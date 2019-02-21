Ремонт в квартире телеведущей Екатерины Тишкевич: «Квартира получилась рискованная: вся мебель белая. Но это очень удобно!»

Сегодня «Комсомолка» в гостях у телеведущей канала ОНТ Екатерины Тишкевич, ее мужа, дочек Дарьи и Софии. Дружная семья живет в трехкомнатной квартире площадью 73 квадратных метра в Минске.

Телеведущая канала ОНТ Екатерины ТишкевичФото: Павел МАРТИНЧИК

В кухне - классика с нотками прованса

- Это наша первая квартира, поэтому могу сказать, что ремонт экспериментальный. Дизайн обдумывали вместе с мужем, и концептуально это звучало так: скажи нет советскому детству, - улыбается телеведущая. - Мы не гнались за дорогими материалами или мебелью, потому что сейчас не всегда цена соответствует качеству. Пока шел ремонт, постоянно объезжали мебельные и строительные магазины, присматривались, представляли, как это будет смотреться у нас. Сейчас многие магазины делают акции, предлагают хорошие скидки. Поэтому всем советую не совершать импульсивных покупок, а хорошенько подумать.

- Квартира получилась рискованная в том смысле, что основная часть мебели выдержана в белоснежных оттенках, а это считается не самым практичным вариантом. Но в процессе эксплуатации мы поняли, что белая мебель пачкается незаметно и на ней не видно пыли, в отличие от гарнитуров темных оттенков.

Кухня с элементами прованса обошлась в $3000.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухню Екатерина дополнила деталями в стиле прованс.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мебель в кухне сделана на заказ, но дизайн-проект супруги рисовали сами. Им хотелось максимально использовать полезную площадь для кухонных шкафчиков.

- Не люблю лишних вещей: хочется видеть интерьер, а не баночки, - объясняет решение Екатерина. - Мы хотели сделать кухню светлой и воздушной, но не белой. Поэтому остановились на зефирно-персиковом цвете. Как видите, в кухне присутствуют нотки прованса - маленькие акценты в виде цветов, скатерти, штор. Кстати, круглый стол и стулья производства Малайзии.

Дизайн в детской согласовывали со старшей дочкой Дарьей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люстра в детской комнате.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В гостиной - белый диван и электрокамин

В гостиной обращаем внимание на белый эффектный диван из экокожи и утонченный мебельный гарнитур: консоль и сервант. Еще одно украшение комнаты - электрокамин.

Сервант изготовлен из массива сосны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы принципиально отказались от диванов с тканевой обивкой - не знаю, как за ними ухаживать! Диван из экокожи можно протереть влажной салфеткой, а трудные пятна смываются средством для снятия лака без ацетона, - делится секретами хозяйка.

Такая пастельная цветовая гамма создает иллюзию простора.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Идея соорудить между кухней и гостиной арку с лепниной принадлежит супругу телеведущей.

- Нам хотелось сделать что-то оригинальное, но все предлагали вариант простой арки. Пришлось брать инициативу в свои руки. Нашли интересное и красивое решение. Получилось изящно.

Шкаф в прихожей отделан багетной рамкой, как картина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прихожая в квартире настолько просторная, что здесь поместился большой комод, встроенный шкаф, зеркало во весь рост - и все равно можно танцевать!

- Прихожая выдержана в музейном стиле, - улыбается Екатерина. - Багеты для зеркала и шкафа-купе подбирали с супругом вместе. Брали у продавцов образцы и вечерами обдумывали, что куда лучше подходит.

В ванной комнате хозяева сохранили верность белому цвету, но композиционный центр сделали в неожиданном черно-золотом. Кстати, установленный здесь раздвижной экран создает иллюзию душевой кабины. Преимущество такого решения налицо - через экран капли воды не летят на пол и не нужно беспокоиться о том, как высушить тканевую или полиэтиленовую шторку.

В ванной использовали черно-золотую плитку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Весь ремонт обошелся примерно в $20 000, в том числе:

Кухонный гарнитур - $3000

Стол и стулья в кухне - $490

Плитка - $750

Диван - $800

Консоль, сервант - $500

Мебель в прихожей - $350

Шкаф, стеллаж в детской - $800

Отделка балкона (декоративная плитка, ламинат) - $800

Отделочные работы, материалы, другая мебель, элементы декора – около $12 500