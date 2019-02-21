2019-02-21T16:32:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Витебские спасатели сшили флисовый свитер для памятника

Самого высокого человека в мире утеплили до весны
Наталья ПАРТОЛИНА
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Витебские спасатели сшили свитер для памятника самому высокому человеку в мире. Фото: МЧС.Витебские спасатели сшили свитер для памятника самому высокому человеку в мире. Фото: МЧС.
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В теплый красный свитер с символикой МЧС и хештегом #Единый_День_Безопасности нарядили памятник самому высокому человеку в мире Федору Махнову витебские спасатели. Свитер шили на заказ - по указаниям портнихи измерили памятнику плечи, талию, руки. Купили 5 метров ткани - красный флис и синий трикотаж. Так что свитер получился не символический, а по-настоящему теплый. Утеплили великана до весны - до 1 марта. В этот день закончится республиканская акция, посвященная безопасности.

А в первый день акции все желающие могли помериться ростом с Махновым. Разумеется, сделать это и так можно в любой день, но призы самым высоким дают не всегда. От МЧС великаны получили пожарные извещатели. Они достались юноше-баскетболисту (его рост 213 сантиметров) и девушке-пекарю ростом 195 сантиметров.

Что делать с великанской одежкой после акции, в областном управлении МЧС пока не решили. Возможно, свитер пополнит экспозицию, посвященную Федору Махнову, в районном краеведческом музее, а может быть, утеплять памятник станет еще одной витебской традицией.

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