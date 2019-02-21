Какой будет лыжная «труба-холодильник» в Раубичах и «ледяной лыжный стадион» напротив Дворца Независимости?

На этой неделе тема биатлона проходит красной нитью по сводкам информационных агентств. В понедельник в «Раубичах» прошла «Гонка легенд», сейчас там проходит чемпионат Европы по биатлону. За эти дни много было сказано о качестве подготовки белорусских биатлонистов. И пока страна пытается наладить выпуск собственных лыж, ратраков и снежных пушек, в кулуарах соревнований заговорили о строительстве в Беларуси специальной «трубы» для круглогодичной тренировки биатлонистов. «Комсомолка» посмотрела, как она может выглядеть.

Суть такая: по-настоящему зимних и снежных месяцев в Беларуси - от силы полтора в году. Снежные пушки тоже не всегда спасают: для их работы нужна температура не выше -5 градусов. Чтобы спортсмены могли тренироваться круглогодично, сооружают специальный длинный коридор, в котором с помощью мощных кондиционеров поддерживается отрицательная температура, поэтому снег внутри не тает, можно кататься хоть летом!

В прошлом году о строительстве такого сооружения заговорили на самом высоком уровне. Оказалось, в планах - построить сразу два таких комплекса! Один будет в Минске.

- Мы хотим в городе построить - у финнов и шведов подсмотрели - двухэтажное здание длиной 100 метров, в нем петля 1200 метров. Оно оснеживается внутри, люди приходят, занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет, - цитировало Александра Лукашенко агентство БелТА.

Вторую такую «трубу» хотят построить в Раубичах. В ней тоже будут кататься и тренироваться даже летом.

- Там минусовая температура и искусственный снег круглый год. В Финляндии, Швеции, да и в Питере, построили такую «трубу». Мы сделаем лучше, это недорого, - говорил тогда президент.

- Чуть больше года назад ко мне обратилось руководство Министерства спорта с просьбой подготовить возможные предложения по строительству круглогодичной лыжной трассы, - рассказал «Комсомолке» директор института «Минскгражданпроект» Олег Быковский. - В результате анализа опыта строительства подобных сооружений за рубежом у нас появилось предложение по двум вариантам подобного объекта. Подготовленный нами материал был передан в виде проектных предложений руководству Минспорта и спорткомплекса «Раубичи». Дальнейшая судьба этого материала мне неизвестна, поэтому мы можем предложить читателям «Комсомолки» лишь свое видение проектного решения. Кто и на каких условиях будет продолжать проектирование подобных объектов - нам также неизвестно.

Проект 1: «Труба»

- Первый вариант - с условным название «труба» - представляет собой закрытую трассу с возможностью круглогодичного поддержания минусовой температуры, - рассказал Олег Быковский.

Тоннель в разрезе. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

За основу белорусские специалисты взяли тоннель в финском городке Вуокатти. Тоннель километровой длины оптимально разместить слева от въезда в «Раубичи», за теннисными кортами.

Тоннель километровой длины хотят разместить слева от въезда в «Раубичи», за теннисными кортами.

Начинается тоннель в стартовом павильоне, размером 95 на 30 метров - там будет гардероб, административные помещения, пункт проката лыж. Но основное пространство павильона займет стрельбище на десять мишеней.

Съема подземного тоннеля. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

От стартового павильона в сторону леса будет уходить заглубленный в землю извилистый тоннель километровой длины, ширина - 8 метров, высота - 4,6 метра.

Тоннель в разрезе. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

По ходу движения в тоннеле будут небольшие подъемы и спуски, повторяющие рельеф местности. Заканчивается тоннель разворотным кольцом для лыжников. Тоннель можно построить из монолитного бетона или гофрированных труб, такие сейчас используются в дорожном строительстве.

Начинается тоннель в стартовом павильоне, размером 95 на 30 метров. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект». Публикуется впервые.

Проект 2: «Лыжный стадион»

- Второе предложение - более сложное, под условным названием «лыжный стадион», - рассказал Олег Быковский. - Объект представляет собой более крупное сооружение, которое предполагает возможность проведения более сложных комплексных мероприятий.

«Лыжный стадион» в Хельсинки. Примерно такой ходят построить за новым зданием Верховного суда на улице Орловской.

