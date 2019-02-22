Типичный белорусский мужчина: живет в городе, женится в 28 лет, работает в промышленности

День защитника Отечества у нас традиционно отмечается как праздник всех мужчин. Так что накануне 23 февраля Белстат собрал некоторые цифры о белорусских мужчинах.

Их традиционно меньше, чем женщин - 46,6% от общей численности населения. А если точнее, то 4 млн 416 тыс. человек. При этом практически каждый пятый из них живет в Минске! Да и вообще горожан среди мужчин значительно больше, чем сельчан - 3 млн 426 тыс. (это 78% от их общего числа).

Если брать мужчин трудоспособного возраста, то 82% из них работают. Самые популярные сферы (то есть те, где мужчин больше, чем женщин) - это строительство, транспортная деятельность, сельское хозяйство, промышленность, информация и связь. Кстати, среднестатистическому работающему мужчине 40,7 года.

А еще в прошлом году 60,7 тысячи мужчин вступили в брак. Тем, кто женился впервые, в среднем было 28,1 года, повторно - 41,3 года.

Как изменились белорусские мужчины за последние несколько лет? Мы сравнили нынешнюю подборку Белстата с подборкой за 2011 год и нашли несколько отличий. Во-первых, мужчин стало немножко больше - на 4 тысячи (восемь лет назад в стране жило 4 млн 408 тыс. мужчин). Во-вторых, женихи за это время повзрослели. Причем как те, кто отправляется в загс впервые, так и те, у кого за плечами уже была женитьба. В 2011 году мужчине, заключающему первый брак, было в среднем 26,5 года (на 1,6 года меньше, чем сейчас), а повторный - 40,1 года (на 1,2 года меньше).

В-третьих, немного изменился список тех сфер, где мужчин работает больше. Из него исчезла такая категория, как торговля автомобилями, их обслуживание и ремонт, зато добавилась информация и связь. Так что белорусские мужчины, можно сказать, подались из ремонтников в айтишники.