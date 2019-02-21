2019-02-21T17:32:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не просыхая» - бренд питьевой воды «Святой Источник» запустил спецпроект с Сергеем Шнуровым в главной роли

«В Питере - пить!» - поет на своих концертах эпатажный музыкант Сергей Шнуров, который уже много лет ведет здоровый образ жизни, и если уж пьет, то, как правило, воду
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Харизматичный провокатор Шнуров каждый раз собирает в Беларуси полные залы, всегда хорошо отзывается о нашей публике, обожает Минск. И это глубоко взаимно. Музыкант отказался от вредных привычек, изменил образ жизни - и это отличная мотивация для его белорусских поклонников меняться к лучшему.

Новый проект от «Святого Источника» и Сергея Шнурова ставит цель объяснить, как важно ежедневно соблюдать питьевой режим. Организаторы уверенно заявляют: «Тренды меняются, теперь у нынешнего десятилетия в почете здоровый образ жизни и трезвость ума, но в странах СНГ по-прежнему есть много пьющих людей… Сергей Шнуров тоже пьет, причем регулярно, но в основном воду, и рекомендует всем употреблять 3 бутылки по 0,5 каждый день!»

Рекламная кампания состоит из трех частей: видеоролика, транслируемого в YouTube и ВКонтакте, интерактивного теста «Шнурометр» и челленджа в Instagram. Брендированный тест будет запущен в соцсетях. Для его прохождения нужно ответить на вопросы о своем образе жизни. В зависимости от ответов участнику теста «присваивается» один из образов Сергея Шнурова, характерных для него в определенный период жизни. Пользователь получит рекомендации, как с помощью простых шагов стать лучше.

Сергей Шнуров "3 по 0,5 ".

Для большей мотивации и ощущения командного процесса участники смогут присоединиться к «3 по 0,5 Challenge». Для этого с 13 февраля по 8 марта в течение недели необходимо ежедневно употреблять 3 по 0,5 природной воды «Святои Источник», выложить фото 21-й бутылки и творчески рассказать о своем опыте на странице в Instagram, а также поставить специальные хештеги #ТРИПОНОЛЬПЯТЬ #НЕДЕЛЬНЫИ ВОДОПОИ . Победитель челленджа получит билеты на концерт группировки «Ленинград» и гитару с автографом Сергея Шнурова. Напомним, что принимать участие в проекте могут только россияне.

Директор по маркетингу Borjomi Татьяна Сырцева рассказывает, что «компания намеренно идет на яркие и провокационные приемы с использованием смысловых пересечений, чтобы помочь потребителям соблюдать дневную норму потребления воды. Мы уверены, что Сергей Шнуров сможет эмоционально замотивировать людей пить больше, чтобы меняться к лучшему каждый день!»

В декабре 2018 года «Святой Источник» также призывал белорусов менять образ жизни к лучшему и пить больше чистой воды. Для этого в рамках кампании #айс-челлендж белорусы учились кататься на коньках и параллельно прививали себе минимум одну полезную привычку: регулярно заниматься спортом, пить воду три раза в день по 0,5 л или есть здоровую пищу. Так, фитнес-тренер и блогер Андрей Ткачев рассказал, что после участия в айс-челлендже постепенно начал переходить с кофе на чистую воду.

Информация о бренде:

«Святой Источник» - это природная питьевая вода, которая добывается из артезианских скважин. Тщательный подход к выбору источника позволил использовать щадящие, современные методы фильтрации, которые не меняют природную структуру воды. Это позволяет сохранить в воде «Святой Источник» оптимальное содержание солей и микроэлементов, сохраняя всю пользу для человека. www.svyatoyistochnik.com

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