Показать какие-либо проектные решения представители института не смогли - мол, все пока на первоначальной стадии. Более оптимистично смотрят на проект в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

- Мы являемся заказчиком строительства этого объекта, уже выбрана площадка за зданием Верховного суда, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела информации НОК Виктория Меннанова. - Протяженность планируемой трассы - около километра. Начало строительства запланировано на июль этого года.

Для строительства лыжного стадиона выбрана площадка за зданием Верховного суда на улице Орловской.

По некоторым данным, общая площадь объекта - примерно 18 тысяч квадратных метров. Кроме трассы тут будет зона активного отдыха, тренажерный зал, раздевалки, сауны и кафе. По словам Виктории Меннановой, строить объект будут за счет одного из инвесторов, однако его пока не называют, как и проектировщика комплекса.

Тоннель в финском городке Вуокатти внутри. Фото: Иван ИСАЕВ, skisport.ru.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«С точки зрения профессионального спорта есть вопросы»

Задачу приносить прибыль перед «трубой» или лыжным стадионом не ставят - чиновники говорят, что в первую очередь такие трассы нужны для тренировок спортсменов национальной сборной и резерва. А что думают спортсмены?

- Да, польза от такого тоннеля будет, но, думаю, главная задача этого сооружения - развитие массового и детского спорта, - говорил в интервью «СБ» старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков - С точки зрения профессионального спорта есть вопросы. Какой длины, к примеру, можно построить тоннель? Километр? Это немного. Во-вторых, рельеф. Перепад в 15 метров? Это один подъем и один спуск. Сколько тренировок можно провести в этом тоннеле? Да, его можно и нужно использовать для отработки техники, но для функциональной работы, подводки к сезону это сомнительное решение, и «снежных» сборов тоннель точно не заменит.

Так выглядит тоннель в финском городке Вуокатти снаружи. Фото: Иван ИСАЕВ, skisport.ru.

А КАК У НИХ?

В маленькой Финляндии - шесть таких комплексов!

Подобные сооружения есть в Западной Европе и Америке. Больше всего в строительстве таких трасс преуспели в Финляндии. Казалось бы - северная страна с населением в половину Беларуси, но «Комсомолка» насчитала только в этой стране шесть таких сооружений.

Как правило, цена строительства тоннелей в Финляндии - 2 - 3 миллиона евро. Есть две основные технологии. Первая - как хотят сделать в Беларуси: тоннель полукруглого сечения, обвалованный землей. За пример белорусские проектировщики взяли такой тоннель в финском городке Вуокатти - кстати, самый первый, его построили в 1998 году. Его длина - 1200 метров в одну сторону (у нас будет 1000). Говорят, тогда не подумали, куда отводить лишнее тепло от кондиционеров. Сейчас этой энергии хватило бы для подогрева открытого 25-метрового бассейна на шесть дорожек. Стоимости строительства в открытом доступе нет, зато есть цена для посетителей: 20 евро в день, детям - 10.

Вторая технология - тоннель прямоугольного сечения из сэндвич-панелей. Считается, что такое строительство дешевле, но больше ресурсов нужно впоследствии на поддержание холода. Такой тоннель в финском Ямиярви - его длина 650 метров, с разворотным кольцом внутри. Строительство обошлось в 2 миллиона евро.

Тоннель можно построить из монолитного бетона или гофрированных труб, такие сейчас используются в дорожном строительстве. Фото предоставлено институтом «Минскгражданпроект».

Самый необычный комплекс находится в Леппявирта на 30-метровой глубине. Огромный зал выдолблен в скале! 12 метров в ширину, длина зала всего 250 метров, но финны умудряются там накручивать по полтора километра за раз. Дневной билет в «трубу» стоит 9 евро.

Прямо в Хельсинки в 2008 году построили то, что пока больше всего похоже на будущий комплекс за Верховным судом. По сути, тоннель представляет собой даже не трубу, а прямоугольный холл площадью 20 тысяч квадратов, находящийся в двухэтажном здании. Лыжня идет на двух уровнях. Полная длина круга - 1200 метров. Семейный билет для взрослого и ребенка стоит 15 евро.

А самый дорогой подобный комплекс появился в 2009 году в немецком Оберхофе - цена вопроса - 14,5 миллиона евро. Зато он считается самым современным и самым большим - длина трассы 2 километра, со спусками-подъемами.