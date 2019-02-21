2019-02-21T16:21:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

Автомобильное топливо снова подорожало на копейку

Правда, на этот раз - не в воскресение, а в четверг
Геннадий МОЖЕЙКО
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21 февраля цены на автомобильное топливо поднялись на одну копейку21 февраля цены на автомобильное топливо поднялись на одну копейкуФото: Павел МАРТИНЧИК
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Белорусские автовладельцы уже привыкли к постоянному подорожанию топлива. За 2018 год цены повышались 27 раз! Как правило, всегда на одну копейку и по воскресеньям.

В январе этого года топливо неожиданно подешевело на одну копейку. Правда, через 24 дня снова подорожало. После этого цены не менялись почти месяц. И вот опять: 21 февраля цены на автомобильное топливо поднялись на одну копейку. На этот раз ценники на заправках переписали не в воскресенье, а в четверг. Уже, получается, второй раз в этом году.

В концерне «Белнефтехим» очередное подорожание объясняют ростом цен на нефть.

- В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара, а по данным на 20 февраля, цена нефти приблизилась к 66 долларам за баррель, - сообщили в концерне. - Таким образом, стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо.

Теперь литр 92-го бензина стоит 1,44 рубля, литр 95-го и дизельного топлива - 1,55 рубля.

ЧТО ПОЧЕМ

Сколько стоит бензин в странах-соседках (на примере 95-го бензина):

Беларусь: 0,64 евро

Россия: 0,64 евро

Украина: 0,90 евро

Литва: 1,09 евро

Польша: 1,11 евро

Латвия: 1,17 евро

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