2019-02-21T22:38:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Какой будет лыжная «труба-холодильник» в Раубичах и «ледяной лыжный стадион» напротив Дворца Независимости?

«Комсомолка» посмотрела, как могут выглядеть уникальные комплексы, которые хотят построить в Беларуси [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лыжная «труба-холодильник» может появиться в Раубичах. Фото: «Минскгражданпроект» и Иван ИСАЕВ, skisport.ru.Лыжная «труба-холодильник» может появиться в Раубичах. Фото: «Минскгражданпроект» и Иван ИСАЕВ, skisport.ru.

На этой неделе тема биатлона проходит красной нитью по сводкам информационных агентств. В понедельник в «Раубичах» прошла «Гонка легенд», сейчас там проходит чемпионат Европы по биатлону. За эти дни много было сказано о качестве подготовки белорусских биатлонистов. И пока страна пытается наладить выпуск собственных лыж, ратраков и снежных пушек, в кулуарах соревнований заговорили о строительстве в Беларуси специальной «трубы» для круглогодичной тренировки биатлонистов. «Комсомолка» посмотрела, как она может выглядеть.

Суть такая: по-настоящему зимних и снежных месяцев в Беларуси - от силы полтора в году. Снежные пушки тоже не всегда спасают: для их работы нужна температура не выше -5 градусов. Чтобы спортсмены могли тренироваться круглогодично, сооружают специальный длинный коридор, в котором с помощью мощных кондиционеров поддерживается отрицательная температура, поэтому снег внутри не тает, можно кататься хоть летом!

В прошлом году о строительстве такого сооружения заговорили на самом высоком уровне. Оказалось, в планах - построить сразу два таких комплекса! Один будет в Минске.

- Мы хотим в городе построить - у финнов и шведов подсмотрели - двухэтажное здание длиной 100 метров, в нем петля 1200 метров. Оно оснеживается внутри, люди приходят, занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет, - цитировало Александра Лукашенко агентство БелТА.

Вторую такую «трубу» хотят построить в Раубичах. В ней тоже будут кататься и тренироваться даже летом.

- Там минусовая температура и искусственный снег круглый год. В Финляндии, Швеции, да и в Питере, построили такую «трубу». Мы сделаем лучше, это недорого, - говорил тогда президент.

- Чуть больше года назад ко мне обратилось руководство Министерства спорта с просьбой подготовить возможные предложения по строительству круглогодичной лыжной трассы, - рассказал «Комсомолке» директор института «Минскгражданпроект» Олег Быковский. - В результате анализа опыта строительства подобных сооружений за рубежом у нас появилось предложение по двум вариантам подобного объекта. Подготовленный нами материал был передан в виде проектных предложений руководству Минспорта и спорткомплекса «Раубичи». Дальнейшая судьба этого материала мне неизвестна, поэтому мы можем предложить читателям «Комсомолки» лишь свое видение проектного решения. Кто и на каких условиях будет продолжать проектирование подобных объектов - нам также неизвестно.

Проект 1: «Труба»

- Первый вариант - с условным название «труба» - представляет собой закрытую трассу с возможностью круглогодичного поддержания минусовой температуры, - рассказал Олег Быковский.

Тоннель в разрезе. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

Тоннель в разрезе. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

За основу белорусские специалисты взяли тоннель в финском городке Вуокатти. Тоннель километровой длины оптимально разместить слева от въезда в «Раубичи», за теннисными кортами.

Тоннель километровой длины хотят разместить слева от въезда в «Раубичи», за теннисными кортами.

Тоннель километровой длины хотят разместить слева от въезда в «Раубичи», за теннисными кортами.

Начинается тоннель в стартовом павильоне, размером 95 на 30 метров - там будет гардероб, административные помещения, пункт проката лыж. Но основное пространство павильона займет стрельбище на десять мишеней.

Съема подземного тоннеля. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

Съема подземного тоннеля. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

От стартового павильона в сторону леса будет уходить заглубленный в землю извилистый тоннель километровой длины, ширина - 8 метров, высота - 4,6 метра.

Тоннель в разрезе. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

Тоннель в разрезе. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

По ходу движения в тоннеле будут небольшие подъемы и спуски, повторяющие рельеф местности. Заканчивается тоннель разворотным кольцом для лыжников. Тоннель можно построить из монолитного бетона или гофрированных труб, такие сейчас используются в дорожном строительстве.

Начинается тоннель в стартовом павильоне, размером 95 на 30 метров. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

Начинается тоннель в стартовом павильоне, размером 95 на 30 метров. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

Проект 2: «Лыжный стадион»

- Второе предложение - более сложное, под условным названием «лыжный стадион», - рассказал Олег Быковский. - Объект представляет собой более крупное сооружение, которое предполагает возможность проведения более сложных комплексных мероприятий.

«Лыжный стадион» в Хельсинки. Примерно такой ходят построить за новым зданием Верховного суда на улице Орловской.

