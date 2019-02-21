В Лондоне Михаил Грабовский сделал прогноз на игру "Арсенал" - БАТЭ

Для местных лондонский матч "Арсенал" - БАТЭ начался рано. 17.55, четверг, рабочий день. Наверное, по этой причине перекрытые полицией улицы на подъезде к стадиону Emirates незадолго до матча полупустые. На пути палатки с сувенирной продукцией и бургерами. Английские болельщики в красно-белых шарфах. Прилетели поболеть за БАТЭ и белорусские бизнесмены, попросив не рассекречивать: "Мы и так на виду". А на вопрос с каким счетом сыграем, тут же выдали 10:0, уточнив, что сгодится и ничья - всё равно победа.

В Лондоне Михаил Грабовский сделал прогноз на игру "Арсенал" - БАТЭФото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Но главный прогноз на матч "Арсенал" - БАТЭ сделал неожиданно приехавший поболеть "за наших" знаменитый хоккеист Михаил Грабовский.

- 3:2, - сделал ставку на победу БАТЭ Михаил.

- А если помечтать?

- Тогда 3:0, - улыбнулся хоккеист, который оказался в Лондоне транзитом. Возвращаясь из Минска в Торонто он успел пообщаться с юными болельщиками "Арсенала", заверив их, что БАТЭ все равно победит.

В Лондоне Михаил Грабовский сделал прогноз на игру "Арсенал" - БАТЭФото: Татьяна ШАХНОВИЧ

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