КП Беларусь
Открываем дачный сезон вместе с «Комсомолкой»!
С 26 февраля по 2 марта на страницах «Комсомолки» пройдет наш традиционный проект для дачников - «Зеленый марафон». Читайте ежедневный и еженедельный выпуски газеты и получайте призы всю неделю!
Рис. Екатерина МАРТИНОВИЧ.
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Вторник, 26 февраля - вместе с номером «КП» вы получаете подарок: семена растений, которые можно вырастить не только на грядках, но и на подоконнике: кресс-салат, огурец, томат, базилик или декоративный перец.
Среда, 27 февраля - таблица удобрений для сада и огорода на весь сезон. Розыгрыш семенного картофеля.
Четверг, 28 февраля - лунный календарь для дачников на 2019 год (первая часть). Розыгрыш саженцев яблонь.
Пятница, 1 марта - лунный календарь для дачников на 2019 год (вторая часть). Розыгрыш саженцев слив.
Суббота, 2 марта – розыгрыш саженцев жимолости.
Пусть дачный сезон - 2019 будет успешным вместе с любимой газетой!
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