«Лыжный стадион» в Хельсинки. Примерно такой ходят построить за новым зданием Верховного суда на улице Орловской.

Показать какие-либо проектные решения представители института не смогли - мол, все пока на первоначальной стадии. Более оптимистично смотрят на проект в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

- Мы являемся заказчиком строительства этого объекта, уже выбрана площадка за зданием Верховного суда, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела информации НОК Виктория Меннанова. - Протяженность планируемой трассы - около километра. Начало строительства запланировано на июль этого года.

Для строительства лыжного стадиона выбрана площадка за зданием Верховного суда на улице Орловской.

Для строительства лыжного стадиона выбрана площадка за зданием Верховного суда на улице Орловской.

По некоторым данным, общая площадь объекта - примерно 18 тысяч квадратных метров. Кроме трассы тут будет зона активного отдыха, тренажерный зал, раздевалки, сауны и кафе. По словам Виктории Меннановой, строить объект будут за счет одного из инвесторов, однако его пока не называют, как и проектировщика комплекса.

Тоннель в финском городке Вуокатти внутри. Фото: Иван ИСАЕВ, skisport.ru.

Тоннель в финском городке Вуокатти внутри. Фото: Иван ИСАЕВ, skisport.ru.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«С точки зрения профессионального спорта есть вопросы»

Задачу приносить прибыль перед «трубой» или лыжным стадионом не ставят - чиновники говорят, что в первую очередь такие трассы нужны для тренировок спортсменов национальной сборной и резерва. А что думают спортсмены?

- Да, польза от такого тоннеля будет, но, думаю, главная задача этого сооружения - развитие массового и детского спорта, - говорил в интервью «СБ» старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков - С точки зрения профессионального спорта есть вопросы. Какой длины, к примеру, можно построить тоннель? Километр? Это немного. Во-вторых, рельеф. Перепад в 15 метров? Это один подъем и один спуск. Сколько тренировок можно провести в этом тоннеле? Да, его можно и нужно использовать для отработки техники, но для функциональной работы, подводки к сезону это сомнительное решение, и «снежных» сборов тоннель точно не заменит.

Так выглядит тоннель в финском городке Вуокатти снаружи. Фото: Иван ИСАЕВ, skisport.ru.

Так выглядит тоннель в финском городке Вуокатти снаружи. Фото: Иван ИСАЕВ, skisport.ru.

А КАК У НИХ?

В маленькой Финляндии - шесть таких комплексов!

Подобные сооружения есть в Западной Европе и Америке. Больше всего в строительстве таких трасс преуспели в Финляндии. Казалось бы - северная страна с населением в половину Беларуси, но «Комсомолка» насчитала только в этой стране шесть таких сооружений.

Как правило, цена строительства тоннелей в Финляндии - 2 - 3 миллиона евро. Есть две основные технологии. Первая - как хотят сделать в Беларуси: тоннель полукруглого сечения, обвалованный землей. За пример белорусские проектировщики взяли такой тоннель в финском городке Вуокатти - кстати, самый первый, его построили в 1998 году. Его длина - 1200 метров в одну сторону (у нас будет 1000). Говорят, тогда не подумали, куда отводить лишнее тепло от кондиционеров. Сейчас этой энергии хватило бы для подогрева открытого 25-метрового бассейна на шесть дорожек. Стоимости строительства в открытом доступе нет, зато есть цена для посетителей: 20 евро в день, детям - 10.

Вторая технология - тоннель прямоугольного сечения из сэндвич-панелей. Считается, что такое строительство дешевле, но больше ресурсов нужно впоследствии на поддержание холода. Такой тоннель в финском Ямиярви - его длина 650 метров, с разворотным кольцом внутри. Строительство обошлось в 2 миллиона евро.

Тоннель можно построить из монолитного бетона или гофрированных труб, такие сейчас используются в дорожном строительстве. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект».

Тоннель можно построить из монолитного бетона или гофрированных труб, такие сейчас используются в дорожном строительстве. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект».

Самый необычный комплекс находится в Леппявирта на 30-метровой глубине. Огромный зал выдолблен в скале! 12 метров в ширину, длина зала всего 250 метров, но финны умудряются там накручивать по полтора километра за раз. Дневной билет в «трубу» стоит 9 евро.

Прямо в Хельсинки в 2008 году построили то, что пока больше всего похоже на будущий комплекс за Верховным судом. По сути, тоннель представляет собой даже не трубу, а прямоугольный холл площадью 20 тысяч квадратов, находящийся в двухэтажном здании. Лыжня идет на двух уровнях. Полная длина круга - 1200 метров. Семейный билет для взрослого и ребенка стоит 15 евро.

А самый дорогой подобный комплекс появился в 2009 году в немецком Оберхофе - цена вопроса - 14,5 миллиона евро. Зато он считается самым современным и самым большим - длина трассы 2 километра, со спусками-подъемами.

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