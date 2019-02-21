2019-02-21T16:32:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Открываем дачный сезон вместе с «Комсомолкой»!

С 26 февраля по 2 марта на страницах «Комсомолки» пройдет наш традиционный проект для дачников - «Зеленый марафон». Читайте ежедневный и еженедельный выпуски газеты и получайте призы всю неделю!
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Рис. Екатерина МАРТИНОВИЧ.Рис. Екатерина МАРТИНОВИЧ.
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Вторник, 26 февраля - вместе с номером «КП» вы получаете подарок: семена растений, которые можно вырастить не только на грядках, но и на подоконнике: кресс-салат, огурец, томат, базилик или декоративный перец.

Среда, 27 февраля - таблица удобрений для сада и огорода на весь сезон. Розыгрыш семенного картофеля.

Четверг, 28 февраля - лунный календарь для дачников на 2019 год (первая часть). Розыгрыш саженцев яблонь.

Пятница, 1 марта - лунный календарь для дачников на 2019 год (вторая часть). Розыгрыш саженцев слив.

Суббота, 2 марта – розыгрыш саженцев жимолости.

Пусть дачный сезон - 2019 будет успешным вместе с любимой газетой!

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