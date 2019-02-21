2019-02-21T15:45:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

Шенгенская виза станет 80 евро уже к концу года?

Но у Беларуси по-прежнему есть шанс вместо подорожания снизить цену до 35 евро
Ольга ШЕСТАКОВА
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Шенгенская виза станет 80 евро уже к концу года?Шенгенская виза станет 80 евро уже к концу года?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Визы по 80 евро стали еще на шаг ближе - 20 февраля руководство ЕС одобрило повышение цен на шенгенские визы. Напомним, решение поднять их стоимость сразу на 20 евро в ЕС приняли еще в прошлом году. Но Евросоюз - структура громоздкая и бюрократическая, и внедрять его в жизнь будут довольно долго.

- На днях произошло неформальное согласование изменений в визовый кодекс между Советом Евросоюза, Европарламентом и румынским президентством (сейчас Румыния - страна-председатель в Совете ЕС. - Авт.), - объясняет Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог». - Осталось еще несколько больших процедур: должен проголосовать весь парламент ЕС на пленарной сессии и формально утвердить Совет ЕС. Потом решение публикуется в официальном журнале ЕС и еще через полгода - вступает в силу. Можно предполагать, что визы подорожают к новому, 2020 году.

Важный момент: визы в Шенген подорожают для стран, которые не заключили с ЕС соглашение об упрощении визового режима. У Беларуси его нет, и в нашем регионе сейчас 60 евро за визы платим только мы: для россиян они стоят 35 евро (они соглашение заключили), украинцы ездят вовсе без виз.

Из хороших новостей - только то, что наша страна и ЕС почти договорились об упрощении визового режима. Говорят, остались буквально последние шаги.

- У нас осталась одна преграда - требование увеличить количество консулов в посольствах стран ЕС. Думаю, она может сняться за пару раундов переговоров, - говорит Денис Мельянцов. - Но предполагать какие-то сроки сложно. Несколько раз, когда практически все барьеры были сняты, вдруг появлялись новые препятствия.

К слову, даже если новые визовые правила ЕС заработают раньше, все равно будет шанс снизить цену, уже с 80 до 35 евро.

В любом случае мы сможем радоваться другим новинкам обновленного кодекса: возможности подавать на визу за 6 месяцев до поездки (сейчас - за три) и получать многократные визы с более длительным сроком действия. Путешественники с хорошей визовой историей смогут претендовать на визу сначала длиной в год, а затем - и дольше, но максимум до 5 лет.

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