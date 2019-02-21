2019-02-21T11:58:57+03:00
Телевизор
КП Беларусь

Вера Полякова будет вести «Наше утро»

Зрителям интересно будет узнать, что она - жена министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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На фото: Ведущие Денис Паршин, Вера Полякова и режиссер «Нашего утра» Виктор Застрожнов.На фото: Ведущие Денис Паршин, Вера Полякова и режиссер «Нашего утра» Виктор Застрожнов.
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Актриса Театра-студии киноактера Вера Полякова вернулась на телевидение. В паре с актером Молодежного театра Денисом Паршиным теперь ведет «Наше утро» на ОНТ. Интриги добавляет то, что Вера - жена министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Их вместе нередко можно увидеть в телеотчетах о дипломатических приемах, которые устраивает белорусский МИД. По протоколу послы и высшие должностные лица Беларуси появляются на приемах с супругами.

Вера Полякова много снимается в кино - зрители могут вспомнить ее по ролям в картинах «На спине у черного кота», «Рифмуется с любовью», «Дунечка», «Еще о войне», «Поводырь» и многим другим. Она неоднократно была ведущей церемонии открытия «Лiстапада». А в качестве телеведущей вела ток-шоу «Жизнь как жизнь» на Первом канале (сейчас это «Беларусь 1»).

Надо заметить, что появление новой пары ведущих на ОНТ не связано с тем, что кто-то уходит. Просто к трем парам телеведущих добавилась еще одна.

ОНТ

«Наше утро»

Будни / 6.00

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