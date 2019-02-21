Скандал в Лиге чемпионов: Диего Симеоне отмечал голы неприличным жестом

СИМЕОНЕ: «ПОКАЗАЛ БОЛЕЛЬЩИКАМ, ЧТО У НАС ЕСТЬ ЯЙЦА»

Криштиану Роналду забивал в ворота «Атлетико» 22 раза, но отличится в Мадриде за «Ювентус» КриРо пока не смог. Туринцы не показали цельную игру, хотя больше владели мячом: 63 на 37 процентов. «Атлетико» же безжалостно контратаковал и агрессивно работал при подаче угловых, что дало результат - 2:0. Оба мяча забили центральные защитник Хименес и Годин после подач со «стандартов». «Матрасники», как всегда, показали высокую самоотдачу и цепкость в обороне. При тренере Диего Симеоне «Атлетико» не пропустили в 10 из 12 домашних игр плей-офф Лиги чемпионов.

Трибуны «Ванда Метрополитано» освистывали Роналду почти при каждом касании мяча. В какой-то момент он не выдержал и показал пять пальцев, намекая, сколько раз выигрывал в Лиге чемпионов. Но больше запомнился жест Диего Симеоне после гола: сложил руки в области паха и демонстративно повернулся к трибунам.

- Я делал так, когда был игроком, и сделал так сегодня еще раз, чтобы показать болельщикам, что у нас есть яйца. Это не обращение к сопернику, я специально развернулся к нашим болельщикам. Признаю, это не самый приличный жест. Но я почувствовал: надо. Для того чтобы выпустить Коке и Косту в старте после месяца отсутствия (были травмированы. - Ред.), нужны яйца. И я выпустил их, - сказал Симеоне.

В прошлом году «Ювентус» после поражения дома от «Реала» 0:3 смог трижды забить в Мадриде. Этот трюк надо будет повторить.

ЗА ВЕЧЕР VAR ПОМОГЛА РЕФЕРИ В ТРЕХ ЭПИЗОДАХ

«Манчестер Сити» благодаря голам на 85-й и 90-й минутах смог вырвать победу в гостях у «Шальке» (3:2), хотя после первого тайма проигрывал 1:2, а с 68-й минуты играл в меньшинстве. В эпизоде со вторым пенальти в ворота «Сити» Карлос дель Серро Гранде три минуты возился, пытаясь посмотреть повтор в системе VAR, но экран сломался. В итоге он принял решение, положившись на подсказку коллег из видеокомнаты: Отаменди сыграл рукой в штрафной, пенальти был.

В игре «Ювентуса» и «Атлетико» Тобиас Вельц сначала назначил, а потом отменил пенальти в ворота туринцев, так как Де Шильо сфолил на Диего Косте до штрафной. Второй раз VAR вступила в дело, когда отменили гол Мораты: до голевого удара он рукой оттолкнул Кьеллини.

Поставил 95 евро на нулевые ничьи и выиграл 21 тысячу

19 февраля 2019-го. Запомните этот день. В матчах «Лион» - «Барселона» и «Ливерпуль» - «Бавария» голов не забили, и это лишь второй случай в истории Лиги чемпионов, когда два матча игрового дня стадии плей-офф завершились со счетом 0:0. Впервые такое было 15 марта 2016 года, когда игры засушили «Атлетико» - ПСВ и «Манчестер Сити» - «Динамо» (Киев).

Такое сложно было предсказать, но, как всегда, нашлись пророки. В Германии игрок в букмекерской конторе сделал ставку-экспресс на счет 0:0 в обоих матчах и с 95 евро выиграл 21 280 евро.

В гостевом матче с «Лионом» ожидалось, что «Барселона» не столкнется с большими трудностями и разделает соперника под орех. Но в итоге каталонцы так и не взломали оборону - 0:0.

Месси в ударе, но счет 0:0. Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Хотя старались: сделали 24 удара по воротам Лопеша, 8 из которых накрыли полевые игроки «Лиона», 11 пришлись мимо и только 5 попали в створ.

- Мы сильны дома, но нужно признать, что результат 0:0 очень опасен, - сказал тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Мане в ударе, но счет 0:0. Фото: twitter.com/ChampionsLeague

В прошлом году «Ливерпуль» побил рекорд «Барселоны» по голам за один сезон Лиги чемпионов. В этом году он стабилен в чемпионате Англии. Ожидалось, что в матче с «Баварией» на «Энфилде» будет игра с открытым забралом и голевым пиршеством. Но гости решили сделать ставку на то, чтобы не пропустить. И получилось - 0:0.

- Мы были немного пассивны, в особенности на флангах обороны. Это не худший результат ни для одной из команд. Мы хотели сыграть так, чтобы продолжать борьбу, и это у нас получилось, - сказал Юрген Клопп.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач не грустит:

- Немногие команды здесь не пропускали и не проигрывали.