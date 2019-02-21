Открываем дачный сезон вместе с «Комсомолкой»!

Вторник, 26 февраля - вместе с номером «КП» вы получаете подарок: семена растений, которые можно вырастить не только на грядках, но и на подоконнике: кресс-салат, огурец, томат, базилик или декоративный перец.

Среда, 27 февраля - таблица удобрений для сада и огорода на весь сезон. Розыгрыш семенного картофеля.

Четверг, 28 февраля - лунный календарь для дачников на 2019 год (первая часть). Розыгрыш саженцев яблонь.

Пятница, 1 марта - лунный календарь для дачников на 2019 год (вторая часть). Розыгрыш саженцев слив.

Суббота, 2 марта – розыгрыш саженцев жимолости.

Пусть дачный сезон - 2019 будет успешным вместе с любимой газетой!