счет, по сумме двух матчей БАТЭ неплохо себя проявил, не будем забывать, что команда лишь месяц назад вышла из отпуска.

«Арсенал» - БАТЭ - 3:0.

Голы: 1:0 - Волков (автогол, 4 минута). 2:0 - Мустафи (39). 3:0 Папастатопулос (60).

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