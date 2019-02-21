Психолог о детских травмах: «Наш характер может зависеть от того, как мы рождались»

- Чаще всего наши детские травмы отражаются на отношениях c людьми во взрослом возрасте (неумение дружить, налаживать контакт, доверять) или на отношениях с собой - человек может быть не в контакте со своим телом и эмоциями. На вопросы «что ты чувствуешь?» или «чего ты хочешь?» может часто отвечать «я не знаю». Нарушения пищевого поведения также могут быть связаны с какими-то детскими событиями: человек не очень хорошо слышит себя, когда наелся или когда голоден, - рассказывает психолог, гештальт-терапевт Юлия Воронина. - Многие наши взрослые страхи тоже из детства. Боязнь врачей, крови, высоты, темноты или каких-то более неожиданных вещей…

- Я в детстве боялась плоскогубцев, потому что когда-то прищемила палец. Это считается?

- Если сейчас у вас этого страха не осталось, похоже, что вы соотнесли детское переживание с реальностью и увидели, что ничего пугающего в плоскогубцах нет. Но бывает иначе: получив травмирующий опыт в детстве, мы не можем опираться на взрослую реальность. Чаще мы сталкиваемся с детскими травмами, связанными с другими людьми, а нес вещами, но суть похожа. Например, у человека есть страх представителей профессий. Кто-то боится громкого разговора, если в детстве много кричали.

Первая травма, которую переживает человек, это травма рожденияФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какие события могут быть травматическими?

- В первую очередь все, что связано с насилием - физическим или эмоциональным. Для ребенка, который не подвергался, но был свидетелем насилия, эти события тоже могут стать травмой. Поэтому все истории про то, как папа бил маму, а детей не трогал, и на них насилие не повлияло, не работают. Травмирующим событием могут стать медпроцедуры вроде удаления аденоидов, долгие госпитализации без родителей (может быть боязнь врачей и отсутствие доверия к родителям).

- Чаще, когда речь заходит о детских травмах, слышу о насилии, разводе родителей и смерти близких. Есть что-то менее явное?

- Первая травма, которую мы переживаем, - травма рождения. То, как человек рождался, может влиять на характер взрослого. Например, «застрявшие» дети, когда во время родов ребенок не мог выбраться. Человек подобный сценарий поведения проживает и повзрослев: у него есть энергия, а дальше двигаться не получается.

Я клиентов часто прошу расспросить у родных, как жила семья, когда мама была беременна, как прошло детство. Например, если у мамы был стресс в тот период, ребенок может переживать это как собственную травму и не иметь никаких идей, откуда это взялось. Вроде бы не происходило ничего особенного: никто не разводился и не болел… Если у матери в начале жизни ребенка произошло какое-то горе (умер кто-то из близких, к примеру), женщина становится эмоционально недоступна, хотя и заботится о ребенке. Это называется «синдром мертвой матери». Тогда человек может вырасти с постоянным необъяснимым чувством вины, тревоги, стыда или невозможностью строить хорошие отношения.

Постоянное и ничем не объяснимое чувство вины - один из признаков, что неплохо бы покопаться в своем прошломФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А если нет возможности поговорить с родителями, так никогда и не узнаешь?

- Сейчас скажу то, что может показаться странным, но в психотерапии есть способы, которые обнаруживают травмы рождения. Тело помнит все, что происходило даже до рождения и во время него. Это больше работа телесных психотерапевтов. В гештальт-терапии человеку могут приходить образы в голову - отрывочные и невнятные. И когда мы начинаем их разворачивать, становится понятно, что это история из ранних переживаний. И, вероятно, что-то о рождении. Есть такая техника, называется «реструктуризация травматического опыта». Психолог предлагает человеку: «Пожалуйста, вспоминай свою жизнь от сегодняшнего дня и назад». Человек транслирует, как кино, и может дойти до очень ранних воспоминаний, о которых даже не думал никогда. Иногда даже сворачивается в позу эмбриона. Так можно найти ситуации, в которых человек переживал травматические события. И переосмыслить, пережить их заново, опираясь на ресурсы взрослого.

ВЫЖИЛ В КОНЦЛАГЕРЕ, А В МИРНОЕ ВРЕМЯ ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ»

- Как понять, что у тебя есть детские травмы?

