2019-02-21T17:20:57+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Властелина колец» переведут на белорусский язык и покажут в минских кинотеатрах

А в Гродно по-белорусски покажут «Хроники Нарнии»
Настасья КОРСАК
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Сегодня голосами белорусских актеров говорят герои 20 фильмовСегодня голосами белорусских актеров говорят герои 20 фильмовФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Еще несколько лет назад увидеть фильм в белорусской озвучке в отечественном кинотеатре было практически нереально, как бы странно это ни звучало. В 2016 году в кинотеатрах начали показывать всемирно известные ленты, переведенные на белорусский, - так появился проект «Беларускія ўікэнды». За пару лет на большом экране в его рамках появилось больше 20 фильмов - по-белорусски заговорили герои фильмов «Таемнае жыццё Уолтэра Міці», «Падымаецца вецер», «Вогненныя калясніцы», «Адзін дома»… Семейный фильм «Мой сябар жырафа» стал одним из самых кассовых за 2018 год и вошел в топ-5 рейтинга минского кинопроката.

Проекту «Беларускія ўікэнды» почти три года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проекту «Беларускія ўікэнды» почти три годаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Актриса Театра кукол Светлана Тимохина - одна из тех, чьим голосом говорят герои фильмов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актриса Театра кукол Светлана Тимохина - одна из тех, чьим голосом говорят герои фильмовФото: Святослав ЗОРКИЙ

22 февраля «Беларускія ўікэнды» начинают очередной сезон: по-белорусски заговорят новые герои. Собираются перевести и «Властелина колец».

- У агучцы трылогіі «Уладар пярсцёнкаў» прыме ўдзел рэкордная колькасць акцёраў, - говорит руководитель проекта «Беларускія ўікэнды» Андрей Ким. - Нагадаю, за ўвесь час жыцця праекта з намі супрацоўнічалі больш за 20 артыстаў. Сезон-2019 таксама здзівіць гледачоў новымі галасамі беларускай агучкі. Рэпертуар праекта стане яшчэ больш разнастайным: мы азнаёміліся з вынікамі глядацкага галасавання і пастараемся ў 2019-м улічыць усе запыты аўдыторыі. Акрамя таго, у пракаце з’явіцца шмат новых і любімых фільмаў замежнага кінематографа, упершыню агучаных па-беларуску.

Андрей Ким Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей КимФото: Святослав ЗОРКИЙ

В феврале в кинотеатрах (не только в Минске, но и в Гродно) покажут фильмы, за которые проголосовали зрители. В минском кинотеатре «Москва» - «Форэст Гамп» (22 февраля), «Хронікі Нарніі: Леў, Вядзьмарка і гардэроб» (23 февраля), «Таемнае жыццё Уолтэра Міці» (24 февраля). «Хронікі Нарніі» покажут и в гродненском кинотеатре «Космос» (2 - 3 марта).

С фильма «Пацверджанне» начались переводы на белорусский Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С фильма «Пацверджанне» начались переводы на белорусскийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Одного із героев озвучивал Павел Харланчук Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одного із героев озвучивал Павел ХарланчукФото: Святослав ЗОРКИЙ

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