Медиков не обяжут сообщать милиции о фактах половой жизни школьниц

Напомним, 15 февраля на коллегии главного управления образования Миноблисполкома начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгений Дубаневич выступил с шокирующей инициативой. Он предложил для выявления преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних обязать гинекологов после ежегодного осмотра сообщать о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет напрямую начальнику местного УВД. Медосмотр у девушек-школьниц был и до этого, но только цель его была иная - следить за состоянием здоровья.

Когда мы писали об этом, в МВД, в Минобразования и в Минздраве давать какие-либо комментарии на эту тему отказались, хотя реакция на новость у белорусов была очень бурной. Представив, как будет проходить процедура осмотра, а потом, возможно, и дознания о половых партнерах и сексуальных связях школьниц, многие были, мягко говоря, в недоумении, в том числе медики, психологи и родители.

Евгений Дубаневич посоветовал педагогам в беседах о половой неприкосновенности и безопасности «не проводить грань по половому признаку» - жертвами преступников становятся и мальчики. На вопрос о соблюдении врачебной тайны ответил, что, если речь идет о преступлении в отношении ребенка младше 16 лет, врачебная тайна не работает.

Реакция чиновников на предложение начальника отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома все же последовала. Начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Легкая заявила, что врачи не имеют права делиться с кем-либо информацией, полученной при медосмотре. Есть лишь несколько случаев, предусмотренных законодательством, которые обязывают медиков обращаться к правоохранителям. Сами же медосмотры могут проводиться только с согласия подростка.

- В милицию врач должен обратиться в случае беременности девочки, если у подростка обнаружены травмы и повреждения, которые свидетельствуют о совершенном преступлении (изнасилование, искусственное прерывание беременности), а также в случае, если ребенок сам рассказал об этом. Все это регламентировано постановлением Совета министров от 18 декабря 2014 года №1192, - пояснила Людмила Легкая, ее слова приводит БелТА.

В таком случае, по словам представителя Минздрава, к психологу девочку должен направить акушер-гинеколог. И только если девочка согласна на общение с этим психологом, он оценит ее психическое состояние, а при наличии сведений, которые могут указывать на противоправные действия, передать информацию в милицию.

По поводу «гинекологических дознаний» высказался даже вице-премьер Игорь Петришенко, который заявил журналистам, что новость - «вброс в информационное пространство, дутая, абсолютно беспочвенная сенсация». Вице-премьер отметил, что есть нормы Конституции, закона о здравоохранении, которыми гарантируется право на сохранение врачебной тайны. Никаких изменений законодательства, дополнительных новаций не планируется. При этом он отметил, что в случае совершения преступления в отношении ребенка «подключаются все».

- Мы здесь должны активно работать над тем, чтобы действительно беречь наших детей, пропагандировать традиционные семейные ценности, - отметил Игорь Петришенко.

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