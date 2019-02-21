Александр Лукашенко: Ни в коем случае нельзя обидеть невиновного человека

Антикоррупционным комиссиям придадут больший статус

Во время встречи с генпрокурором Александром Конюком президент сообщил, что готовится совещание с силовым блоком страны:

- При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать. (…) Итоги - два слова. И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом.

Генпрокурор Александр Конюк сказал журналистам, что подготовлены поправки в закон о борьбе с коррупцией, они касаются антикоррупционных комиссий:

- Есть необходимость переформатировать работу этих комиссий, придав большую значимость и статус, а это означает больше власти придать, чтобы они принимали решение на лету, не затягивали. (…) Я вижу это так: надо, чтобы эти комиссии возглавляли руководители предприятий, исполкомов, районных, городских, областных и так далее.

«Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека»

Принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, президент предостерег от наказания невиновных.

- В последнее время, особенно в связи с этими врачами и теми негодяями, которые кормили в школах и обирали детей, такие волны в обществе: «Вот, наверное, не надо было бы сажать врачей». Все перед законом равны, но при этом надо иметь в виду одно: ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй - он все равно попадет, - цитирует Александра Лукашенко БелТА. - Поэтому ни в коем случае нельзя обидеть невиновного человека.

Александр Лукашенко призвал строго наказывать чиновников, нарушающих закон:

- Да пусть оно (преступление. - Ред.) будет лучше нераскрытым, чем мы его раскроем и повесим вину на человека невинного. Вот это должны все люди понимать. И где бы вы в коллективах ни бывали, вы должны об этом говорить. Но если мы твердо убеждены, что он совершил преступление, мало не покажется. Особенно чиновник, человек в погонах (это одно и то же фактически) - им надо умножать на два.

Иван Носкевич сообщил президенту некоторые подробности следствия по громким делам.

Убийство в Столбцах. Подозреваемый начал давать показания

Следствие по двойному убийству постепенно продвигается вперед. Напомним, 11 февраля в школе города Столбцы была убита учительница истории, 17-летний старшеклассник и еще двое мальчишек ранены. Задержан подозреваемый - 15-летний подросток.

- Практически картина происшествия нам ясна, - сообщил Иван Носкевич. - Для следователей в настоящий момент главная задача - выяснить не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло. В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия.

Глава СК отметил, что в распоряжении следователей есть важная информация.

- С помощью имеющихся у нас научно-технических средств нами получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил. Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем. Я не стану пока раскрывать в интересах следствия, что в этом телефоне было. Но это в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий.

Кстати, двух раненых мальчишек уже выписали из больницы.

В расследовании дела об убийстве под Березино есть прогресс

Иван Носкевич также доложил президенту о расследовании дела об убийстве в Березино (Минская обл.) бизнесмена в сентябре 2016-го.

- Знаю, что у вас даже якобы появились хорошие результаты по тому убийству под Березино, которое просто, казалось бы тогда, нерасследуемо, и там результатов быть не должно. Оказывается, есть какие-то подвижки. Хотел бы это услышать, - сказал Александр Лукашенко.

Дело находится на контроле президента, и он регулярно требует отчет о расследовании у главы МВД и председателя СК.

- У нас есть очень серьезные подвижки в раскрытии этого преступления, - сказал Иван Носкевич. - После проведения еще небольшого числа определенных оперативных мероприятий и следственных действий для закрепления уже имеющейся у нас информации, совместно с МВД мы уже предадим огласке (результаты расследования. - Прим.). Заявим общественности о том, что по этому уголовному делу знаем, какие предпосылки его совершения, кем и как оно совершено. Обществу будет доведена вся необходимая информация. Это будет уже довольно скоро.

Жители Березино тогда сравнили это убийство с преступлениями лихих 90-х, с их жестокими криминальными разборками. 26 сентября 2016-го на окраине города загорелся припаркованный автомобиль Audi Q5. В салоне спасатели обнаружили труп местного бизнесмена, 42-летнего Сергея Метельского. По предварительной информации, мужчину сначала расстреляли, а затем подожгли авто.