- Детские травмы могут приводить к диссоциации. Совсем в тяжелых случаях это истории Билли Миллигана с десятками личностей. Но ни я, ни мои коллеги, с которыми мы эти вопросы обсуждаем, таких случаев вживую не видели. А так люди довольно часто диссоциируются от своих переживаний. Есть тело, эмоции, поведение и знание. У человека это как будто функционирует отдельно. Например, человек рассказывает о том, как папа бегал за мамой с топором, как о совершенно повседневных вещах, потому что переживания отщеплены куда-то. Есть еще такая особенность - склонность впадать в транс. Для психолога это один из критериев, который говорит о том, что у человека инфантильные травмы. Вроде бы разговариваете с человеком, но не в контакте с ним, и это не зависит от того, интересен вам собеседник или нет. Еще одна особенность, говорящая о том, что есть детские травмы, - возникает часто и беспричинно одно и то же чувство. Например, обездвиживающий, токсичный стыд. А чего - непонятно, никаких явных причин. Чувства могут быть разные: страх, злость, чувство вины… А еще признаками того, что нужно поисследовать свое прошлое, могут быть частое ощущение беспомощности, неверие в свои силы, ощущение внутренней пустоты, желание навредить себе, фантазии о возможных достижениях без реальных действий.

Даже боязнь громкого голоса может быть родом из детстваФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Есть люди, у которых нет никаких детских травм?

- Невозможно, чтобы у ребенка совсем не было никаких травматических событий. Вопрос в том, что делают с этими событиями дальше. Кто-то, пережив самые тяжелые ситуации в детстве, вырастет достаточно здоровым и адаптированным, если травматическая ситуация будет переработана. Частая ситуация - развелись родители. И если взрослые дальше взаимодействуют с ребенком адекватно, объясняют, что любят его и остаются мамой и папой, несмотря на то, что они теперь не муж и жена, ребенку проще пережить развод. Конечно, останутся какие-то шрамы, но это не рана, которая болит и гниет. Ну и, конечно, все зависит от устройства нервной системы. В одной семье двое детей: одно и то же событие один ребенок переживает как травму, второй - как стресс. Это значит, что все переработалось, и дальше человек живет без последствий.

Что бы мы ни делали, детям всегда будет, что рассказать психологуФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что с этим всем делать?

- Кто-то любит говорить, что надо простить и отпустить, но это не работает. Хорошо, когда взрослый человек сможет пережить события, которые происходили с ним в детстве. Проще это сделать со специалистом. Пока взрослый не примет, что его детский опыт содержал страдания, но сейчас жизнь другая и ресурсов личностных у него намного больше, ему будет очень сложно, будет ограничен стереотипами. Например, классика: меня били - и ничего, хорошим человеком вырос, так что и я буду бить.

- А еще вам скажут, что раньше как-то и без психологов справлялись, никто не умер…

- Отлично справлялись! По поводу «никто не умер», я бы не была так уверена, но тем не менее сейчас, говоря о психологической помощи, мы говорим не только о спасении, но в первую очередь о качестве жизни. Раньше невозможно было обнаружить, что есть травмированные люди, потому что травмированными были тотально все. Отношение к детям было другое: стал взрослым - пошел работать - и нормально. Плюс много войн и тяжелых событий. Исследования о влиянии травмы на личность взрослого появились только в середине ХХ века. Когда пришли люди с войны, один справлялся и жил дальше, а второй нет. Человек смог выжить в концлагере, а в мирное время не адаптировался и покончил жизнь самоубийством.

«Травмированные» люди были всегда, просто раньше этому не придавали значенияФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Стоит обсуждать эти темы с родителями? Часто ведь воспринимается как упрек: тебя вырастили, а ты о травмах…

- Что бы мы ни делали, детям всегда будет, что рассказать психологу. Наступает время, когда человек понимает, как это сделать, чтобы не травмировать родителей. Даже говоря о детских травмах, я предлагаю не делать из родителей извергов. Это люди, которые воспитывали, как умели. Бывает, что мы в 5 лет попросили маму помочь, а она была занята. И все, мы решили, что люди не помогут. И в 35 лет с этой установкой живем. Тогда к маме ли этот вопрос? Сначала можно говорить с близкими, которые не будут обесценивать ваш опыт. Но те же друзья не всегда готовы переваривать наш опыт.